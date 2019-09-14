Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu

Çinli akıllı telefon üreticilerinin birçok alanda faaliyet göstermesine alışığız. Özellikle mobil aksesuarlar bu alanların başında geliyor. Realme de kendi kulaklıklarını uzun zamandır kullanıcılara sunuyor. Geçtiğimiz gün ise Realme Buds Wireless modelini tanıttı.

Alan Walker ile iş birliği

Realme Buds Wireless sürücüleri, son dönemin popüler elektronik müzik yapımcısı Alan Walker tarafından elden geçirilmiş. Ayrıca kulaklıkların tanıtımında da kendisine yer veriliyor. 11.2 mm boyutunda sürücülere sahip olan Realme Buds Wireless modeli, bağlantı noktasında Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Tamamıyla kablosuz yapıdansa boynunuza asabileceğiniz şekilde kablolu bir yapı bulunuyor. Bu kablo üzerinde yer alan üç tuş sayesinde de şarkı durdurma geçme veya geri alma gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Kulaklığın toplam ağırlığı ise 30 gram.

Realme Buds Wireless modelinin tek bir şarjla 12 saat pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Ayrıca sadece 10 dakika şarj ederek 100 dakika dinleme süresi alabiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak basit su sıçramaları için IPX4 sertifikası olduğunu da belirtelim.

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Siyah, yeşil ve turuncu olmak üzere üç farklı renkle gelen Realme Buds Wireless tabii ki fiyat konusunda firmanın anlayışını devam ettiriyor. 25 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Satışlarına ise ilk olarak Hindistan’da başlandı.

https://www.gsmarena.com/realme_announces_buds_wireless_bluetooth_earbuds_for_just_inr_1799-news-39174.php