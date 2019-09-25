Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Reklam ölçümleme şirketi Comscore, istatistikleri şişirerek 50 milyon dolar haksız kazanç sağladı

    Dünyanın önde gelen medya ölçüm ve analitik şirketi Comscore'un, müşterilerinin reklam istatistiklerini manipüle ederek 50 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı.
    21 dk.
    77
    28
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Çevrimiçi reklam pazarı akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda ve bu pasta milyarlarca dolarla ifade edilebilir. Hal böyleyken de reklam ölçümleme ve analitik şirketleri, reklamverenler ve müşterileri için kritik bir öneme sahiptir. Zira gelir ve giderler bu şirketlerin tuttuğu istatistiklere göre belirleniyor.

    5.7 milyon dolarlık ceza kesildi

    Şirketlere pazarlama verileri ve analizler sağlayan ABD merkezli medya ölçüm ve analitik şirketi Comscore'un ise bu alanda öncü kuruluşlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Comscore bugünlerde eski CEO'su Serge Matta'nın 2014-2016 yılları arasında yaptığı usulsüzlüklerle manşetlere çıkmış durumda. Gelen haberlere göre şirket bu tarihlerde müşteri veri ve istatistiklerini yapay olarak şişirerek 50 milyon dolarlık bir gelir sağladı.
    Reklam ölçümleme şirketi Comscore, istatistikleri şişirerek 50 milyon dolar haksız kazanç sağladı
    Yürütülen bir dizi soruşturma sonrasında ise bu usulsüzlüklerin yaşandığı yıllarda şirket CEO'su olarak görev yapan Serge Matta ve Comscore herhangi bir itiraz veya itirafta bulunmadan Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'e 5.7 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiler. Buna ek olarak Matta, şirket hisselerinin satışından ve diğer tazminatlardan elde ettiği gelirin 2.1 milyon dolarını daha ceza olarak ödeyecek ve gelecek 10 yıl boyunca halka açık bir şirketin yöneticisi veya memuru olarak görev yapamayacak. Comscore şirketi ise yeni bir yönetime geçtiğini ve böyle skandalların bir daha yaşanmaması için önlem aldıklarını açıkladı.


    https://www.engadget.com/2019/09/24/sec-settles-with-comscore-over-fraud/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Reklam ölçümleme şirketi Comscore, istatistikleri şişirerek 50 milyon dolar haksız kazanç sağladı Sonraki Milyonlarca kullanıcısı olan Kik Messenger kapatılıyor 1 sa. Oppo Reno Ace'in resmi basın görselleri ortaya çıktı 1 sa. LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı 1 sa. Tasarımcı ve yazılımcılar arasındaki iletişim problemine yerli çözüm: Zeplin 2 sa. Borderlands 3, ilk beş gününde 5 milyon kopya sattı 2 sa. Windows 10 cihaz sayısı 900 milyonu geçti 3 sa. Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği araçlar TÜLOMSAŞ'ın yerli vagonlarıyla taşınacak 3 sa. Xiaomi Mi AirDots Pro 2 tanıtıldı 4 sa. Samsung'tan Galaxy Fold ekran değişimi için tek seferlik indirim 4 sa. Apple, iOS 13 ve iPadOS'ta kullanılan üçüncü taraf klavyeler konusunda uyardı 5 sa. Gmail karanlık teması Android ve iOS için dağıtılmaya başlandı 5 sa. iOS 13.1 ve iPadOS çıktı 6 sa. Kripto para piyasası çöküşte 6 sa. Google Pixelbook Go 13,3 inç 4K çözünürlükte ekranla gelecek 14 sa. Dünya yörüngesindeki otel: Von Braun Uzay İstasyonu 15 sa. The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı 15 sa. Facebook düşünce gücü üzerinde çalışan CTRL-Labs girişimini satın aldı 15 sa. PS Plus Ekim 2019 oyunları açıklandı 16 sa. Elektrikli Porsche Taycan Turbo S yollara çıktı 16 sa. Dizel emisyon testlerini kandıran Daimler’e neredeyse 1 milyar dolar ceza kesildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kur...
    DonanımHaber
    Amiral gemisi Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri v...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    VPN olmaksizin tum sitelere giris (Pasif/Aktif DPI blokaji)
    DH Forum
    The Last of Us Part II 21 Şubat 2020'de Türkçe Dublaj ve Altya...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim