Realtek yeni SSD kontrolcülerini duyurdu

Çoğumuzun anakartının entegre ses yongası Realtek imzasını taşıyor. Hatta azımsanmayacak bir oranda da anakartta da firmanın Ethernet kontrolcülerini görmek mümkün. Realtek yeni SSD kontrolcüleriyle yeni girdiği pazarda payını genişletmeyi amaçlıyor.

RTS5771

RTS5771 kontrolcüsü PCIe 4.0 x4 arayüzünü kullanıyor ve 8 kanallı bir yapıya sahip. 1200 MT/s hıza ulaşabilen çözüm ikinci nesil LDPC hata düzeltme motoruna ve AES şifreleme yeteneklerine sahip. Kontrolcü ayrıca DRAM önbellek de kullanıyor. Yonganın önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde pazarda kendine yer edinmesi bekleniyor.

Realtek imzalı yeni PCIe 4.0 destekli kontrolcü diğer taraftan şu anda bilinen 3. PCIe 4.0 destekli yonga. Dolayısıyla uygun bir fiyatlandırma ve pazarlama sayesinde eğer performans kanadı da yüz güldürücü düzeyde olursa Realtek pazara başarılı bir giriş yapabilir.

RTS5765DL

PCIe Gen 3 x2 dönüştürücü

Realtek’İn Flash Memory Summit’de ilgi gören bir diğer çözümü ise USB 3.1 gen 2’den PCIe 3.0 x2’ye dönüşüm sağlayan kartı. İlk olarak JMicron’un JMS583 ile açtığı bu piyasadaki model, sahip olduğu yüksek güç tüketim karakteri nedeniyle bazı sistemlerde yeterli güç sağlanamaması sonucunda düşük performans sergileyebiliyor.

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Üstelik yonganın ısınması da cabası olarak rapor ediliyor. Realtek’in modeli ise çok daha az güç tüketiyor ve daha serin çalışıyor. Bu nedenle henüz emekleme aşamasında olan bu piyasada Realtek’in tutunma şansı yüksek görülüyor.

Dönüştürücü kartın RGB lede sahip olması ise farklı tasarımlara kapı aralaması sayesinde tercih edilebilirliğine katkı sağlayacaktır. Buna karşın henüz 3 ledin kontrolü biraz kısıtlı olsa da kontrolcü bazında donanımsal destek önemli bir avantaj.

https://www.guru3d.com/news-story/realtek-uncovers-new-ssd-controlelrsone-has-pcie-4-support.html

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isebir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Yine 1200 MT/s hıza ulaşabilen yonganın arayüzü ise PCIe 3.0 x4 tercih edilmiş. Ağabeyinde olduğu gibi LDPC desteği eklenen yonganın kontrol edeceği NAND Flash birimlerilyle buluşması bu yılın 4. çeyreğini bulacak.Realtek’in şu ana kadarki çözümlerine baktığımızda firmanın ADATA ile sıkı bir işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz.kullanılmış. Model sistemle iletişimini PCIe 3.0 x4 arayüzü üzerinden sağlarken NVMe 1.3 standartını destekliyor. Sıralı okuma-yazma değerleri sırayla 2.1/1.5 GB/s şeklinde olan modelin IOPS değerleri ise 250 000 seviyesinde kalmış.Mevcut çözümlerden üst seviye olan RTS5762 isekendine yer bulmuş. 3.5/3.0 GB/s sıralı okuma yazma performansı sunan NVMe çözümünün IOPS değerleri ise 420K/320K olarak ölçülmüş.