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Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı

Güvenlik araştırmacıları ABD'li markalardan ve reklam şirketlerinden günde 3 milyon dolarla 5 milyon dolar arası para çalan Methbot'un Rusya merkezli bir operasyon olduğunu söylüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Rus hackerlar, bugüne kadar keşfedilen en karlı botnet operasyonlarından birinde üst düzey reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 3 milyon dolarla 5 milyon dolar arasında para çalıyor.
White Ops araştırmacıları, "Methbot" olarak adlandırılan düzeneğin, her gün 300 milyon video tabanlı reklamı otomatik olarak izlemek için kurulmuş bir Rus operasyonu olduğunu söyledi. Huffington Post, Economist, Fortune, ESPN, Vogue, CBS Sports ve Fox News gibi şirketler tarafından gösterilen reklamlar, bu şirketlerin ayakta kalmasına yardımcı olma ve ek gelir elde etme adına büyük önem taşıyor.
Bununla birlikte White Ops, Methbot'un web üzerindeki en pahalı reklamları (marka web sitelerdeki tam ekran reklamlar gibi) hedefleyerek bu gelir üretimini kullandığını ve reklam sağlayıcılarını kandırarak, içeriğin legal bir şekilde izlendiğini düşünmelerini sağlayacak şekilde programlandığını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Apple yeni MacBook'un pil ömrünü arttırmak istedi ancak bunu yapamadı"
Daha da kötüsü, Methbot operatörlerinin bu yasal alan adlarını taklit ederek reklamları sahte web sitelerine yerleştirmeleri. Reklam sektörü de, bu reklamların web sitesi ziyaretçilerine meşru bir şekilde gösterildiğine inanıyor ve gerçek şirketler reklam geliri kaybederken varolmayan izleme sayıları için bilgisayar korsanlarına ödeme yapıyorlar.

Şimdiye kadar görülmüş en karlı botnet 

Methobot'un, günde yaklaşık 200 ila 300 milyon hileli video reklam gösterimi oluşturduğu, yaklaşık 6.000 yayıncıyı hedef aldığı ve 24 saatte bir 3 milyon ila 5 milyon dolar arası gelir sağladığı düşünülüyor.
Methbot'un merkezi Rusya'da, ancak kara liste sistemlerini atlamak için sahte IP kayıtları kullanarak operasyonu Texas ve Amsterdam'daki veri merkezleri üzerinden yürütüyorlar. Rus siber suçluların bu sahtekarlıkla ellerine geçen para, daha önce benzer botnet düzenekleri ile çalınan miktarın çok üzerinde. ZeroAccess'in ayda 2.7 milyon dolar, Chameleon botun günde 200.000 dolar, HummingBad'in ise aylık 300.000 dolar civarında bir gelir elde ettiği düşünülüyor.
Araştırma ekibi, "Bu noktada, Methbot operasyonu altyapıya yerleşti, bunu sonlandırmanın tek yolu ayrıntıları kamuya açıklamak ve ilgili tarafların doğrudan harekete geçmesi. Methbot'un müşterilerimizin platformlarında para kazanmasını durdurduk, ancak açıkçası birçok başka platformdan para kazanıyorlar" diyor.

http://fortune.com/2016/12/20/methbot-ad-fraud/ Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Bu işleri çok kafaya takmayacan, takarsan kafayı yersin. -Binali Yıldırım.
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ozmenakif 2 yıl
Yapılan reklamlar gerçeği çok mu yansıtıyor ki izlenme sayılarının gerçek olması bekleniyor? Hepsi de en süperi. Kötü ürün yok. Firmalar bir ürün veya hizmet satmak istiyorlarsa izleyicinin zekasıyla alay eden reklamlar yayınlamak yerine işlerini düzgün yapmalılar. Bu işte örnek alınması gereken zirve firma da bence Bim'dir.
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umut_baris 2 yıl
Her kuruşunu hak ediyorlar bence.
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sosisvesalam 2 yıl
hakketen bu muhalefet olur olmadık konuların altına böyle mesajlar yazarak tatmin olabilibiliyorlar mı çok merak ediyorum heralde yaş 20 altı
neyse konuya gelecek olursak adamlar sistemi kurmuş siz hala modem resetlemek uğraşın
facebook bile tık sayısını çok göstermeye çalıştıyormuş donanımhaber kim bilir neler yapıyodur
(şaka tabi gün bey kul hakkı yemeyen çok mübarek bir insandır)ben reklam veren olsam 40 kere düşünürüm
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ccguven 2 yıl
Youtube'da çok kişi buna benzer servisleri kullanıyor. Milyon izleme başı 2k+ para yatırıyor. Görende çok izlenmiş bu video, izlenecek bir şey var diye girip izlemeye başlıyor. Hep dolandırıcılık, hep dolandırıcılık.
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Bu işleri çok kafaya takmayacan, takarsan kafayı yersin. -Binali Yıldırım.
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hanımneder 2 yıl Batumatu
Batumatu
Bu işleri çok kafaya takmayacan, takarsan kafayı yersin. -Binali Yıldırım.

Daha takmayanı Reisin kendisi

Hadi biz gevşeğiz Rus tarafının korumaları nerde
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