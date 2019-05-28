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Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi’nin merakla beklenen modelleri Redmi K20 ve Redmi K20 Pro an itibariyle tanıtıldı. Redmi K20 Pro, amiral gemisi özellikleri 360 dolar fiyat etiketi ile sunuyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Xiaomi’den ayrılan Redmi firmasının, amiral gemisi telefon geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Bugün, Çin’de gerçekleşen etkinlikle birlikte Redmi K20 Pro ve Redmi K20 ismindeki modeller resmiyet kazanmış oldu. İsimlerinden de anlaşılabileceği üzere Redmi K20 Pro, Snapdragon 855 yonga setindeki üst seviye versiyon olacak. Bu yüzden Redmi K20 Pro özellikleriyle cihazları incelemeye başlayalım.

Tasarım ve Ekran

Redmi K20 Pro, günümüz amiral gemilerinin çerçevesiz/çentiksiz tasarım anlayışına uyan bir model. Bunu açılır kapanır ön kamera mekanizması sayesinde sağlıyor. Firmanın belirttiğine göre ekran çerçeve oranı yüzde 91.9 seviyesinde. 6.39 inç AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlüğünde. DC karartma ve gözlerinizi dinlendirmek için Eye Screen 2.0 ismi verilen yazılım özelliklerine de sahip. Ekranın altına yerleştirilmiş 7. nesil ekran üzerinden parmak izi okuma sensörü emsallerine kıyasla çok daha hızlı. 7000 serisi alüminyum çerçeveyle gelen cihazın arka tarafında, 3 boyutlu kavislere sahip kapak bulunuyor. Arka kapak üzerindeki yansımaların Redmi K20 Pro’ya farklı bir hava kattığını söyleyebiliriz. 156.7mm x 74.3mm x 8.8 mm boyutlarıyla gelen telefon, 191 gram ağırlığında.
Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Performans ve Batarya

Android tarafındaki amiral gemisi modellerde görmeye alışık olduğumuz Snapdragon 855 yonga seti, Redmi K20 Pro’nun da temelini oluşturuyor. Tercihinize göre bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Etkinlik esnasında Redmi K20 Pro’nun Antutu testinden 388,803 gibi etkileyici bir puan aldığı da söylendi. Özel olarak geliştirilen Game Turbo 2.0 teknolojisi ile birlikte, oyun deneyimi çok daha iyi bir seviyeye çıkarılıyor. Ayrıca firma tarafından hazırlanan özel soğutma tasarımı da performansa ek katkı sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "Huawei’nin işletim sistemi için Ark OS ismi tescillendi"

Tüm bu paket 4000 mAh kapasitesindeki batarya ile geliyor. Quick Charge 4+ desteği sayesinde cihazı 27W hızlı şarj edebiliyorsunuz. Redmi’nin belirttiğine göre K20 Pro’yu, 73 dakika içerisinde sıfırda yüze şarj etmek mümkün.

Kamera ve diğer özellikler

Redmi K20 Pro'nun üçlü arka kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. Yine son dönemin sıkça tercih edilen Sony IMX586 modeli, f/1.75 diyafram açıklığı sunuyor. Bu kameraya 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensörü ve 8 MP 2x yakınlaştırmalı telefoto lens eşlik ediyor. Gece modu, portre modu ve yapay zeka özellikleri de kamera paketinin yazılım tarafındaki destekçileri olacak.
Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Cihazın ön kamerası daha önce de belirttiğimiz gibi açılır kapanır mekanizma içerisine gizlenmiş durumda. Bu mekanizma 0.8 saniye içerisinde açılabiliyor. Yine firma tarafından açıklanan değerlere göre mekanizma 300 bin kez açılıp kapanmaya dayanıklı şekilde geliştirilmiş. İçerisindeki sensör 20 MP çözünürlüğünde. Aynı arka kamera paketinde olduğu gibi, ön kamera da güzellik modu, geniş açı panoramik fotoğraf çekimi vb. ek yazılım özellikleriyle donatılmış.

Redmi K20 Pro’nun üzerinde durulması gereken ek özelliklerinden biri NFC çipi. NFC özelliği ile gelen ilk Redmi cihazlardan olması bu durumu özel kılıyor. NXP’nin son nesil SN100T çipi etkinlik arasında üzerinde durulan konulardandı. Dual-band GPS desteği bulunan Redmi K20 Pro, 3.5 mm kulaklık girişini de koruyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Redmi K20 ve K20 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Redmi K20 Pro siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile geliyor. Özellikle arka kapaktaki yansımalı tasarım sebebiyle kırmızı ve mavi rengin oldukça şık göründüğünü belirtelim. Cihazın fiyatlandırması ise tercih ettiğiniz RAM ve depolama seçeneğine göre değişiyor. 6 GB RAM + 64 GB depolamaya sahip başlangıç modelinin fiyatı 360 dolar. Tüm seçenekler ise şu şekilde:
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama: 360 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 375 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 405 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama: 434 dolar

Redmi K20

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro arasındaki tek fark yonga seti tercihi. Redmi K20, Snapdragon 730 yonga seti temelinde şekilleniyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Cihazın diğer tüm teknik özellikleri Redmi K20 Pro ile benzer. Hızlı şarj desteğin 18W'a düşerken, ana kamera sensörü yerini 48 MP Sony IMX582'ye bırakıyor. Redmi K20 için belirlenen fiyatlar ise şu şekilde:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama: 290 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 304 dolar

Redmi K20 Pro ve K20 özellikleri

  • Ekran: 6.39 inç, Full HD+ (AMOLED) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • Boyut ve ağırlık: 156.7 x 74.3 x 8.8 mm, 191 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP
  • Ön kamera: 20 MP (Açılır-kapanır)
  • Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
  • Batarya: 4000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 3.5 mm kulaklık girişi, NFC, Dual-band GPS
  • Redmi K20 için yonga seti Snapdragon 730

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madmahmutd 1 hf. en beğenilen
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Nevfel 1 hf.
Xiaomi de Samsung gibi bizim ülkeye özel fiyatlandırma yapmalı. Samsung bu kadar vergiyle 10000 e satması gereken s10 plusı nasıl 6200 tl civarı satabiliyor?
Vergi birtek apple xiaomi ve diğerlerine mi var?
Özel fiyatlandırma yapacaksın ya da pazarı Samsung'a bırakacaksın bu kadar basit.
Xiaomi de Samsung gibi bizim ülkeye özel fiyatlandırma yapmalı. Samsung bu kadar vergiyle 10000 e satması gereken s10 plusı nasıl 6200 tl civarı satabiliyor?
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blank42 1 hf.
malum işlem yapılırsa bu cihaz patlar :)
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symon1907 1 hf.
Yabanci kaynaklarda 10 Haziran'dan itibaren Avrupa'da Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak satilacagi yaziliyor.
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caglar_sss 1 hf.
Türliye ye de gelmiş mükemmel bir telefon
youtu.be/...
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lazkopat324 1 hf.
Ben de bekliyorum bu telefonu ama ne zaman gekecek ve fiyat ne olacak diye düşünüyorum. Size tavsiyem. Gelir gelmez almayın. İlk baya sazan avlamak için fiyatları yüksekten verirler.
Ne zaman gelir sizce fikri olan var mı?
Ekleme: Bu arada bazı yerlerde mi 9t ve mi 9t pro olaeak satılacakmış. Eğer Türkiyede de böyle olursa olması gerekenden daha pahalıya gelir.
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caglar_sss 1 hf. lazkopat324
Telefon mi 9t degil
Redmi 9t olarak satılacak deniyor avrupada
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caglar_sss 1 hf.
K20 nin kamera sensoru sony imx 582
K20 pro nun imx 586
582 iyi bir sensor mu acaba hic duymadım baska telefonda
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XnetaS 1 hf.
K20 veya fiyatına göre K20 Pro almak için pusudayım, geldiğinde ilk fırsatta alıcam inşallah
Özellikler harika birde bu fiyata yeni bir poco olacak kesin
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Askaparta 1 hf.
Redmi, yedin beni.
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ibrhm365 1 hf.
yurt dışından döviz ile alıp imei çakıcam 2 yıldır mi 6 kullanıyorum mi 6 yıda 2 yıl önce 360 dolara alıp imei çakmıştım hala taş gibi telefon bu çok hoşuma gitti mi 6 satılık haberiniz olsun :D
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MS4343 1 hf.
Huawei'den sonra telefon piyasasının da tadı kaçtı(bilhassa Türkiye'de)
Android olarak alınacak marka da kalmadı!
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Nevfel 1 hf.
Xiaomi de Samsung gibi bizim ülkeye özel fiyatlandırma yapmalı. Samsung bu kadar vergiyle 10000 e satması gereken s10 plusı nasıl 6200 tl civarı satabiliyor?
Vergi birtek apple xiaomi ve diğerlerine mi var?
Özel fiyatlandırma yapacaksın ya da pazarı Samsung'a bırakacaksın bu kadar basit.
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BLacKeLDiaBLo 1 hf.
Birkaç telefoncuya sordum ama yapmıyoruz dediler . Birileri yeşillendirse ya pm’den kim nerede yapıyor bu imei işlemini ?
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