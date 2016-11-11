Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rusya, yasalara uymadığı gerekçesiyle LinkedIn’e erişimi engelledi

Geçtiğimiz yıl Rusya’da yürürlüğe giren veri merkezi yasasına uymadığı belirtilen LinkedIn, mahkeme kararıyla ülke çapında engellendi. Peki bahsi geçen yasa ne anlama geliyor?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
24
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2015'te Rusya’da yürürlüğe giren veri merkezi yasası ile ülkede hizmet veren servislere önemli yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Öyle ki yasa gereğince Rus vatandaşlarına hizmet veren platformlar, sadece Rus vatandaşlarına ait verileri ülke sınırları içerisinde kuracakları merkezlerde saklamaları gerekiyor.
Diğer bir deyişle aynı Amerikan gizli servislerinde olduğu gibi Rus yetkililer de -güvenlik gerekçesiyle- bahsi geçen veri merkezlerinden istedikleri kullanıcı bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Rusya’da 5 milyonu aşkın üyesi bulunan profesyonel iş ağı LinkedIn ise yapılan uyarılara kulak asmadığı ve ülkede sunucu kurmadığı için yerel mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Benzer bir durum ülkemizde PayPal ile yaşandı 

PRISM adıyla bilinen, Microsoft’un kullanıcı bilgilerini direkt CIA ve NSA ile paylaştığı skandal sonrasında düzenlemeye giden Rus hükümeti, devlet kurumlarında Microsoft ürünlerinin kullanımını kademeli olarak yasaklamaya başlamış ve teknoloji devine adeta savaş açmıştı.
Diğer taraftan Rusya’nın yasasını doğru bulmayan Google Ar-Ge faaliyetleri sürdürülen ofisini ülke dışına taşımış, benzer diğer platformların büyük bölümü ise ofislerini kapatma kararı almışlardı. Hatırlayacağınız gibi ülkemizde de PayPal ile benzer bir sorun yaşandı ve servis sürpriz bir kararla Türkiye operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WB 3 yıl en beğenilen
Iyi yapmislar, 3-5 silikon vadisi veledi dunyanin bilgisini ulkelerine goturup uzerine milyarlarca dolar para kazandi, bazi yerli saflar da sosyal medya engellenemez vs. edasiyla ortalarda geziniyorlar..
Iyi yapmislar, 3-5 silikon vadisi veledi dunyanin bilgisini ulkelerine goturup uzerine milyarlarca dolar para kazandi, bazi yerli saflar da sosyal medya engelle...
Devamını Gör
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl myhotyro
myhotyro

Biz de Yandex bilgilerini (Yande Mail vs) Rusya'da tutturmaya devam edelim :))

Biz öyle bir şey yapalım ilk yine biz itiraz eder faşim deriz.
Bundan daha önemli olan bankacılık işlerinde yasaya uymayı reddeden Paypal gidince neler olduğunu unutmadık. Gerçi unutmuş da olabiliriz. Zira millet olarak balık hafızalıyız.
myhotyroBiz de Yandex bilgilerini (Yande Mail vs) Rusya'da tutturmaya devam edelim :))Biz öyle bir şey yapalım ilk yine...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 3 yıl
Türkiye yapsa ooooovv Rusya yapınca şak şak şak. Sizi gidi istemezükcüler siziii :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AreYouWithMe 3 yıl
LinkedIn şirketler ve girişimciler tarafından kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuago 3 yıl
Bu ne ya her şey yasak. Ne biçim hale geldik? Bu ülkede yaşan.... Bi dakka, olay rusya da geçiyormuş. Büyük devlet dediğin öyle olur. Adamlar akıllı abi. Bizimkiler uyusun(..??!)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 3 yıl
Türkiye yapsa ooooovv Rusya yapınca şak şak şak. Sizi gidi istemezükcüler siziii :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
Keşke internet silah olarak kullanılmasaydı ve eski günlerdeki gibi özgür olsaydık ve zevk alsaydık ama maalesef çok eskilerden de yazmışımdır, ülkeler uyandıkça, fiziki sınırlar gibi internete de tabiri caizse gümrük gelecek diye. O noktaya doğru gidiyoruz. Yakında ülkeler arası anlaşmalar yapılırsa şaşırmayalım!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Putin <3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl
Yalnız Rusya'ya destek çıkanlar olmuş, aynı sebepten TR'de de Paypal kapanmıştı. Herkes adeta deliye dönmüştü.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl sniper23
sniper23

Yalnız Rusya'ya destek çıkanlar olmuş, aynı sebepten TR'de de Paypal kapanmıştı. Herkes adeta deliye dönmüştü.

Olayda "Para" söz konusuydu. Linkedin pek popüler degil sanirim cok nadir duyuyorum ismini.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 yıl
Yasakla iş tutamazsınız rusya da iyi nane değil millet hemen sarılmasın "ordada varmış normal" diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Bi yasakta bizden gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CENS. 3 yıl
Valla her konuda ülkemi savunma taraftarıyım ama öyle konular var ki mesela bu konu. Rusya yasalara uymadığı için kapatır bizde de yönetime uymadığı için kapatılır siteler. Fark var. Makamcılık yerine milliyetçilik fikrini benimsesek bizden ileri gidecek ülke yok.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C302EA147 3 yıl CENS.
Daha iş putine gelmemişki. Yasalara uymamış birde iş putine gelsin o zaman sen gör ne yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Herkesin bilgilerini almaya meraklı bu rusya zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
linkedin, erişim engeli ve
9 etiket daha rusya veri merkezi yasak mahkeme paypal yasa sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google Pixel sadece 60 saniyede hacklendi 3 yıl AOC'den 35" Ultra-Geniş 200Hz FreeSync monitör 3 yıl TP-Link AC750 Archer MR200 incelemesi "İnternet kesintisi ve engellemelerine 4G LTE Router çözümü" 3 yıl Kanser yapısı sigara içenlerle içmeyenler arasında farklılık gösteriyor 3 yıl Alibaba’dan bir günde 18 milyar dolarlık satış 3 yıl 10.9 inçlik iPad Pro geliyor 3 yıl Dünya çapında Türk markaları için devlet desteği "Turquality" 3 yıl iPhone 7 Plus patladı 3 yıl Periscope'a izleyici kitlesini belirlemenizi sağlayan "Grup" özelliği geldi 3 yıl Spotify uygulaması depolama sürücülerini hoyratça kullanıyor 3 yıl Mahkeme Amazon'dan yetkisiz alışverişler için iade yapmasını istedi 3 yıl Makyajlı 2017 Volkswagen Golf önemli detaylarıyla karşınızda 3 yıl Star Wars: Episode IX 65mm film ile çekilecek 3 yıl Nvidia’dan yılın üçüncü çeyreğinde rekor üstüne rekor 3 yıl Whatsapp'a iki yeni özellik 3 yıl Rekabet Kurumu oyun ve teknoloji devlerine milyonlarca TL ceza yağdırdı 3 yıl Duvar kağıdı tarzında OLED ekranlar gelecek sene piyasada olabilir 3 yıl HTC Bolt artık resmi 3 yıl 2si1 "Elon Musk'lı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Mozilla'dan FlyWeb API 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Rusya, yasalara uymadığı gerekçesiyle LinkedIn’e erişimi engelledi Sonraki Google’dan Qualcomm’a karşı önemli hamle 3 yıl EVGA SuperNOVA G3: Küçük sistemlere büyük güç 3 yıl Popüler yarış oyunu DiRT 3'ü bugüne özel ücretsiz indirin 3 yıl Google Chrome 2 milyar indirme sayısını geride bıraktı 3 yıl Qualcomm Quick Charge 4.0 için 28W iddiaları 3 yıl Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımına dair detaylar ve görseller 3 yıl Xiaomi’den alüminyum alaşımlı Mi Mouse 3 yıl Maliye Bakanı’ndan ÖTV iddialarına yalanlama 3 yıl Gelecek yıl OLED ekran ve flash bellek darlığı yaşanacak 3 yıl TP-Link'in kurucusuyla konuştuk 3 yıl Luc Besson’un etkileyici filmi için ilk fragman geldi 3 yıl Gigabyte Z170X Ultra Gaming incelemesi "Bol LED Aydınlatmalı ve Hızaşırtma Meraklısı" 3 yıl Huawei P9 modeli 9 milyon sattı 3 yıl Teknosa’ya yüksek oyun fiyatlarından dolayı 18 milyon TL ceza verildi 3 yıl PlayStation 4 Pro, Türkiye’de satışa çıktı 3 yıl Samsung'un katlanabilir telefonuna dair ilk detaylar ortaya çıktı 3 yıl Google Daydream uygulaması indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Türkiye'den fiyat indirimi: Adaptör ve kablolar ucuzladı 3 yıl Watch Dogs 2′nin merakla beklenen çıkış videosu yayınlandı 3 yıl Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim