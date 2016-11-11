Google Chrome 2 milyar indirme sayısını geride bıraktı

Bundan tam 8 yıl önce, 2008'in Eylül ayında indirmeye sunulan Google Chrome, kullanıcı deneyimini arttıran fonksiyonel özellikleri ve sade tasarımıyla kısa zamanda birçok cihazda kendine yer bulmayı başardı. RAM canavarı olarak nitelendirilen ancak güncel sürümlerinde bu sorunu büyük oranda çözmeyi başaran tarayıcı, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Chrome Geliştirici Zirvesi’nde konuşan mühendislik departman yetkililerinden Darin Fisher, Google Chrome’un 2 milyar yükleme sayısını aştığını belirtti. İlgili verilerin aktif kullanıcı anlamına gelmediğini, sadece indirme sayısı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Zira Google Chrome özellikle mobil cihazlarda varsayılan tarayıcı olarak aktif şekilde rol üstlenemiyor.

Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Google I/O konferansındaki açıklamalara göre YouTube, Android, Chrome ve arama servisini 1 milyardan fazla kişinin tercih ettiği düşünüldüğünde, Chrome’un Google içerisindeki ağırlığı daha net bir şekilde anlaşılıyor. Kullanıcılar ise yaptıkları geri bildirimlerle geniş eklenti desteğine sahip tarayıcıya entegre reklam engelleme ve VPN gibi özelliklerin de gelmesini istiyorlar.