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Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri

Xiaomi’nin alt markası Redmi, 10.000 mAh ve 20.000 mAh boyutlarındaki powerbank modellerini tanıttı. Her iki modelin de fiyatı oldukça dikkat çekici. Detaylar haberimizde.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri
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Redmi alt markası ilk olarak telefon odağında çıktı. Ancak Xiaomi’nin izinden giden Redmi, sadece telefonla kalmayıp, farklı ürünleri de kullanıcılara sunmaya başladı. Bunlardan en sonuncusu powerbank.

10.000 ve 20.000 mAh seçenekleri

Redmi iki farklı powerbank modeli tanıttı. Bunlardan ilki 10.000 mAh kapasiteye sahip. Giriş için USB-C veya Micro USB portunu, çıkış için ise 2 adet USB-A portunu kullanabilirsiniz. Bu portlardan 5V 2.1A giriş, 5.1V 2.4A giriş çıkış gücü aktarabiliyor. 150.5 x 73.6 x 15.1 mm boyutlarıyla birlikte Xiaomi’den alışık olduğumuz sade, beyaz tasarıma sahip.

Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri
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20.000 mAh boyutundaki model de benzer özelliklerle geliyor. Ancak kalınlık 27.3 mm’ye yükseliyor. Ayrıca 5V 2A, 9V 2.1A, 12V 1.5A giriş; 5.1V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A güç aktarımına sahip. Dolayısıyla 10.000 mAh modelden farklı olarak 18W hızlı şarj desteğini sunabiliyor. Firmanın belirttiğine göre Xiaomi Mi 9’u, 10.000 mAh’lık model 2.4 kez, 20.000 mAh’lık model 5.3 kez şarj edebiliyor.

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Redmi powerbanklerin en iddialı oldukları kısım fiyatları. 10.000 mAh kapasiteli versiyon 9 dolar, 20.000 mAh kapasiteli versiyon ise 15 dolar fiyat etiketine sahip. Her ikisinin satışlarına 23 Temmuz tarihinde başlanacak.


https://www.gizmochina.com/2019/07/19/redmi-launches-10000mah-and-20000mah-power-banks/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lord Melkor 13 dk.
Boş yapmayın. Madem kurdur asgari ücrettir katıyorsun açıklayarak yazıcaksınız. Şuan satışı sadece Çinde olan bir ürün için Amerikalıların aldığı asgari ücret ve dolar hesabından Dünyanın en güçlü ülkesi Amerikayla Türkiye'yi kıyaslamak ancak sizin gibi bazı organlarını eksik kullananların yapacağı işlerdir.
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Sirchade 1 sa.
Adamlar orda 9 birime 10k mah en kalitelisinden powerbank alıyor, biz de burda 100 birime alıyoruz.
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Lord Melkor 1 sa. Sirchade
Onlar çevrilmiş fiyatlar.
10.000 olan 59 yen
20.000 olan 99 yen(sizin deyiminizle birim)
Ki dünya üzerinde böyle bir kavram yok. Paraların birbirine karşı değerleri hesabı vardır. Bu kafayla bakarsanız japonya da herşey çok pahalı görünür.
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