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Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak

Ülkemiz de dahil bir süredir belirli pazarlarda test edilen Netflix sadece mobil cihaz aboneliği seçeneği yaygın kullanıma sunulacak. İlk olarak Hindistan’da aboneliği başlayacağı belirtiliyor.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi içerik sektörünün lideri olmasına rağmen halen kar edemeyen ve büyük borçları olan Netflix yeni abonelik seçenekleri ile kullanıcı sayısını arttırmanın yollarını arıyor. Bunlardan birisi mobil abonelik.

Benimsendi

Netflix bir süre önce ülkemiz de dahil bazı pazarlarda sadece mobil cihazlardan erişilebilen bir abonelik paketini test etmişti. 7.99TL fiyat etiketine sahip mobil abonelik paketinin yaygın bir şekilde uygulanması kararı alındı.

Ayrıca Bkz. "Nokia’nın Android kullanan standart bir telefonu ortaya çıktı"

Netflix yaptığı açıklamada ilk etapta mobil abonelik planının gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulacağını belirtti. Bu ülkelerin başında da Hindistan geliyor. Düşük fiyat etiketi ile bu ülkelerde firma kullanıcı kazanmayı bekliyor.

Diğer taraftan mobil aboneliğin kapsamının hangi cihazlar olduğu net olarak bilinmiyor. Örneğin iPad Pro biraz daha dizüstü tecrübesi sunduğu için mobil plana dahil edilmeyebilir ve sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalabilir.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/netflix-confirms-its-launching-mobile-only-plans/ Yorum Yaz
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The Hollow 3 sa. en beğenilen
Netflix'in hızlıca yükselmesinin ve başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. İnsanların halinden ve isteklerinden anlıyorlar. ABD'de bir HBO var ki.. HBO Now adındaki hizmetleri $15. Önceden 1 ay deneme süresi veriyorlardı. Onun bile süresini kısaltmışlar. Ne kadar kaliteli içerik üretirlerse üretsinler, bunlar bu kafayla Netflix'e rakip olamazlar.
Netflix'in hızlıca yükselmesinin ve başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. İnsanların halinden ve isteklerinden anlıyorlar. ABD'de bir HBO var ki.. HBO N...
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Silent Guardian 1 sa.
Belirli pazarlar = Gelişmemiş ülkeler
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Marrusia 2 sa.
Mobil paket suanda alinmiyor zamaninda gecirmedim pismanim suanda aktif olarak malesef mobil alinmiyor.
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Pirhana1 2 sa.
Mobil paket kullanıyorum görüntü HD olmamasını bile avantaj olarak görüyorum ortalama 1 bölüm dizi 200mb olmasının avantaj olduğunu düşünüyorum
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Şeref60 3 sa.
Brawo size
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The Hollow 3 sa. en beğenilen
Netflix'in hızlıca yükselmesinin ve başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. İnsanların halinden ve isteklerinden anlıyorlar. ABD'de bir HBO var ki.. HBO Now adındaki hizmetleri $15. Önceden 1 ay deneme süresi veriyorlardı. Onun bile süresini kısaltmışlar. Ne kadar kaliteli içerik üretirlerse üretsinler, bunlar bu kafayla Netflix'e rakip olamazlar.
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MrKattchup 3 sa.
2 aydır bu seçeneği kullanıyorum çoğunlukla mobilden takip edenler için bulunmaz nimet zaten ufak ekranda çözünürlük konusunda uçuk bir fark yok mobil aboneliğe devam.
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