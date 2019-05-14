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Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu

Japon üretici Nissan, Avrupa pazarına yönelik yeni kompakt van modeli NV250'yi tanıttı. Renault Kangoo'nun logosu değiştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Nissan NV250'nin detayları haberimizde:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
16,7b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu
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Kompakt van sınıfında elini güçlendirmek isteyen Nissan, Avrupa pazarına yönelik yeni bir model tanıttı. Nissan NV250 ismiyle tanıtılan araç, aslında tasarım olarak bizlere hiç de yabancı değil. Zira aracın Nissan logosu hariç diğer tüm detayları Renault Kangoo modeline ait.

2019’un Eylül ayında Avrupa’da satışa sunulması planlanan Nissan NV250; birden çok motor ve kabin seçeneğinin yanı sıra iki farklı gövde uzunluğuyla tercih edilebilecek. Bu uzunluklar sırasıyla 4.28 metre ve 4.67 metre olarak ölçülüyor. Ayrıca Nissan NV250, gövde uzunluğuna göre Panel Van, Crew Cab ve Combi seçenekleriyle satın alınabilecek.

Nissan NV250’nin panel van versiyonu her iki gövde uzunluğunda da tercih edilebiliyor. Aracın bu versiyonunda farklı koltuk konfigürasyonları sunuluyor. Crew cab versiyonu ise yalnızca uzun aks mesafesi ile tercih edilebiliyor. Bu versiyonun kabininde maksimum dört koltuk bulunuyor. Son seçenek olan Combi versiyonu da sadece kısa aks mesafesiyle satın alınabiliyor. Bu araçta beş koltuk ve Nissan’ın deyimiyle “geniş bagaj hacmi” sunuluyor.

800 kilograma kadar yük taşıyabiliyor 

Nissan NV250, uzun aks mesafeli panel van versiyonunda 800 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Araçta, kargo bölümünü ahşap panellerle kaplama ve arka kapıdan tekerlekli sandalye ile erişim gibi dönüşümler yapılabiliyor. Bunun yanı sıra entegre soğutma ünitesi gibi opsiyonel donanımlar da tercih edilebiliyor.

Nissan NV250’nin kaputu altında 1.5 litre dört silindirli dizel ünite bulunuyor. Söz konusu motorun 80, 95 ve 115 beygir olmak üzere üç farklı güç çıkışı mevcut. Bunlardan en düşük hacimli olanı Crew Cab modelinde bulunmuyor. Son olarak, Nissan NV250’nin Renault logolu ikizinde Kangoo Z.E. isimli elektrikli versiyon da mevcuttu. Nissan’ın modelinde ise elektrik seçeneğine yer verilmeyecek.


https://newsroom.nissan-global.com/releases/release-38d144e67f3bedef1b961fff830c08f2-nissan-boosts-compact-van-segment-with-new-nv250-in-europe?la=1&downloadUrl=%2Freleases%2Fattachment%2Frelease-38d144e67f3bedef1b961fff830c08f2%2F1727f08f0bfae9ed156f9c0eeb4931016a7dfb43 Yorum Yaz
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Feel_it 3 hf. en beğenilen
ilk renault kango oldu sonra mercedes citan şimdide Nissan NV250 ilerki senelerde bmw veya ferrari olarak karşımıza çıkarsa şaşırmam
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DH Misafiri 2 hf.
Adamlar bir araba yaptı herkes üstüne kendi markasının logosunu yapıştırıyor
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BalistikBomba 3 hf.
Ah Ah! Arkasına ne güzel tuğra gider bunun!
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ahrimar 3 hf.
4 kişilik bir Amerika ailesini taşımaz bu be...
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karizmas 3 hf.
Bir tane araba yapsınlar, herkes üzerine kendi logosunu bassın. Bizde kurtulalım kaç beygir, ne yakar, tipi nasıl falan diye. Marka tercihi yapalım:)
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DH Misafiri 3 hf.
Mercedes Citan'dan daha güzel ve başarılı bir araç olmuş
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muhalif13 3 hf.
Çirkin. Doblo olmadı rifter berlingo combo üçüzleri mevcut.
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Askaparta 3 hf.
Uzuna gözümüz alışamadı.
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babapars 3 hf.
Önceki versiyonları da nissan kubistar olarak satılıyordu
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J.MOURINHO 3 hf.
ama ne satış yaptı bu araba ya. adı değişir ama satışlar asla 😂
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Feel_it 3 hf. en beğenilen
ilk renault kango oldu sonra mercedes citan şimdide Nissan NV250 ilerki senelerde bmw veya ferrari olarak karşımıza çıkarsa şaşırmam
1 Yanıt Yanıtla +44
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JanKlod 3 hf. Feel_it
Mercedes de her deliğe burnunu sokmasa olmuyor.
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