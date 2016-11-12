Rekabet Kurumu oyun ve teknoloji devlerine milyonlarca TL ceza yağdırdı

Bilgisayar ve konsol oyunları ile tüketici elektroniği alanlarındaki şirketlere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde Aral Oyun, Vatan Bilgisayar ve Vestel gibi toplam 11 şirkete adeta ceza yağdı.