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Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak!

Razer, 1 Kasım'da yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun özellikle oyunculara hitap etmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar için sizi haberimize davet ediyoruz.
1 yıl
2,6b
1
15
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Oyuncular için çeşitli ekipmanlar üreten Razer, Robin bulut tabanlı akıllı telefonun arkasındaki şirket olan Nextbit'i satın almasından kısa süre sonra kendi akıllı telefonunu çıkarmayı planladığını öne sürdü. 
Razer'ın Twitter hesabından paylaştığı Teaser'a göre, ABD merkezli firma; 1 Kasım'da yeni bir ürün tanıtacak. Paylaşılan Teaser görseline baktığımız zaman akıllı telefonda oyun oynayan bir kişiyi görmekteyiz. Bu da Razer'ın 1 Kasım'da yeni bir telefon ile karşımıza çıkacağını kanıtlar nitelikte.
Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak!
 
Razer'ın tanıtacağı yeni cihazla ilgili teknik bir bilgiyse henüz bulunmuyor ancak telefonun oyunculara yönelik hazırlanacak olması, büyük bir ihtimalle oldukça güçlü bir donanım ile birlikte geleceğini gösteriyor. Razer'ın yakın zamanda çıkacak olan cihazı hakkında bilgilendirilmek isteyen kullanıcılar, şirketin web sitesindeki formu doldurabilir.
Donanımhaber olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Cihazla ilgili yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.  

https://www.phonearena.com/news/Razer-might-announce-its-smartphone-for-hardcore-gamers-on-November-1_id98837 Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Rgb bildirim ledi olmazsa almam

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Manchester United 1 yıl
Çünkü bu Razer ışıklı, mışıklı.
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OverClocK1ng 1 yıl
Oyun cihazı olacağına göre mesela 5.5 inç ekranda Full HD çözünürlük yapıp, yüksek bir batarya koyması gerekir. Zira daha yüksek çözünürlükler hep sanal gerçeklik için falan daha ön plana çıkıyor. Snapdragon 835 li ama Full HD çözünürlüklü bir ekranı olan bir cihaz hem performansta iyi olacaktır, hem de yüksek pili olursa oyuncular için kesintisiz oyun keyfine katkıda bulunacaktır.
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strathmorea 1 yıl
Telefon donanım teknolojisi şu anki mobil oyun sektörünün abartısız 3-4 yıl ilerisinde. Grafik olarak şu anki donanımlarla çok güzel içerikler gösterilip oyun hikayeleri sunulabilecekken mobil oyun mantığı altın toplama, düşman üssüne saldırma, savunma yükseltme, kule savunma şeklinde ilerliyor ki o konuda bile oyun grafikleri yerinde sayıyor. Yani istediği telefonu yapsın sonuçta aynı tepe model telefon donanımında olacak ve malum aynı marketlere mahkum. O yüzden sadece tasarım olarak dikkat çeker.
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sniper23 1 yıl strathmorea
strathmorea

Telefon donanım teknolojisi şu anki mobil oyun sektörünün abartısız 3-4 yıl ilerisinde. Grafik olarak şu anki donanımlarla çok güzel içerikler gösterilip oyun hikayeleri sunulabilecekken mobil oyun mantığı altın toplama, düşman üssüne saldırma, savunma yükseltme, kule savunma şeklinde ilerliyor ki o konuda bile oyun grafikleri yerinde sayıyor. Yani istediği telefonu yapsın sonuçta aynı tepe model telefon donanımında olacak ve malum aynı marketlere mahkum. O yüzden sadece tasarım olarak dikkat çeker.

Sanırım burada en kritik nokta batarya.

Aslında bunların hepsi yapılabilir ama batarya nehirler gibi akar gider o zaman.
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fthkn 1 yıl
mobil oyun kasıtlı geri tutuluyor. çünkü oynamak için masaüstü kalabalığına katlandığımız bir çok platform oyunu mobilde akıcı çalışabilme potansiyeline sahip ve bu pc piyasasına zarar veriyor. Bir çok mobil ürün GTA 5 oyununu akıcı çalıştırabilme potansiyeline sahip. Örnek olarak Apple tasarımı SOC'lanr gösterilebilir. Belki deneysel anlamda değil ama mesela Apple'ın Mac'lerde yaptığı gibi iyileştirilmiş ayarlarla çok kaliteli bir düzeyde oynanabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden mobil oyunculuk şu an beklemede. Akıllı telefonlar bu türün gelişimini engelledi ama elinde tuttuğu potansiyelin ilerlemesine de kendisi engel oluyor gibi. PSP'ler akıllı akım yüzünden tümüyle bitti. Nintendo hala direniyor ama ne kadar? Sony PSP işini tozlu raflara kaldırdı bile. Nerdeyse akıllı telefon pazarından bile çekilecek. Piyasayı Microsoft domine ettiği sürece gelişme olmuyor. Ama piyasaya yeni katılan şirketlerde aynı içgüdüyü sergileyip domine etme davranışı sergiliyorlar. Sende mi bitirim oldun denecek küçük şirketler bile bunu yapıyor. :D Sonra rekabet yalanları söyleniyor. Hepsi birer yalan. Blackberry'ye bile tahammül edemiyorlar sonra rekabet diyorlar. Rekabet kurulları da olan biteni seyrediyor. Blackberry cihazları satmasın diye geliştirici kolunda ne tür siyaset trafiği yaşandığını kim bilir. Şu microsoft batsa içinden küçük küçük girişimci dinamik bağımsız şirketler çıksa çok güzel olurdu. Bu konunun Microsoft'a dayanmasının nedeni onun sisteminin PC oyunculuğu için çok önemli bir noktada olması. Belki de dünyanın en temel hale gelmiş ürünlerinden biri satıyorlar. Onun mobile kaymasını istemezler. Hele ki akıllı telefon sektöründe işleri berbat etmişlerse hiç istemez PC pazarında dört elle sarılırlar.
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yolyordam35 1 yıl
tek yapmasi gereken 960x540 ekran kullanmak.
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kingarthasilker 1 yıl
yapsa nolcak mobilde doğru düzgün oyunmu var he şöyle yapabilir pcdeki oyunu stream eden bir yazılım geliştirir yanındada telefona takılan bi kol yapar o zaman tutabilir sonylerin ps4ü stream edebildiği gibi
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smart1978 1 yıl
720p ekran ile gelsin :S
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benhuraxu 1 yıl
Ne yapacak real racing 3'ü daha hızlı mı çalıştıracak?
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Kerim5100 1 yıl
Chroma = +100$
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KalemKolik 1 yıl
Tanıtsa ne yazar. Koyup koyabileceği en iyi soc snapdragon 835. Android dünyasında firmaların teknik donanım olarak birbirinden uzaklaşmasının pek yolu yok.
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sniper23 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Tanıtsa ne yazar. Koyup koyabileceği en iyi soc snapdragon 835. Android dünyasında firmaların teknik donanım olarak birbirinden uzaklaşmasının pek yolu yok.

Öyle deme, Gaming yazar bir de RGB yapar, fiyat 1200$ olur.
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akıllı telefon, Razer ve
7 etiket daha smartphone oyuncu teaser 1 kasım Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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