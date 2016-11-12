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Rekabet Kurumu oyun ve teknoloji devlerine milyonlarca TL ceza yağdırdı

Bilgisayar ve konsol oyunları ile tüketici elektroniği alanlarındaki şirketlere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde Aral Oyun, Vatan Bilgisayar ve Vestel gibi toplam 11 şirkete adeta ceza yağdı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu tarafından dijital oyun ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren toplam 11 şirkete yönelik başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte verilen cezalar da netlik kazandı. İki gün önce Teknosa’ya 18 milyon TL idari para cezası kesen Rekabet Kurumu, uzun süredir beklenen raporunu nihayet yayınladı.
Buna göre Aral Oyun’un Doğan Müzik Kitap Mağazacılık, Vatan Bilgisayar, Teknosa, Kliksa ve Gold Teknoloji Marketleri ile perakende fiyatların tespiti konusunda anlaşma içinde olduğuna, bu suretle adı geçen teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada adı geçen Bimeks hakkında ise yeterli bulgulara ulaşılmadığı için herhangi bir yaptırım söz konusu değil.
Diğer taraftan tüketici elektroniği pazarında LG Electronics'in, MS İstanbul ve Teknosa ile perakende fiyatların tespiti konusunda anlaşma içinde olduğuna, aynı kanun maddelerine göre şirketlere idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ceza kesilen tüm şirketlere Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu belirtildi.

Rekabet Kurumu’nun para cezaları şu şekilde: 

Bilgisayar ve konsol oyunları pazarı
  • Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş : 2.307.544,54 TL 
  • Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş. : 1.489.549,58 TL 
  • Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : 1.192.116,00 TL 
  • Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. : 10.363.565,71 TL 
  • Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş. : 863.538,50 TL 
  • Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : 7.651.563,82 TL 
Tüketici elektroniği pazarı
  • Türk Philips Ticaret A.Ş. : 1.255.290,42 TL 
  • M.S. İstanbul İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. : 5.776.015,29 TL 
  • Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : 9.181.876,58 TL 
  • LG Electronics Tic. A.Ş. : 6.221.201,00 TL 
  • Vestel Ticaret A.Ş. : 8.024.370,30 TL

 

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2fsorusturmalar%2fBelge3.pdf Yorum Yaz
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Guhong01 2 yıl en beğenilen
Aral'a verilen cezadan rahatsızız... Bu kadar az olması saçmalık.
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pranis 2 yıl
Parçalasınlar. az bile yapıyorlar.
Eminim bu cezalar bunlara koymayacaktır bile.
Neden biliyor musunuz ? zaten kaçırdıkları verginin haddi hesabı yok bu şirketlerin NET !
Koymayacak, yaptıklarından geri kalmayacaklar. Hatta gülüp geçtiklerine bile eminim.
Parçalasınlar. az bile yapıyorlar.Eminim bu cezalar bunlara koymayacaktır bile.Neden biliyor musunuz ? zaten kaçırdıkları verginin haddi hesabı yok bu ...
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vamp 2 yıl
Adamlar hepimizle dalga geciyorlar. Rekabet yok. Hepsi ortaklasa dudukluyorlar. Hala orjinal oyunu desteklemek mi? Almayin kardesim acindan gebersin kopekler. Yurt disindan alin cd key alin bunlara bir kurus vermeyin.
Adamlar hepimizle dalga geciyorlar. Rekabet yok. Hepsi ortaklasa dudukluyorlar. Hala orjinal oyunu desteklemek mi? Almayin kardesim acindan gebersin kopekler. Y...
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sdc55 2 yıl
az bile olmuş
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Highminded 2 yıl
AAA (üst düzey popüler) oyunlarda Steam de pahalı (179-219tl arasında). Bunun önemli bir sebebi de ARAL ve diğer kenelerdir. TL'ye geçişte fiyat yüksekliğinden yakınanlara Steam'in cevabı: "Fiyatları belirlerken satılacak ülkedeki yerel perakende fiyatları dikkate aldıkları...." şeklindeydi.
Hiçbir şey değişmez bu ülkede...
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Rootz. 2 yıl
Hepsini geçtim Kinguin, Steam gibi kral platormlar varken neden Aral ? PlayStore olsa anlarım faturaya taksitli satıyolar cazip geliyor ama gidip Aral'a iki katı fazla para verip oyun alma fantazisi nedir ?
1 Yanıt Yanıtla
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ankaland 2 yıl Rootz.
Rootz.

Hepsini geçtim Kinguin, Steam gibi kral platormlar varken neden Aral ? PlayStore olsa anlarım faturaya taksitli satıyolar cazip geliyor ama gidip Aral'a iki katı fazla para verip oyun alma fantazisi nedir ?

total warhammer Aralda 100 tl steam da 179 tl aral bazen avantajlı oluyor..
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turker03 2 yıl
Aral bu cezadan sonra yeni bir zam yapar bize herhalde :D olan yine bize olacak : D
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volki25 2 yıl
Ülkede böyle gelişmeler görmek insanı umutlandırıyor.
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MegaWolt38 2 yıl
Sahtekarlar tescillendi resmen. Az bile olmuş x10 yapsalarmış tam olurmuş kan emiciler.
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sahintez 2 yıl
MEdiaMrkt, Teknosa, Vatan, Gold ceza alıyor ama tıptaıp aynı işi yapan Bimeks'e ceza yok. Enteresan geldi bana. Size de öyle gelmedi mi?
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HAAltuntas 2 yıl
Hele şükür
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tiCCky 2 yıl
Bu cezalar az bile yıllardır tüketiciyi harcıyorlar..
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StreamRolleR 2 yıl
Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. : 10.363.565,71 TL

hahaha REKT
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