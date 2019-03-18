Xenon flaşlı ve yan kızaklı ZTE Axon S ortaya çıktı

Son dönemde kameraları ve çeşitli bileşenleri mekanizmalı modüllere veya kızaklı arka kısma yerleştiren akıllı telefonlar popüler olmaya başladı. ZTE ise bu konsepte çok etkileyici bir yaklaşım sergilemiş.

ZTE Axon S özellikleri

ZTE Axon S adıyla 3 boyutlu çizimleri sızdırılan yeni amiral gemisi tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Dikey açılan günümüz kızaklı yapılarından ziyade telefon yana doğru bir kızağa sahip. Kızak açıldığında ön ve arka kombinasyonu ortaya çıkıyor.

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Uzaktan bir bas-çek kamera izlenimi veren telefonun kızağı açıldığında çift ön kamera sizi karşılıyor. Burada dokunmatik bir yüzey sayesinde yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Arkasını çevirdiğinizde ise bu kez üçlü kamera kombinasyonunu görüyorsunuz. Xenon flaş ile desteklenmiş kombinasyon 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Diğer iki kamera 48MP ve 19MP çözünürlüğünde.

Tam Boyutta Gör

Telefonun ön kısmı tamamen çerçevesiz ve parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. 6.8 inçlik ekranın yüzde 95 civarında ekran-kasa oranı sunduğu ifade ediliyor. Snapdragon 855 yonga seti, 5G, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve kablosuz şarj da yine dikkat çekici özellikler arasında.

ZTE Axon S modelinin şimdilik ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak 5G özelliği nedeniyle yaz aylarından sonra ve belirli ülkelerde tecrübe edileceğini söylemek yanlış olmaz.