Reklam ölçümleme şirketi Comscore, istatistikleri şişirerek 50 milyon dolar haksız kazanç sağladı

Çevrimiçi reklam pazarı akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda ve bu pasta milyarlarca dolarla ifade edilebilir. Hal böyleyken de reklam ölçümleme ve analitik şirketleri, reklamverenler ve müşterileri için kritik bir öneme sahiptir. Zira gelir ve giderler bu şirketlerin tuttuğu istatistiklere göre belirleniyor.

5.7 milyon dolarlık ceza kesildi

Şirketlere pazarlama verileri ve analizler sağlayan ABD merkezli medya ölçüm ve analitik şirketi Comscore'un ise bu alanda öncü kuruluşlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Comscore bugünlerde eski CEO'su Serge Matta'nın 2014-2016 yılları arasında yaptığı usulsüzlüklerle manşetlere çıkmış durumda. Gelen haberlere göre şirket bu tarihlerde müşteri veri ve istatistiklerini yapay olarak şişirerek 50 milyon dolarlık bir gelir sağladı.

Yürütülen bir dizi soruşturma sonrasında ise bu usulsüzlüklerin yaşandığı yıllarda şirket CEO'su olarak görev yapan Serge Matta ve Comscore herhangi bir itiraz veya itirafta bulunmadan Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'e 5.7 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiler. Buna ek olarak Matta, şirket hisselerinin satışından ve diğer tazminatlardan elde ettiği gelirin 2.1 milyon dolarını daha ceza olarak ödeyecek ve gelecek 10 yıl boyunca halka açık bir şirketin yöneticisi veya memuru olarak görev yapamayacak. Comscore şirketi ise yeni bir yönetime geçtiğini ve böyle skandalların bir daha yaşanmaması için önlem aldıklarını açıkladı.

https://www.engadget.com/2019/09/24/sec-settles-with-comscore-over-fraud/