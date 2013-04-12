Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rayman Jungle Run, 20 yeni bölüm ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
414
1
5
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Rayman Jungle Run, 20 yeni bölüm ile güncellendi
İlk olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında mobil oyuncuların beğenisine sunulan Rayman Jungle Run, yeni içeriklerle güncellendi

Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici yenilik oyuna  eklenen 20 yeni bölüm olurken, bu yeni bölümlerle birlikte Rayman Jungle Run, toplamda 70 bölümden oluşan bir koşu oyunu haline geldi. Havada süzülem gemilerin yer aldığı korsan gemilerinin arka planı oluşturduğu ve etçil bir bitkinin peşimize takıldığı iki yeni çevreyi de beraberinde getiren güncelleme, yeni yeteneklerinde kapısını açıyor.

Halihazırda Android ve İOS platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan güncellenmiş Rayman Jungle Run'a aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 6 yıl
İyi oldu bu yeniden oynarım belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekin-71 6 yıl
Parasını hak eden ender oyunlardan biri.Önceki bölümler çok kolaydı inşallah yeni bölümler biraz zordur da hemen bitmez oyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddi Kedii 6 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EstrEmO 6 yıl
Bu güzel oldu işte bitirmiştim bölümleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Güzel oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl TTEC Magic Box "Yeni nesil ses aktarım teknolojisi" mobil ses sistemi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim