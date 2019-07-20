Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri

Redmi alt markası ilk olarak telefon odağında çıktı. Ancak Xiaomi’nin izinden giden Redmi, sadece telefonla kalmayıp, farklı ürünleri de kullanıcılara sunmaya başladı. Bunlardan en sonuncusu powerbank.

10.000 ve 20.000 mAh seçenekleri

Redmi iki farklı powerbank modeli tanıttı. Bunlardan ilki 10.000 mAh kapasiteye sahip. Giriş için USB-C veya Micro USB portunu, çıkış için ise 2 adet USB-A portunu kullanabilirsiniz. Bu portlardan 5V 2.1A giriş, 5.1V 2.4A giriş çıkış gücü aktarabiliyor. 150.5 x 73.6 x 15.1 mm boyutlarıyla birlikte Xiaomi’den alışık olduğumuz sade, beyaz tasarıma sahip.

20.000 mAh boyutundaki model de benzer özelliklerle geliyor. Ancak kalınlık 27.3 mm’ye yükseliyor. Ayrıca 5V 2A, 9V 2.1A, 12V 1.5A giriş; 5.1V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A güç aktarımına sahip. Dolayısıyla 10.000 mAh modelden farklı olarak 18W hızlı şarj desteğini sunabiliyor. Firmanın belirttiğine göre Xiaomi Mi 9’u, 10.000 mAh’lık model 2.4 kez, 20.000 mAh’lık model 5.3 kez şarj edebiliyor.

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Redmi powerbanklerin en iddialı oldukları kısım fiyatları. 10.000 mAh kapasiteli versiyon 9 dolar, 20.000 mAh kapasiteli versiyon ise 15 dolar fiyat etiketine sahip. Her ikisinin satışlarına 23 Temmuz tarihinde başlanacak.

https://www.gizmochina.com/2019/07/19/redmi-launches-10000mah-and-20000mah-power-banks/