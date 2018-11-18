AMD Ryzen 7 3700U APU sızdırıldı

Zen mimarisini temel alan ilk APU’larını geçen yılın sonları ve bu yılın başlarında piyasaya süren AMD’nin sonraki nesil APU modelleri merakla bekleniyor. Ryzen 3 serisine dahil olacak yeni serinin ilk modeli sızdırıldı.

Daha iyi performans

Bilindiği üzere Ryzen APU’ları masaüstü versiyonlara göre bir nesil geriden geliyor. Yani hali hazırda 12nm sürecindeki Ryzen 2 işlemciler piyasaya çıkmış iken APU tarafında ilk nesil 14nm Zen mimarisi mevcut.

Bu bakımdan Ryzen 3 işlemciler 7nm sürecinde Zen 2 mimarisini temel alırken yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni nesil Ryzen APU’larında 12nm Zen+ mimarisi kullanılacak.

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ZM370SC4T4MFG_38/22_Y kod adıyla sızdırılan Ryzen 7 3700U APU modeli 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli. Taban hız 2.2GHz iken turbo ile 3.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Grafik tarafında ise testlerde Picasso olarak tanımlanan bir Vega 10 birimi mevcut.

Yeni nesil APU’ların Zen tabanlı olanlara göre yüzde 10-15 civarında bir performans artışı göstereceği tahmin ediliyor. Grafik birimi ise önceki nesil ile benzer özellikler taşıdığı için büyük bir fark beklenmiyor.

Bazı kaynaklar yeni APU’ların 7nm üretim sürecini temel alacağını iddia etse de bunun gerçekleşmesi bile en erken gelecek yıl sonlarını bulacaktır zira henüz Zen 2 işlemciler sadece sunucu tarafında yer alıyor ve Vega 20 mimarisi de oyunculara sunulmayacak. En erken Navi mimarisi ile birlikte bu gerçekleşebilir.