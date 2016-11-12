Rekabet Kurumu oyun ve teknoloji devlerine milyonlarca TL ceza yağdırdı

Haber Editörü
Diğer taraftan tüketici elektroniği pazarında LG Electronics'in, MS İstanbul ve Teknosa ile perakende fiyatların tespiti konusunda anlaşma içinde olduğuna, aynı kanun maddelerine göre şirketlere idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ceza kesilen tüm şirketlere Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu belirtildi.
Rekabet Kurumu’nun para cezaları şu şekilde:
Bilgisayar ve konsol oyunları pazarı
- Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş : 2.307.544,54 TL
- Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş. : 1.489.549,58 TL
- Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : 1.192.116,00 TL
- Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. : 10.363.565,71 TL
- Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş. : 863.538,50 TL
- Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : 7.651.563,82 TL
Tüketici elektroniği pazarı
- Türk Philips Ticaret A.Ş. : 1.255.290,42 TL
- M.S. İstanbul İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. : 5.776.015,29 TL
- Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : 9.181.876,58 TL
- LG Electronics Tic. A.Ş. : 6.221.201,00 TL
- Vestel Ticaret A.Ş. : 8.024.370,30 TL
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fG%C3%BCncel%2fsorusturmalar%2fBelge3.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eminim bu cezalar bunlara koymayacaktır bile.
Neden biliyor musunuz ? zaten kaçırdıkları verginin haddi hesabı yok bu şirketlerin NET !
Koymayacak, yaptıklarından geri kalmayacaklar. Hatta gülüp geçtiklerine bile eminim.