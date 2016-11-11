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Google Chrome 2 milyar indirme sayısını geride bıraktı

Bilgisayarların yanı sıra akıllı cihazlarda da geniş kitlelere ulaşmayı başaran Google Chrome, dünya çapında 2 milyar yükleme eşiğini geride bıraktığını duyurdu.
2 yıl
2,3b
1
28
Tarayıcılar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bundan tam 8 yıl önce, 2008'in Eylül ayında indirmeye sunulan Google Chrome, kullanıcı deneyimini arttıran fonksiyonel özellikleri ve sade tasarımıyla kısa zamanda birçok cihazda kendine yer bulmayı başardı. RAM canavarı olarak nitelendirilen ancak güncel sürümlerinde bu sorunu büyük oranda çözmeyi başaran tarayıcı, yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Chrome Geliştirici Zirvesi’nde konuşan mühendislik departman yetkililerinden Darin Fisher, Google Chrome’un 2 milyar yükleme sayısını aştığını belirtti. İlgili verilerin aktif kullanıcı anlamına gelmediğini, sadece indirme sayısı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Zira Google Chrome özellikle mobil cihazlarda varsayılan tarayıcı olarak aktif şekilde rol üstlenemiyor.
Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Google I/O konferansındaki açıklamalara göre YouTube, Android, Chrome ve arama servisini 1 milyardan fazla kişinin tercih ettiği düşünüldüğünde, Chrome’un Google içerisindeki ağırlığı daha net bir şekilde anlaşılıyor. Kullanıcılar ise yaptıkları geri bildirimlerle geniş eklenti desteğine sahip tarayıcıya entegre reklam engelleme ve VPN gibi özelliklerin de gelmesini istiyorlar.

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interwap 2 yıl en beğenilen
Bi 100 kere ben indirmişimdir.
1 Yanıt Yanıtla +10
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PurposeLess sinan 2 yıl
Chrome'u kullanmaya başladım, ara ara başka tarayıcıları da denedim, hepsi geçici hevesti, Chrome'dan vazgeçemiyorum. Umarım bir zamanların ie si gibi rakipsiz olarak kalmaz...
Chrome'u kullanmaya başladım, ara ara başka tarayıcıları da denedim, hepsi geçici hevesti, Chrome'dan vazgeçemiyorum. Umarım bir zamanların ie si gibi rakipsiz ...
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DH Misafiri 2 yıl
Eskiden Firefox - Chrome arasında rekabet vardı, şimdi Opera - Chrome. Opera'nın özellikleri daha iyi vpn falan ama chrome'dan vazgeçemiyorum
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cemiloflaz 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

benim google arama motorunda resimdeki gibi bir sorun var.bir türlü çözemedim.1 numara ile gösterilen yere yazdığımda 2 numaralı kısıma yazıyor ve alakasız yerler açıyor
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DH Misafiri 2 yıl
Yandex Browser çok iyi.
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Français Deesse 2 yıl
En iyi tarayıcı, hakkıdır.
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Alpha Centauri 2 yıl
yakışır
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Guest-C302EA147 2 yıl
Ram canavarı falan diyorsunuzda zaten böyle olduğu için vazgeçemiyoruz. Ram'i az kullanıp chrome gibi tarayıcı varsa söyleyin!
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furkann20 2 yıl
Kablosuz internet bağlantısı bir an için yavaşladığında, modem yanıt vermiyorken yani veri alışverişi yokken (ama kopma yok), chrome kilitlenip kalıyor... Yanıt vermiyor.. Böyle saçma sapan bir tarayıcı daha olamaz. Tek artı özelliği parolaları iyi kaydediyor... Firefox candır gerisi heyecandır...
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*GameOver* 2 yıl
Chrome tarayıcı değil başlı başına bir işletim sistemidir nokta
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kadirirdem 2 yıl
bende bayağı indirdim o kadar tarayıcı arasından en çok bunu beğeniyorum
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adam olun 2 yıl
nasıl bir mantıktır google gibi bir reklam şirketinden entegre reklam engellemesi istemek yapsada kendi reklamlarına torpil geçer
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wolfestein 2 yıl
Masaüstü Chrome, androidde iş U.C Browser vazgeçilmezim.
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google, tarayıcı ve
5 etiket daha google chrome internet tarayıcısı Tarayıcılar Yazılım Cihan Pehlivan
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