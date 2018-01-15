Razer oyuncular için yeni Nommo ses sistemlerini duyurdu

CES 2018 fuarında oyunculara yönelik birbirinden iddialı çevre birimleri ve aksesuarlar tanıtan Razer’ın ilginç ürünlerinden birisi de yeni Nommo adındaki yeni hoparlör serisi oldu. Nommo serisinde farklı özelliklerde 3 model yer alıyor.

Konumsal ses sistemi

Nommo ve Nommo Chroma subwoofer barındırmayan modeller olarak öne çıkıyor. 2 adet 3 inçlik dokuma fiber glass sürücü barındıran modellerde arka bass portları da unutulmamış. Farkları ise Nommo Chroma’da adından da anlaşılacağı üzere Razer Chroma aydınlatması ve ayrıca dijital-analog dönüştürücü yer alıyor.

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Razer Nommo Pro ise 2.1 yapısında bir ses sistemi. Subwoofer yanında 2 adet 3 inçlik tam boy Dupont Kevlar kaplama 3 inçlik sürücü ve üzerlerinde de 2 adet 0.8 inçlik ipek kaplama tweeter yer alıyor. Ayrıca bir kontrol ünitesi de mevcut.

Nommo Pro yine Razer Chroma aydınlatması ile donatılmış. Ayrıca Dolby sanal ses sistemi ile THX sertifikasına da sahip. Tüm modellerde konumsal ses iletimi özelliği bulunuyor. Yani örneğin FPS oyunlarda düşmanın hangi yönden geldiğini duyabiliyorsunuz.

Oyuncular için daha yoğun bir tecrübe sunmayı amaçlayan Nommo serisinde orijinal model 100$ seviyesinde. Nommo Chroma modeli 150$, Nommo Pro ise 500$ olarak satılacak.