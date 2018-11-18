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AMD Ryzen 7 3700U APU sızdırıldı

Yılın sonlarında duyurulması beklenen yeni nesil Ryzen APU’ları ile bilgiler gelmeye devam ediyor. Serideki modellerden birisi benchmark testlerinde ortaya çıktı.
6 ay
13b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Zen mimarisini temel alan ilk APU’larını geçen yılın sonları ve bu yılın başlarında piyasaya süren AMD’nin sonraki nesil APU modelleri merakla bekleniyor. Ryzen 3 serisine dahil olacak yeni serinin ilk modeli sızdırıldı.

Daha iyi performans

Bilindiği üzere Ryzen APU’ları masaüstü versiyonlara göre bir nesil geriden geliyor. Yani hali hazırda 12nm sürecindeki Ryzen 2 işlemciler piyasaya çıkmış iken APU tarafında ilk nesil 14nm Zen mimarisi mevcut.

Bu bakımdan Ryzen 3 işlemciler 7nm sürecinde Zen 2 mimarisini temel alırken yıl sonuna doğru piyasada olması beklenen yeni nesil Ryzen APU’larında 12nm Zen+ mimarisi kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek"

ZM370SC4T4MFG_38/22_Y kod adıyla sızdırılan Ryzen 7 3700U APU modeli 4 çekirdekli ve 8 izlek birimli. Taban hız 2.2GHz iken turbo ile 3.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Grafik tarafında ise testlerde Picasso olarak tanımlanan bir Vega 10 birimi mevcut.

Yeni nesil APU’ların Zen tabanlı olanlara göre yüzde 10-15 civarında bir performans artışı göstereceği tahmin ediliyor. Grafik birimi ise önceki nesil ile benzer özellikler taşıdığı için büyük bir fark beklenmiyor.

Bazı kaynaklar yeni APU’ların 7nm üretim sürecini temel alacağını iddia etse de bunun gerçekleşmesi bile en erken gelecek yıl sonlarını bulacaktır zira henüz Zen 2 işlemciler sadece sunucu tarafında yer alıyor ve Vega 20 mimarisi de oyunculara sunulmayacak. En erken Navi mimarisi ile birlikte bu gerçekleşebilir.

 

https://www.techpowerup.com/249649/amd-ryzen-7-3700u-shows-up-with-lots-of-maybes-could-feature-zen-2 Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 6 ay en beğenilen
Artık mobile de ryzen işlemciler gelsin. Bıktık Intel'in önümüze sürdüğü zayıf işlemcilerden ve onların zayıf igpularından. Vega 10 en azından 720p'de iş görür.
Artık mobile de ryzen işlemciler gelsin. Bıktık Intel'in önümüze sürdüğü zayıf işlemcilerden ve onların zayıf igpularından. Vega 10 en azından 720p'de iş görür....
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Luke Neil 6 ay
APU'lar nm olarak bir nesil geriden geliyor çünkü AMD'nin dökümcüsü ile yapmış olduğu 2020 ye kadar geçerli wafer al yada öde anlaşması var. Almazsa almadığı wafer başına ceza ödeyecek. Bir nesil geriden gelen 590'ı APU'ları bu yüzden 2020 ye kadar göreceğiz. 2020 sonrası üretimin tamamını tmsc'ye kaydırabilirler. O zaman zen2 7nm apular görünecek. Dökümcüsü samsung'dan 14 finfet teknolojisini kiralarken bir garantiye ihtiyacı vardı. Amd bu garantiyi o anlaşma ile verdi. Samsung da lisansı verdi. Hem dökümcü hem Amd için kazan kazan oldu o anlaşma. O garantinin bedeli 12nm APUlar, 580-590lar. Wafer kapasitesini doldurmak için yeni nesil zen2 deki devasa I/O bile 14nm olarak amerikadaki dökümcüsünde üretilip tayvandan gelen 7nm çipletler ile birleştirilecek. İşte bunlar hep kazan-kazan


APU'lar nm olarak bir nesil geriden geliyor çünkü AMD'nin dökümcüsü ile yapmış olduğu 2020 ye kadar geçerli wafer al yada öde anlaşması var. Almazsa almadığı w...
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Greylights 6 ay
ryzen apu lu güçlü işlemciler gelsin ilk işim intel nvidia çöpü pc mi satıp amd almak olacak. İntel'in i3 e çeviren güncellemeleri nvidia nın saçma sürücüleri experience yazılımı hele ki bezdirdi artık. Amd sistem dizdim 0 sıkıntı, sıra laptop ta. Yanlış anlaşılmasın pc eski değil, gtx1000 + intel 7000 serisi hq işlemci var. Parayla rezil oluyoruz iyimi.
ryzen apu lu güçlü işlemciler gelsin ilk işim intel nvidia çöpü pc mi satıp amd almak olacak. İntel'in i3 e çeviren güncellemeleri nvidia nın saçma sürücüleri e...
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OverClocK1ng 6 ay
Yaaaa ekran kartlarında 7nm kartlar bile gözükmüşken, yeni çıkacak olan RyZen APU'larda 12nm+ kullanılması bana saçma geliyor. 7nm nereee, 12nm nere. Amma geriden geliyor. Hiç olmazsa 10nm falan olmalıydı...
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The white warrior 6 ay
U serisi dizüstü apularını biraz zorlayınca frekanstan kısıyor istediğin performansı alamıyorsun. Bize 35w tdp li dizüstü Apu lazım
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SEO-Uzmanı 6 ay
ekran kartını değiştirince ne oluyor !?
3d animasyon dataları 15 fps ye odaklı
geride kalanı slow-motion efekli görüntüleri
120 fps de görsen ne olacak ki !?
apu sistemlerde işlemci + gpu altın kaplama soket yuvaları olduğu için memletimin parası çöpe gitmiyor
ama takılabilir grafik kartlarında zaman içinde oluşan ısı çatlakları yüzünden
her yıl binlerce oyuncu binlerce $ parası 3 yıl içinde çöp kutusun gidiyor.
sırf milli sermaye azalmasın en azından 2. el piyasası olsun diye ve 2. el alan bile uzun yıllar işini görmesi için APU mimarisi çok önemli
gpu anlamıyla ps4 1152: 72: 32 ref : translate.google.com/...
kullandığı ortadayken düz olsun yuvarlak olsun 1080p için sitem bu
aynı şekilde ps4 pro 4K içinde 2304: 144: 64 bunu kullanmışken
amd nin 640 stream processors kullanması resmen sakatlatılmış bir sistem gibi ortada ! 640 stream processors daha önceki apu'lara göre evet çıtayı bir tık yukarı çıkartıyor. ama tam anlamıyla zamanını ve zamanının ruhunu yakalayamamış bir sistem gibi ortada durduğu ortada !
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emrekaya413 6 ay SEO-Uzmanı
15fps olayını biraz acar mısın ilk defa duydum. Öğrenmek istiyorum. Ben animasyonların alınan fps ye göre oluşturulduğunu düşünüyordum. Mesela 1 saniyede 60 farklı frame oluşturup tamamladığı hareket 144 fpsde 0.4kusur saniyede değil gene 1 saniyede tamamlanması lazım. Yani 1 saniyede 144 farklı frame üretiyor olması lazım. Yanlış mı düşünüyorum beni bi aydınlatın ahali.
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Luke Neil 6 ay
APU'lar nm olarak bir nesil geriden geliyor çünkü AMD'nin dökümcüsü ile yapmış olduğu 2020 ye kadar geçerli wafer al yada öde anlaşması var. Almazsa almadığı wafer başına ceza ödeyecek. Bir nesil geriden gelen 590'ı APU'ları bu yüzden 2020 ye kadar göreceğiz. 2020 sonrası üretimin tamamını tmsc'ye kaydırabilirler. O zaman zen2 7nm apular görünecek. Dökümcüsü samsung'dan 14 finfet teknolojisini kiralarken bir garantiye ihtiyacı vardı. Amd bu garantiyi o anlaşma ile verdi. Samsung da lisansı verdi. Hem dökümcü hem Amd için kazan kazan oldu o anlaşma. O garantinin bedeli 12nm APUlar, 580-590lar. Wafer kapasitesini doldurmak için yeni nesil zen2 deki devasa I/O bile 14nm olarak amerikadaki dökümcüsünde üretilip tayvandan gelen 7nm çipletler ile birleştirilecek. İşte bunlar hep kazan-kazan


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fhrstw 6 ay
mobil işlemcide intel grafikte amd tartışmasız en iyisi ama şuan ryzen 3 bize sürpriz yapabilir.
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F.@.T.İ.H 6 ay
haberde bir yanlışlık olmalı, Ryzen-U serisi mobil platformlar içindir, haberde desktop olarak belirtilmiş
hali hazırda bulunan 2400g bile bu işlemciden daha iyi duruyor zaten..
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Y-ZiyA 6 ay F.@.T.İ.H
Daha piyasada olmadığı için yanlış sekmede gözükmüş olabilir. u serisi mobile serisi normalde Ryzen'de de Intel'de de
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BirDost9999 6 ay
gerçekten AMD'nın 1 yıl geriden gelmesi çok saçma :( Zen 2 kullanmak varken Zen + nedir yahu. ben son kez masaüstü bilgisayar toplayacam oda Zen 2 olacak. ileride AMD'nin en gelişmiş Zen mimarili APU serisi gaming serisi laptop alırım o zamana kadar GPU'su belki gelişir yada batar :)
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forvet09 6 ay ekrem71
Mobile seri mi bu?
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Greylights 6 ay
ryzen apu lu güçlü işlemciler gelsin ilk işim intel nvidia çöpü pc mi satıp amd almak olacak. İntel'in i3 e çeviren güncellemeleri nvidia nın saçma sürücüleri experience yazılımı hele ki bezdirdi artık. Amd sistem dizdim 0 sıkıntı, sıra laptop ta. Yanlış anlaşılmasın pc eski değil, gtx1000 + intel 7000 serisi hq işlemci var. Parayla rezil oluyoruz iyimi.
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12 Angry Men 6 ay
Beyler ryzen 2700x'in devamı mı bu işlemciler ?
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MDV 6 ay 12 Angry Men
hayir. cpu+ekran karti olan Apu serisi
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