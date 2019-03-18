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Xenon flaşlı ve yan kızaklı ZTE Axon S ortaya çıktı

Bir amiral gemisinde olması istenen tüm özellikleri barındıran ZTE Axon S yılın en çok konuşulan modelinden birisi olmaya aday. ZTE Axon S özellikleri haberimizde.
2 ay
3,5b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kameraları ve çeşitli bileşenleri mekanizmalı modüllere veya kızaklı arka kısma yerleştiren akıllı telefonlar popüler olmaya başladı. ZTE ise bu konsepte çok etkileyici bir yaklaşım sergilemiş.

ZTE Axon S özellikleri

ZTE Axon S adıyla 3 boyutlu çizimleri sızdırılan yeni amiral gemisi tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Dikey açılan günümüz kızaklı yapılarından ziyade telefon yana doğru bir kızağa sahip. Kızak açıldığında ön ve arka kombinasyonu ortaya çıkıyor.

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Uzaktan bir bas-çek kamera izlenimi veren telefonun kızağı açıldığında çift ön kamera sizi karşılıyor. Burada dokunmatik bir yüzey sayesinde yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Arkasını çevirdiğinizde ise bu kez üçlü kamera kombinasyonunu görüyorsunuz. Xenon flaş ile desteklenmiş kombinasyon 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Diğer iki kamera 48MP ve 19MP çözünürlüğünde.

 

Xenon flaşlı ve yan kızaklı ZTE Axon S ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Telefonun ön kısmı tamamen çerçevesiz ve parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. 6.8 inçlik ekranın yüzde 95 civarında ekran-kasa oranı sunduğu ifade ediliyor. Snapdragon 855 yonga seti, 5G, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve kablosuz şarj da yine dikkat çekici özellikler arasında.

ZTE Axon S modelinin şimdilik ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak 5G özelliği nedeniyle yaz aylarından sonra ve belirli ülkelerde tecrübe edileceğini söylemek yanlış olmaz.

 

https://notebookitalia.it/zte-axon-s-smartphone-monolitico-slider-laterale-28088 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaptanos 2 ay en beğenilen
Tasarım efsane olmuş, işte yenilik budur.
Yanıtla +23
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eP_362 2 ay
Şimdiye kadarki en akıllıca çözüm bu olmuş gibi.
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Mr. Jingles 2 ay
Kamerada xenon flaş görmeyi özledim yahu. Son xenon flaşlı telefon Lumia 1020 idi. Apple, Samsung ve Huawei kıytırık LED flaş koyacaklarına adam gibi xenon koysunlar da bir işe yarasın.
Kamerada xenon flaş görmeyi özledim yahu. Son xenon flaşlı telefon Lumia 1020 idi. Apple, Samsung ve Huawei kıytırık LED flaş koyacaklarına adam gibi xenon koy...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
dreamblue35 2 ay
bu telefon Türkiye ye gelirse eğer çok satar
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Kerim5100 2 ay
EF SA NE !!!
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Redunay 2 ay
Gayet güzel gözüküyor
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spaydix 2 ay
Birde su gecirmez olsa varya 100yil koy sat ayni tasarimi
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joven 2 ay
Çinli markalar özellikle bu sene çok can yakacak gibi!
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kreat 2 ay
Xenon flaş deyince hep Sony Ericsson aklıma geliyor ??
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yc#1 2 ay kreat
K790
Çentiğinden, deliğinden tiksinti gelmişken ZTE hızır gibi yetişti.
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ssbrutality 2 ay kreat
K810i der geçerim
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Umutcan 2 ay
Çözüm çok mantıklı olmuş, altta üstte gereksiz çerçeve mesafesi de bırakmamışlar ideal olmuş.
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cemus 2 ay
harika...
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Kayrabey 2 ay
Bende herkese katılıyorum. Cidden telefon ateş ediyor...
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sarahaten 2 ay
Seneye büyük ihtimalle büyük firmalar bu tasarımı kullanır. Tasarım efsane yalnız.
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