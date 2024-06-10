Jeep Avenger'ın hafif hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

Yeni Jeep Avenger e-Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
MHEV (hafif hibrit) motor teknolojisinden güç alan yeni Jeep Avenger e-Hybrid, markanın üstün sürüş deneyimini daha düşük CO2 emisyonuyla sunuyor. Yeni Avenger e-Hybrid’e güç veren motor hem konfor hem de performans sunarak çevreci ve kusursuz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Otomatik 6 ileri E-DCT6 çift kavramalı şanzıman ve entegre elektrikli motor ile eşleştirilen Avenger e-Hybrid, müşterilerin düşük hızlarda tamamen elektrik motoru ile yol almalarına imkân veriyor.
100 HP güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motora sahip Avenger e-Hybrid, 48 voltluk lityum iyon batarya ve yenilikçi 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzıman arasındaki uyum ile yüksek verimlilik sunuyor. Aracın yenilikçi şanzımanı 21 kW’lık bir elektrik motoru, bir invertör ve merkezi şanzıman ünitesini barındırıyor. Aracın yakıt tüketimi 5.1 lt/100 km ile dikkat çekerken motorun her koşulda yüksek performans sunması, sürüş deneyimini daha ileriye taşıyor.
İki farklı donanım seviyesi
Limited versiyonun kabin içerisinde ise kumaş/vinil premium koltuklar, gümüş rengi gösterge paneli ve iç trimler, deri direksiyon simidi gibi özellikler sunuluyor. Öne çıkan diğer özellikler arasında ise 10.25 inç HD dokunmatik ekran, 10.25 inç full dijital gösterge paneli, otomatik klima, Adaptive Cruise Control (ACC), otonom acil fren desteği, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, yokuş iniş desteği, Selec Terrain 6 farklı sürüş modu ve autohold özellikli elektrikli park freni yer alıyor.
Summit donanımda; otomatik kararan dikiz aynası sürüş konforunu arttırırken; anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi, 180° geri görüş kamerası (drone view), 360° park sensörleri, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, elektrikli açılabilen bagaj kapağı ve seviye 2 otonom sürüş standart olarak yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.