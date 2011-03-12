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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Recom 1600 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
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15
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Recom, 1600 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını duyurdu. Tekli 12v rail tasarımını baz alan ve bu kanal üzerinden 133A sağlayabilen güç kaynağı yarı modüler kablo tasarımına sahip. Aynı zamanda yüksek verimlilik vaad eden yeni güç kaynağı, 80Plus Bronze sertifikası ile geliyor ve farklı yük durumlarında en az %82 verimlik sağlıyor.

Yeni nesil ekran kartlarıyla yapılacak çoklu GPU kurulumları için 6+2 pinli 8 adet PCIe güç konnektörüne sahip güç kaynağı, dört adet ekran kartına destek sunabiliyor. Diğer donanımlar için 12 adet SATA güç konnektörüyle gelen 1600 Watt kapasiteli güç kaynağı 130mm çapında fan ile soğutuluyor.

Recom'un önümüzeki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlandığı yeni güç kaynağı için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 249 Avro civarında olması bekleniyor.


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OSINOS 7 yıl
Bu ne arkadaşım ? Nereye gidiyorsun yav.. 1600w.. Evi mi ısıtacağız sanki..
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alpa07 8 yıl
nvidia sayesinde bunu da yaptılar
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atiktuk 8 yıl
bu işin sonu olmadıgı gibi çoğu kişi için hem değer olarak hem maliyet olarak da bir önemi olmamasına rağmen bir pc nın harcagığı güç miktarı fazlasıyla önemli ve her geçen gün artmakta..kabaca bır hesaplamayla böyle bir güç kaynagı alıp hakkını vererek kullanmanın saattlik maliyeti şu an itibari (1 saatlik tüketim 1500watt) 45 kurus...yani 2 saatte 900 kurus nerdeyse 1 tl..çoğukişinin umrunda değil fakat maliyetinin yanından bu derece bir güçe neden ve nasıl ihtiyac duyulacagı biraz üzerinde düşünülmesi gerek bir konu
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momento_tr 8 yıl
Bu nedir arkadaş bildiğin davlumbaz fırın yapmış adamlar !!!! Yakında bu psu'lar börek de pişirecek düzeye gelecekler herhalde.....
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Pandemic 8 yıl
doyumsuzlar
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NecroCyber-777 8 yıl
RECOM 1050 elimde kaldı utanmadan diyorki sanalmarketim bana gerçek 1050 değilmiş ee tamam ne diye sattınız o zaman dedim silverstone 1000 istiyorum dedim değiştridiler
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StreamRolleR 8 yıl
ve bu kanal üzerinden 133A sağlayabilen

Çok kötü hem çok büyük hemde 1600W a göre verdiği amper değeri düşük
Enermax 1250W Revo 120A veriyordu sanırım Corsair AX1200 de öle birşey yani
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byfm 8 yıl
1050W lık çok sorunlu diyorlardı bugüne kadar hiç problem çıkarmadı.
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Fire.Sword 8 yıl
gtx 590 alacaklar için yapmışlardır bunu
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JrMaster 8 yıl
Ekran kartı çıkışlarından belli olmuyormu


yakında 2500w görmeyi umut ediyorum sonra 5000w


quad CF HD9990 kart başına 1200w
quad sli GTX990 kart başına 1850w

sanki olmayacak birşey değilmiş gibi geliyor
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kudretx 8 yıl
Recom hakkinda forumda iyi seyler duymadim.

forum.donanimhaber.com/...

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kaan qwerty 8 yıl
heralde bu psu yla quad cf falan yapilir
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dodomoco 8 yıl
türkiyeye gelicekmi acaba
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