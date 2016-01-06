Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat

Razer'ın CES 2016 fuarında remsi olarak tanıttığı yeni akıllı saati Nabu Watch, benzersiz altyapısı ile akıllı saatlerin batarya sorununa ilginç bir çözüm getiriyor.

Oldukça dikkat çekici bir tasarımı bulunan Razer Nabu Watch, daha önce benzerini görmediğimiz şekilde bünyesinde iki adet ekran ve iki adet batarya taşıyor. Bu ekranlardan sadece saati ve tarihi gösteren bölümü klasik saat pili kullanarak 12 ay kullanım süresi ortaya koyarken, yerleştirilen OLED ekran ise aktivite takibi ve bildirimler için görev yapıyor. Şarj edilebilen lityum iyon bataryası (USB üzerinden) bulunan OLED ekranın 7 gün çalışabildiğini belirten Razer, bu sayede klasik ile akıllı saati bir araya getiriyor.

Dahili ivmeölçer ve gelişmiş algoritmaları ile yapılan egzersizleri adım, mesafe, kalori gibi kalemlerde kayıt altına alan ve uyku düzenini de kontrol eden Razer Nabu Watch, bildirimleri üzerine akıllı telefonlara Bluetooth LE üzerinde bağlanarak alabiliyor. 5 metre suyun altında dahi çalışmaya devam edebilen akıllı saat, "Standart" ile "Forged" olmak üzere iki farklı versiyon halinde satışa çıkıyor ve iki sürüm arasında kullanılan malzemelerin kalitesi açısından farklar bulunuyor.

Razer'ın Nabu Watch akıllı saatin Standart versiyon 150$, Forged versiyonu ise 200$ fiyat etiklerine sahip. Forge şimdi satın alınabilirken, Standart için ay sonuna kadar beklenmesi gerekiyor.

http://www.pocket-lint.com/news/136358-razer-nabu-watch-is-a-genius-dual-screen-dual-battery-activity-tracking-wearable