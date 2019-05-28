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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı

Çatı firması Xiaomi gibi, Redmi de kendi markası altında farklı ürünler sunmaya başlıyor. Bunlardan ilki an itibariyle tanıtılan RedmiBook 14 dizüstü bilgisayar modeli oldu.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı
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Bildiğiniz gibi Xiaomi, akıllı telefon üreticisi olarak tanınsa da televizyondan, dizüstü bilgisayara kadar birçok ürüne sahip. Xiaomi’den ayrılan Redmi de bu akımı devam ettireceğe benziyor. Kablosuz kulaklık ve çamaşır makinesinden sonra, Redmi ürün gamına dizüstü bilgisayar eklendi.

RedmiBook 14 özellikleri

Çin’de düzenlenen etkinliğin yıldızları yeni tanıtılan Redmi K20 ve K20 Pro akıllı telefon modelleriydi. Ancak hemen ardından RedmiBook 14 dizüstü bilgisayar da kendini gösterdi. Firmanın notebook geliştirdiği konusundaki daha önce duyulan sızıntılar doğru çıkmış oldu.

RedmiBook 14, adından da anlayabileceğiniz üzere, 14 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde ekran ile geliyor. 5.75 mm çerçeve kalınlığı sayesinde ekran çerçeve oranı yüzde 81.2 seviyesine çıkarılabilmiş. Parlama önleyici mat kaplamayla birlikte gün ışığında bile iyi bir ekran deneyimi sizleri bekliyor. 17.95 mm kalınlığındaki bilgisayarın ağırlığı 1.5 kilogram.

Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı
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Yeni dizüstü bilgisayar, performansını 8. Nesil Intel işlemcilerden alıyor. Intel Core i7 8565U modeli en üst seçenek olarak yerleştirilmiş. İsterseniz i5 işlemcili modelleri de tercih edebiliyorsanız. Ekran kartı tarafından NVIDIA’nın GeForce MX250 çözümünü görüyoruz. Giriş çıkış birimleri tarafında HDMI, 2 x USB 3.0, 3.5mm kulaklık girişi ve 1x USB 2.0 bizleri karşılıyor. Son olarak Modern Standby gibi ek özelliklerle donatılan bilgisayarın 10 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

RedmiBook 14’ün İ5 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB depolamadan oluşan başlangıç modeli 580 dolar fiyat etiketine sahip. i7 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB depolamalı en üst versiyon ise 725 dolardan satılacak.


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champlain 1 hf.
Alt çerçeve çok kalın
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napolyon94 1 hf.
MX250'nin termal derdi mi var ki soğutması problem olsun, HD620 denen facia ile pc almaya ne kadar heveslisiniz. Mx150/250 gayet te güçlü bir gpu, 950M seviyesinde eski nesiller de ki, 720p high/ 1080p low oyun bile oynatır.
Acer Swift 3'e güzel alternatif olmuş bu arada, inş ülkemize de gelir.
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Like a Sir 1 hf.
Matebook 13'den sonra pahalı ve eski görünüyor
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DH Misafiri 1 hf.
Koymayın şu ekran kartını koymayın artık... Ultrabookda oyun oynamak için değil işe getirip götürmek için film izlemek için alıyor millet. mx 250 koysan ne koymasan ne keza... 1080p de low medium lol dota...
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napolyon94 1 hf. DH Misafiri
Niye koymasın?,
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fatihaslan7 1 hf.
4 GB RAM, Telefonlarına 8-12 GB sunan markanın vizyonerliğine yakıştıramadım. Fiyatı daha rekabetçi olmalı...
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