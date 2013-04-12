Rayman Jungle Run, 20 yeni bölüm ile güncellendi

İlk olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında mobil oyuncuların beğenisine sunulan Rayman Jungle Run, yeni içeriklerle güncellendi







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Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici yenilik oyuna eklenen 20 yeni bölüm olurken, bu yeni bölümlerle birlikte Rayman Jungle Run, toplamda 70 bölümden oluşan bir koşu oyunu haline geldi. Havada süzülem gemilerin yer aldığı korsan gemilerinin arka planı oluşturduğu ve etçil bir bitkinin peşimize takıldığı iki yeni çevreyi de beraberinde getiren güncelleme, yeni yeteneklerinde kapısını açıyor.Halihazırda Android ve İOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan güncellenmiş Rayman Jungle Run'a aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.