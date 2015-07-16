ReWalk Personal'ın 6.0 kodlu yeni versiyonu duyuruldu

ReWalk Robotics tarafından 2012 yılında bu yana sürekli olarak geliştirilen dış iskelet birimi ReWalk Personal, 6.0 kodlu yeni versiyonu ile daha etkili bir çözüm oluşturmaya başladı.

İki bacağın ve bazen gövdenin bir kısmının zayıflaması veya felç olma durumunu yaşayan paraplejik hastaları için hazırlanan dış iskelet birimi ReWalk Personal, bu kişilerin yeniden kendi başına oturabilmesine, ayakta durmasına ve yürümesine imkan tanıyor. Bunu bünyesinde yer alan sensörler ve motorize eklem bağlantıları ile yerine getiren ürün, denge kurma noktasında koltuk değneklerine ihtiyaç duysa da inanılmaz faydalı bir süreç ortaya koyuyor.

6.0 kod adlı yeni versiyonuyla yine dışarında giyilebilen iskelet birimi, yeni olaraksa artık daha hassas ve kişselleştirilebilir bir yapıya geçiş yapıyor. Bu doğrultuda bütün bağlantı bölümleri kişiye göre özel olarak ayarlanabilen ve böylece daha rahat şekilde kullanılabilen ReWalk Personal, artık saatte 2.6 km yürüme hızına çıkış yapabiliyor ve bu değerle en hızlı dış iskelet unvanını eline alıyor. Ayrıca yeni sürüm ile bataryaları taşıyan bölüm aşağıya çekilerek hastaların omuzlarındaki güç ciddi seviyede azaltılmış oluyor.

ReWalk Personal 6.0, 75,000$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor

http://rewalk.com/rewalk-personal-3/