Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak

Çevrim içi içerik sektörünün lideri olmasına rağmen halen kar edemeyen ve büyük borçları olan Netflix yeni abonelik seçenekleri ile kullanıcı sayısını arttırmanın yollarını arıyor. Bunlardan birisi mobil abonelik.

Benimsendi

Netflix bir süre önce ülkemiz de dahil bazı pazarlarda sadece mobil cihazlardan erişilebilen bir abonelik paketini test etmişti. 7.99TL fiyat etiketine sahip mobil abonelik paketinin yaygın bir şekilde uygulanması kararı alındı.

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Netflix yaptığı açıklamada ilk etapta mobil abonelik planının gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacağını belirtti. Bu ülkelerin başında da Hindistan geliyor. Düşük fiyat etiketi ile bu ülkelerde firma kullanıcı kazanmayı bekliyor.

Diğer taraftan mobil aboneliğin kapsamının hangi cihazlar olduğu net olarak bilinmiyor. Örneğin iPad Pro biraz daha dizüstü tecrübesi sunduğu için mobil plana dahil edilmeyebilir ve sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalabilir.