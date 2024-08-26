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    "Influencer" reklamlarını yapay zeka tespit etti, Ticaret Bakanlığı ceza kesti

    Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde. Bakanlık, yapay zeka ile reklam faaliyetlerini tespit ederken 2024'ün ilk yarısında ise 11 influencera toplamda 6 milyon lira ceza kesti.
    'Influencer' reklamlarına 6 milyon TL’den fazla ceza kesildi Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan influencer reklamlarını sıkı bir denetim altına aldı. Geçtiğimiz yıl 5, 2024'ün ilk yarısında ise 11 influencera toplamda 6 milyon 388 bin 802 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bu alandaki denetimlerini artırarak tüketicilerin haklarını koruma yolunda önemli adımlar attı.

    Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini denetlemek amacıyla Mart 2022'de başlatılan "Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi", reklam içeriklerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak adına kritik bir rol üstleniyor. Bu proje sayesinde, influencerların reklam olduğunu açıkça belirtmediği paylaşımların oranı yüzde 57'den yüzde 11'e düştü.

    Örtülü reklam yapanlar yakın takipte

    Reklam Kurulu'nun analizleri, sosyal medya kullanıcılarının reklamların farkındalığı konusunda daha bilinçli hale gelmesiyle, bu konudaki şikayetlerin ve başvuruların artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar tarafından incelenen şikayetler, başvuru şartlarına uygun görüldüğünde değerlendirmeye alınıyor ve gerekli durumlarda idari yaptırımlar uygulanıyor.

    2024 yılının ilk altı ayında 39 sosyal medya hesabına durdurma cezası, 11 hesaba ise durdurma ve idari para cezası verildi. Reklamların mevzuata aykırılığı, takipçi sayısı, paylaşımların etkisi ve elde edilen ekonomik kazanç gibi unsurlar göz önünde bulundurularak cezalar belirlendi. Bu cezalar, influencerların haksız ve yanıltıcı reklamlar yapmalarını engellemeyi amaçlıyor.

    Geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir influencer hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken bu tutar enflasyon etkisiyle 2024'te 550 bin 59 liraya yükseldi. 2023'te toplam 77 sosyal medya hesabına idari yaptırım uygulanırken bu rakam 2024'ün ilk yarısında 50'ye ulaştı.

    Ayrıca bir markanın reklamının örtülü şekilde yapıldığı ya da sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirmesi, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi gerekçelerle de bazı influencerlara idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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