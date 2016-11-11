Rusya, yasalara uymadığı gerekçesiyle LinkedIn’e erişimi engelledi

2015'te Rusya’da yürürlüğe giren veri merkezi yasası ile ülkede hizmet veren servislere önemli yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Öyle ki yasa gereğince Rus vatandaşlarına hizmet veren platformlar, sadece Rus vatandaşlarına ait verileri ülke sınırları içerisinde kuracakları merkezlerde saklamaları gerekiyor.

Diğer bir deyişle aynı Amerikan gizli servislerinde olduğu gibi Rus yetkililer de -güvenlik gerekçesiyle- bahsi geçen veri merkezlerinden istedikleri kullanıcı bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Rusya’da 5 milyonu aşkın üyesi bulunan profesyonel iş ağı LinkedIn ise yapılan uyarılara kulak asmadığı ve ülkede sunucu kurmadığı için yerel mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Benzer bir durum ülkemizde PayPal ile yaşandı

PRISM adıyla bilinen, Microsoft’un kullanıcı bilgilerini direkt CIA ve NSA ile paylaştığı skandal sonrasında düzenlemeye giden Rus hükümeti, devlet kurumlarında Microsoft ürünlerinin kullanımını kademeli olarak yasaklamaya başlamış ve teknoloji devine adeta adıyla bilinen, Microsoft’un kullanıcı bilgilerini direkt CIA ve NSA ile paylaştığı skandal sonrasında düzenlemeye giden Rus hükümeti, devlet kurumlarındakullanımını kademeli olarak yasaklamaya başlamış ve teknoloji devine adeta savaş açmıştı.

Google Ar-Ge faaliyetleri sürdürülen ofisini ülke dışına taşımış, benzer diğer platformların büyük bölümü ise ofislerini kapatma kararı almışlardı. Hatırlayacağınız gibi ülkemizde de PayPal ile benzer bir sorun yaşandı ve servis sürpriz bir kararla Diğer taraftan Rusya’nın yasasını doğru bulmayanAr-Ge faaliyetleri sürdürülen ofisini ülke dışına taşımış, benzer diğer platformların büyük bölümü ise ofislerini kapatma kararı almışlardı. Hatırlayacağınız gibi ülkemizde deile benzer bir sorun yaşandı ve servis sürpriz bir kararla Türkiye operasyonlarını durdurma kararı aldı.