Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı

Bildiğiniz gibi Xiaomi, akıllı telefon üreticisi olarak tanınsa da televizyondan, dizüstü bilgisayara kadar birçok ürüne sahip. Xiaomi’den ayrılan Redmi de bu akımı devam ettireceğe benziyor. Kablosuz kulaklık ve çamaşır makinesinden sonra, Redmi ürün gamına dizüstü bilgisayar eklendi.

RedmiBook 14 özellikleri

Çin’de düzenlenen etkinliğin yıldızları yeni tanıtılan Redmi K20 ve K20 Pro akıllı telefon modelleriydi. Ancak hemen ardından RedmiBook 14 dizüstü bilgisayar da kendini gösterdi. Firmanın notebook geliştirdiği konusundaki daha önce duyulan sızıntılar doğru çıkmış oldu.

RedmiBook 14, adından da anlayabileceğiniz üzere, 14 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde ekran ile geliyor. 5.75 mm çerçeve kalınlığı sayesinde ekran çerçeve oranı yüzde 81.2 seviyesine çıkarılabilmiş. Parlama önleyici mat kaplamayla birlikte gün ışığında bile iyi bir ekran deneyimi sizleri bekliyor. 17.95 mm kalınlığındaki bilgisayarın ağırlığı 1.5 kilogram.

Yeni dizüstü bilgisayar, performansını 8. Nesil Intel işlemcilerden alıyor. Intel Core i7 8565U modeli en üst seçenek olarak yerleştirilmiş. İsterseniz i5 işlemcili modelleri de tercih edebiliyorsanız. Ekran kartı tarafından NVIDIA’nın GeForce MX250 çözümünü görüyoruz. Giriş çıkış birimleri tarafında HDMI, 2 x USB 3.0, 3.5mm kulaklık girişi ve 1x USB 2.0 bizleri karşılıyor. Son olarak Modern Standby gibi ek özelliklerle donatılan bilgisayarın 10 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz.

"Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

RedmiBook 14’ün İ5 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 580 dolar fiyat etiketine sahip. i7 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB depolamalı en üst versiyon ise 725 dolardan satılacak.