Recom 1600 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

Komponent üreticisi Recom, 1600 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Tekli 12v rail tasarımını baz alan ve bu kanal üzerinden 133A sağlayabilen güç kaynağı yarı modüler kablo tasarımına sahip. Aynı zamanda yüksek verimlilik vaad eden yeni güç kaynağı, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor ve farklı yük durumlarında en az %82 verimlik sağlıyor.

Yeni nesil ekran kartlarıyla yapılacak çoklu GPU kurulumları için 6+2 pinli 8 adet PCIe güç konnektörüne sahip güç kaynağı, dört adet ekran kartına destek sunabiliyor. Diğer donanımlar için 12 adet SATA güç konnektörüyle gelen 1600 Watt kapasiteli güç kaynağı 130mm çapında fan ile soğutuluyor.

Recom'un önümüzeki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlandığı yeni güç kaynağı için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 249 Avro civarında olması bekleniyor.