Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu

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Kompakt van sınıfında elini güçlendirmek isteyen Nissan, Avrupa pazarına yönelik yeni bir model tanıttı. Nissan NV250 ismiyle tanıtılan araç, aslında tasarım olarak bizlere hiç de yabancı değil. Zira aracın Nissan logosu hariç diğer tüm detayları Renault Kangoo modeline ait.

2019’un Eylül ayında Avrupa’da satışa sunulması planlanan Nissan NV250; birden çok motor ve kabin seçeneğinin yanı sıra iki farklı gövde uzunluğuyla tercih edilebilecek. Bu uzunluklar sırasıyla 4.28 metre ve 4.67 metre olarak ölçülüyor. Ayrıca Nissan NV250, gövde uzunluğuna göre Panel Van, Crew Cab ve Combi seçenekleriyle satın alınabilecek.

Nissan NV250’nin panel van versiyonu her iki gövde uzunluğunda da tercih edilebiliyor. Aracın bu versiyonunda farklı koltuk konfigürasyonları sunuluyor. Crew cab versiyonu ise yalnızca uzun aks mesafesi ile tercih edilebiliyor. Bu versiyonun kabininde maksimum dört koltuk bulunuyor. Son seçenek olan Combi versiyonu da sadece kısa aks mesafesiyle satın alınabiliyor. Bu araçta beş koltuk ve Nissan’ın deyimiyle “geniş bagaj hacmi” sunuluyor.

800 kilograma kadar yük taşıyabiliyor

Nissan NV250, uzun aks mesafeli panel van versiyonunda 800 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Araçta, kargo bölümünü ahşap panellerle kaplama ve arka kapıdan tekerlekli sandalye ile erişim gibi dönüşümler yapılabiliyor. Bunun yanı sıra entegre soğutma ünitesi gibi opsiyonel donanımlar da tercih edilebiliyor.

Nissan NV250’nin kaputu altında 1.5 litre dört silindirli dizel ünite bulunuyor. Söz konusu motorun 80, 95 ve 115 beygir olmak üzere üç farklı güç çıkışı mevcut. Bunlardan en düşük hacimli olanı Crew Cab modelinde bulunmuyor. Son olarak, Nissan NV250’nin Renault logolu ikizinde Kangoo Z.E. isimli elektrikli versiyon da mevcuttu. Nissan’ın modelinde ise elektrik seçeneğine yer verilmeyecek.

https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-38d144e67f3bedef1b961fff830c08f2-nissan-boosts-compact-van-segment-with-new-nv250-in-europe?la=1&downloadUrl=%2Freleases%2Fattachment%2Frelease-38d144e67f3bedef1b961fff830c08f2%2F1727f08f0bfae9ed156f9c0eeb4931016a7dfb43