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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu

Çinli üretici Realme, geçtiğimiz gün gerçekleşen etkinlikte Realme Buds ailesine kablosuz bir model ekledi. Realme Buds Wireless fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeye çalışacak.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu
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Çinli akıllı telefon üreticilerinin birçok alanda faaliyet göstermesine alışığız. Özellikle mobil aksesuarlar bu alanların başında geliyor. Realme de kendi kulaklıklarını uzun zamandır kullanıcılara sunuyor. Geçtiğimiz gün ise Realme Buds Wireless modelini tanıttı.

Alan Walker ile iş birliği

Realme Buds Wireless sürücüleri, son dönemin popüler elektronik müzik yapımcısı Alan Walker tarafından elden geçirilmiş. Ayrıca kulaklıkların tanıtımında da kendisine yer veriliyor. 11.2 mm boyutunda sürücülere sahip olan Realme Buds Wireless modeli, bağlantı noktasında Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Tamamıyla kablosuz yapıdansa boynunuza asabileceğiniz şekilde kablolu bir yapı bulunuyor. Bu kablo üzerinde yer alan üç tuş sayesinde de şarkı durdurma geçme veya geri alma gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Kulaklığın toplam ağırlığı ise 30 gram.

Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu
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Realme Buds Wireless modelinin tek bir şarjla 12 saat pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Ayrıca sadece 10 dakika şarj ederek 100 dakika dinleme süresi alabiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak basit su sıçramaları için IPX4 sertifikası olduğunu da belirtelim.

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Siyah, yeşil ve turuncu olmak üzere üç farklı renkle gelen Realme Buds Wireless tabii ki fiyat konusunda firmanın anlayışını devam ettiriyor. 25 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Satışlarına ise ilk olarak Hindistan’da başlandı.



https://www.gsmarena.com/realme_announces_buds_wireless_bluetooth_earbuds_for_just_inr_1799-news-39174.php Yorum Yaz
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