Jeep Avenger'ın hafif hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

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Yeni Jeep Avenger e-Hybrid fiyatı 1.598.250 TL'den başlıyor. Limited versiyonuyla ÖTV muafiyeti kapsamına giren modele bu kapsamda 891 bin TL gibi bir fiyatla sahip olunabiliyor.

Yeni Jeep Avenger e-Hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

MHEV (hafif hibrit) motor teknolojisinden güç alan yeni Jeep Avenger e-Hybrid, markanın üstün sürüş deneyimini daha düşük CO2 emisyonuyla sunuyor. Yeni Avenger e-Hybrid’e güç veren motor hem konfor hem de performans sunarak çevreci ve kusursuz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Otomatik 6 ileri E-DCT6 çift kavramalı şanzıman ve entegre elektrikli motor ile eşleştirilen Avenger e-Hybrid, müşterilerin düşük hızlarda tamamen elektrik motoru ile yol almalarına imkân veriyor.

100 HP güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motora sahip Avenger e-Hybrid, 48 voltluk lityum iyon batarya ve yenilikçi 6 vitesli çift kavramalı elektrikli şanzıman arasındaki uyum ile yüksek verimlilik sunuyor. Aracın yenilikçi şanzımanı 21 kW’lık bir elektrik motoru, bir invertör ve merkezi şanzıman ünitesini barındırıyor. Aracın yakıt tüketimi 5.1 lt/100 km ile dikkat çekerken motorun her koşulda yüksek performans sunması, sürüş deneyimini daha ileriye taşıyor.

İki farklı donanım seviyesi

Limited ve Summit donanım seçenekleriyle satışa sunulan Avenger e-Hybrid’in Limited versiyonunda 17 inç parlak gümüş alaşım jantlar, full LED reflektör ön farlar, gövde rengi kapı kolları ve gümüş koruma plakaları gibi dış tasarım özellikleri bulunuyor.

Limited versiyonun kabin içerisinde ise kumaş/vinil premium koltuklar, gümüş rengi gösterge paneli ve iç trimler, deri direksiyon simidi gibi özellikler sunuluyor. Öne çıkan diğer özellikler arasında ise 10.25 inç HD dokunmatik ekran, 10.25 inç full dijital gösterge paneli, otomatik klima, Adaptive Cruise Control (ACC), otonom acil fren desteği, trafik işareti algılama, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, yokuş iniş desteği, Selec Terrain 6 farklı sürüş modu ve autohold özellikli elektrikli park freni yer alıyor.

Avenger e-Hybrid’in Summit donanım paketinde ise Limited donanımına ek olarak 18 inç elmas kesim alaşım jantlar, full LED ön ve arka farlar, karartılmış camlar ve otomatik uzun farlar gibi dış tasarım özellikleri ve kabin içerisinde 8 farklı iç ambiyans aydınlatma seçeneği yer alıyor.

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Summit donanımda; otomatik kararan dikiz aynası sürüş konforunu arttırırken; anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj, kör nokta uyarı sistemi, 180° geri görüş kamerası (drone view), 360° park sensörleri, ısıtmalı ve katlanır yan aynalar, elektrikli açılabilen bagaj kapağı ve seviye 2 otonom sürüş standart olarak yer alıyor.

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