AMD, Nvidia ile arasındaki ışın izleme performans farkını kapatacak

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PC oyunlarında gerçek zamanlı ışın izleme, özel RT ve AI donanımının oluşturulmasıyla teknolojiye öncülük ettiği için Nvidia ile ilişkilendiriliyor. AMD, halihazırda ışın izleme performansında Nvidia’nın gerisinde olduğunun farkında ancak firma, gelecek nesilde bu durumu tersine çevirmek veya en azından rakibini eşlemeyi hedefliyor.

AMD, RDNA 2 tabanlı Radeon RX 6000 serisi ile RT alanına donanım hızlandırmalı ışın izleme ile giriş yaptı, ancak sonuçlar en iyi ihtimalle Nvidia’nın bir nesil gerisinde olduğunu gösteriyordu. RDNA 3 destekli Radeon RX 7000 serisinin gelişiyle birlikte AMD, donanım hızlandırmalı ışın izleme performansında memnuniyet verici bazı iyileştirmeler yaptı. Öte yandan rakibini yine de yakalayamadı.

AMD, ışın izlemeye odaklanıyor

Yine de, AMD'nin Radeon şefi Scott Herkelman'a göre, iyileştirme için hala çok yer var. Öyle ki AMD, 7700 XT ve 7800 XT gibi yeni GPU'ları fiyatlandırırken ikinci sınıf ışın izleme performansını da hesaba katıyor. Scott Herkelman verdiği röportajda "Fiyat hesaplamalarımızı yaparken ışın izleme performansını dikkate alıyoruz" diyor. Radeon ürünlerinin ışın izleme performansı konusunda geride kaldığının farkındayız, bu da yakında çıkacak olan Radeon RX 7800 XT'nin doğrudan rakibi GeForce RTX 4070'ten daha düşük fiyatlandırılmasının nedenlerinden biri.

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Herkleman, şu anda geliştirilmekte olan RDNA 4 ve RDNA 5 mimarilerini işaret ederek, "Gelecek nesillerde daha iyisini yapmalı ve verimli ışın izleme için doğru mimariye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız" ifadelerini kullanıyor. Öte yandan Intel'in Arc tabanlı ekran kartlarının ana akım seviyesinde bile gerçek zamanlı ışın izleme yapabildiğini göstermesiyle birlikte, AMD'nin RT konusunda gaza basması gerekiyor.

Bununla birlikte ışın izleme son yıllarda önemli ölçüde olgunlaştı. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ve Alan Wakew 2'nin yaklaşan sürümleri teknolojiden önemli ölçüde faydalanmayı hedefliyor. Şimdilik bu oyunlardaki zirve görselleri en üst düzey performansla Nvidia kartlarında görecek olsak da denkleme AMD’nin girmesi de çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

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AMD, ışın izleme performansın artırmaya odaklandı