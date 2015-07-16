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ReWalk Personal'ın 6.0 kodlu yeni versiyonu duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ReWalk Personal'ın 6.0 kodlu yeni versiyonu duyuruldu
 
ReWalk Robotics tarafından 2012 yılında bu yana sürekli olarak geliştirilen dış iskelet birimi ReWalk Personal, 6.0 kodlu yeni versiyonu ile daha etkili bir çözüm oluşturmaya başladı.
İki bacağın ve bazen gövdenin bir kısmının zayıflaması veya felç olma durumunu yaşayan paraplejik hastaları için hazırlanan dış iskelet birimi ReWalk Personal, bu kişilerin yeniden kendi başına oturabilmesine, ayakta durmasına ve yürümesine imkan tanıyor. Bunu bünyesinde yer alan sensörler ve motorize eklem bağlantıları ile yerine getiren ürün, denge kurma noktasında koltuk değneklerine ihtiyaç duysa da inanılmaz faydalı bir süreç ortaya koyuyor.
6.0 kod adlı yeni versiyonuyla yine dışarında giyilebilen iskelet birimi, yeni olaraksa artık daha hassas ve kişselleştirilebilir bir yapıya geçiş yapıyor. Bu doğrultuda bütün bağlantı bölümleri kişiye göre özel olarak ayarlanabilen ve böylece daha rahat şekilde kullanılabilen ReWalk Personal, artık saatte 2.6 km yürüme hızına çıkış yapabiliyor ve bu değerle en hızlı dış iskelet unvanını eline alıyor. Ayrıca yeni sürüm ile bataryaları taşıyan bölüm aşağıya çekilerek hastaların omuzlarındaki güç ciddi seviyede azaltılmış oluyor.
ReWalk Personal 6.0, 75,000$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://rewalk.com/rewalk-personal-3/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Rewalk ROBOTİCS ALMA GÜÇÜM YOK BUNU SGK KARŞILIYORMU VEYA NE KADARINI KARŞILIYOR BİGİ VERİRMİSİNİZTEŞEKÜRLER
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maximus8282 3 yıl
Teknoloji böyle güzel işlerde kullanılırsa güzel, ama insanoğlu güç tutkusuyla teknolojiyi kötü işlerine alet ediyor malesef.
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bocekgrafik 4 yıl
Call of Duty Advanced Warfare'deki iskelete çok benziyor.
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