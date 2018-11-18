AMD Ryzen 7 3700U APU sızdırıldı

Zen mimarisini temel alan ilk APU’larını geçen yılın sonları ve bu yılın başlarında piyasaya süren AMD’nin sonraki nesil APU modelleri merakla bekleniyor. Ryzen 3 serisine dahil olacak yeni serinin ilk modeli sızdırıldı.
Daha iyi performans
Bilindiği üzere Ryzen APU’ları masaüstü versiyonlara göre bir nesil geriden geliyor. Yani hali hazırda 12nm sürecindeki Ryzen 2 işlemciler piyasaya çıkmış iken APU tarafında ilk nesil 14nm Zen mimarisi mevcut.
Bu bakımdan Ryzen 3 işlemciler 7nm sürecinde Zen 2 mimarisini temel alırken yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni nesil Ryzen APU’larında 12nm Zen+ mimarisi kullanılacak.Ayrıca Bkz. "Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek"
ZM370SC4T4MFG_38/22_Y kod adıyla sızdırılan Ryzen 7 3700U APU modeli 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli. Taban hız 2.2GHz iken turbo ile 3.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Grafik tarafında ise testlerde Picasso olarak tanımlanan bir Vega 10 birimi mevcut.
Yeni nesil APU’ların Zen tabanlı olanlara göre yüzde 10-15 civarında bir performans artışı göstereceği tahmin ediliyor. Grafik birimi ise önceki nesil ile benzer özellikler taşıdığı için büyük bir fark beklenmiyor.
Bazı kaynaklar yeni APU’ların 7nm üretim sürecini temel alacağını iddia etse de bunun gerçekleşmesi bile en erken gelecek yıl sonlarını bulacaktır zira henüz Zen 2 işlemciler sadece sunucu tarafında yer alıyor ve Vega 20 mimarisi de oyunculara sunulmayacak. En erken Navi mimarisi ile birlikte bu gerçekleşebilir.
https://www.techpowerup.com/249649/amd-ryzen-7-3700u-shows-up-with-lots-of-maybes-could-feature-zen-2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3d animasyon dataları 15 fps ye odaklı
geride kalanı slow-motion efekli görüntüleri
120 fps de görsen ne olacak ki !?
apu sistemlerde işlemci + gpu altın kaplama soket yuvaları olduğu için memletimin parası çöpe gitmiyor
ama takılabilir grafik kartlarında zaman içinde oluşan ısı çatlakları yüzünden
her yıl binlerce oyuncu binlerce $ parası 3 yıl içinde çöp kutusun gidiyor.
sırf milli sermaye azalmasın en azından 2. el piyasası olsun diye ve 2. el alan bile uzun yıllar işini görmesi için APU mimarisi çok önemli
gpu anlamıyla ps4 1152: 72: 32 ref : translate.google.com/...
kullandığı ortadayken düz olsun yuvarlak olsun 1080p için sitem bu
aynı şekilde ps4 pro 4K içinde 2304: 144: 64 bunu kullanmışken
amd nin 640 stream processors kullanması resmen sakatlatılmış bir sistem gibi ortada ! 640 stream processors daha önceki apu'lara göre evet çıtayı bir tık yukarı çıkartıyor. ama tam anlamıyla zamanını ve zamanının ruhunu yakalayamamış bir sistem gibi ortada durduğu ortada !
hali hazırda bulunan 2400g bile bu işlemciden daha iyi duruyor zaten..
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