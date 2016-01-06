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Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat

Oyuncu donanımlarıya tanınan Razer, akıllı saatlerin batarya sorununa ilginç bir çözüm buldu. Şirket iki farklı ekran ve batarya kullanarak bildirim ile klasik saati birbiriden ayırdığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat

Razer'ın CES 2016 fuarında remsi olarak tanıttığı yeni akıllı saati Nabu Watch, benzersiz altyapısı ile akıllı saatlerin batarya sorununa ilginç bir çözüm getiriyor.
Oldukça dikkat çekici bir tasarımı bulunan Razer Nabu Watch, daha önce benzerini görmediğimiz şekilde bünyesinde iki adet ekran ve iki adet batarya taşıyor. Bu ekranlardan sadece saati ve tarihi gösteren bölümü klasik saat pili kullanarak 12 ay kullanım süresi ortaya koyarken, yerleştirilen OLED ekran ise aktivite takibi ve bildirimler için görev yapıyor. Şarj edilebilen lityum iyon bataryası (USB üzerinden) bulunan OLED ekranın 7 gün çalışabildiğini belirten Razer, bu sayede klasik ile akıllı saati bir araya getiriyor.
Dahili ivmeölçer ve gelişmiş algoritmaları ile yapılan egzersizleri adım, mesafe, kalori gibi kalemlerde kayıt altına alan ve uyku düzenini de kontrol eden Razer Nabu Watch, bildirimleri üzerine akıllı telefonlara Bluetooth LE üzerinde bağlanarak alabiliyor. 5 metre suyun altında dahi çalışmaya devam edebilen akıllı saat, "Standart" ile "Forged" olmak üzere iki farklı versiyon halinde satışa çıkıyor ve iki sürüm arasında kullanılan malzemelerin kalitesi açısından farklar bulunuyor.
Razer'ın Nabu Watch akıllı saatin Standart versiyon 150$, Forged versiyonu ise 200$ fiyat etiklerine sahip. Forge şimdi satın alınabilirken, Standart için ay sonuna kadar beklenmesi gerekiyor. 
Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat
 
Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat
 

http://www.pocket-lint.com/news/136358-razer-nabu-watch-is-a-genius-dual-screen-dual-battery-activity-tracking-wearable Yorum Yaz
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SKYFALL 3 yıl
Turkiye'ye gelecek olursa 1000 TL'nin altinda olmayacagi kesindir.
Urun gercekten cok kaba gorunuyor bir sonraki modeller elbet incelecektir ilk oldugu icin bu sekilde tasarlanmis olabilir. Yenilikleri her zaman oldugu gibi bir sonraki modellere sakliyorlar.
youtube.com/...
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Seyrim 3 yıl
Çok kaba..
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Golden Gate 3 yıl
Akıllı saat ten öte dijital saat denir anca buna.
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meego 3 yıl
razera yakışmadı bu ne biçim ürün.
Dandik çin mallarına benzemiş...
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GoldPunch 3 yıl
Tasarımı dikkat çekiyor fakat fazla kaba.
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