Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak!

Oyuncular için çeşitli ekipmanlar üreten Razer, Robin bulut tabanlı akıllı telefonun arkasındaki şirket olan Nextbit'i satın almasından kısa süre sonra kendi akıllı telefonunu çıkarmayı planladığını öne sürdü.

Razer'ın Twitter hesabından paylaştığı Teaser'a göre, ABD merkezli firma; 1 Kasım'da yeni bir ürün tanıtacak. Paylaşılan Teaser görseline baktığımız zaman akıllı telefonda oyun oynayan bir kişiyi görmekteyiz. Bu da Razer'ın 1 Kasım'da yeni bir telefon ile karşımıza çıkacağını kanıtlar nitelikte.

oldukça güçlü bir donanım ile birlikte geleceğini gösteriyor. Razer'ın yakın zamanda çıkacak olan cihazı hakkında bilgilendirilmek isteyen kullanıcılar, şirketin web sitesindeki Razer'ın tanıtacağı yeni cihazla ilgili teknik bir bilgiyse henüz bulunmuyor ancak telefonun oyunculara yönelik hazırlanacak olması, büyük bir ihtimallegeleceğini gösteriyor. Razer'ın yakın zamanda çıkacak olan cihazı hakkında bilgilendirilmek isteyen kullanıcılar, şirketin web sitesindeki formu doldurabilir.

Donanımhaber olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Cihazla ilgili yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.

https://www.phonearena.com/news/Razer-might-announce-its-smartphone-for-hardcore-gamers-on-November-1_id98837