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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer oyuncular için yeni Nommo ses sistemlerini duyurdu

Oyunculara yönelik hazırlanan Nommo serisinde 3 model bulunuyor. Bunlardan ikisi hoparlör tarzında. Üst seviye modelde ise subwoofer ve tweeter’lar yer alıyor.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2018 fuarında oyunculara yönelik birbirinden iddialı çevre birimleri ve aksesuarlar tanıtan Razer’ın ilginç ürünlerinden birisi de yeni Nommo adındaki yeni hoparlör serisi oldu. Nommo serisinde farklı özelliklerde 3 model yer alıyor.

Konumsal ses sistemi

Nommo ve Nommo Chroma subwoofer barındırmayan modeller olarak öne çıkıyor. 2 adet 3 inçlik dokuma fiber glass sürücü barındıran modellerde arka bass portları da unutulmamış. Farkları ise Nommo Chroma’da adından da anlaşılacağı üzere Razer Chroma aydınlatması ve ayrıca dijital-analog dönüştürücü yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo X1 Carbon altı yaşında"

Razer Nommo Pro ise 2.1 yapısında bir ses sistemi. Subwoofer yanında 2 adet 3 inçlik tam boy Dupont Kevlar kaplama 3 inçlik sürücü ve üzerlerinde de 2 adet 0.8 inçlik ipek kaplama tweeter yer alıyor. Ayrıca bir kontrol ünitesi de mevcut.

Nommo Pro yine Razer Chroma aydınlatması ile donatılmış. Ayrıca Dolby sanal ses sistemi ile THX sertifikasına da sahip. Tüm modellerde konumsal ses iletimi özelliği bulunuyor. Yani örneğin FPS oyunlarda düşmanın hangi yönden geldiğini duyabiliyorsunuz.

Oyuncular için daha yoğun bir tecrübe sunmayı amaçlayan Nommo serisinde orijinal model 100$ seviyesinde. Nommo Chroma modeli 150$, Nommo Pro ise 500$ olarak satılacak.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/01/razer-nommo-nommo-pro-speakers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
razer 1 numara istiyorum bundan bi tane
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hector_1990 1 yıl
edifer bose gibi markalar varken razer sen git mouse klavye falan yap ikile ses işi sana göre değil
500 usd şirketin pazarlama bölümü ne içiyor bu fiyatları yazıyor acaba
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denizbay1 1 yıl
Ti allam ya!
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ONY86 1 yıl
ooo rgb led var ise tam teknolojik
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cansev07 1 yıl
500 dolar şuna verinceye kadar sennheiser game zero alırım, üstüne artan parayla da logitech Z533 alırım işime bakarım.
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St Batuhan 1 yıl
İyi güzel de 2.1 olarak tam olarak konumu nasıl belli edecek merak ettim. Dolby atmos olsa belki diyeceğim ama hala şu 2 kanala rağmen çevresel sesi anlayamıyorum. Tabii kulaklıkta kullandığımda fena değil diyor ve hissedebiliyorum ama muazzam derecede de değil her daim. Burada ise dış ortamdaki cihazın durumu çıkıyor ki daha da zor elde etmek (zira çevredeki nesneler ve sesin yansıması kesinlikle problem)
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sniper23 1 yıl
Şimdi Razer'a "RGB ekle, 500 $ yap" diyecektim. Zaten Pro versiyonu ile yapmışlar
.
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meego 1 yıl
razer laptoplar keşke ülkemize resmi olarak gelse
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ardabeyim 1 yıl
ıŞıQLı MıŞıQlı
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