Renault, Logan'a sınıf atlattı: Karşınızda Renault Logan Stepway

Renault Rusya, güncellenmiş Sandero Stepway ve Dokker Stepway'in yanı sıra Renault Logan Stepway cross-sedan modelini duyurdu. Logan Stepway'in tanıtılması Renault'nun bu gövde stilini deneyeceğini öne süren çok sayıda haberi de doğrulamış oldu.

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Renault Logan Stepway, krom kaplamalara sahip siyah radyatör ızgarası, sis lambası muhafazaları, LED gündüz farları, 360 derece gövde kaplaması ve artırılmış 195 mm yerden yükseklik (standart Logan'da 155 mm) gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Aracın iç kısmında ise bizi geliştirilmiş ergonomiye sahip yeni bir direksiyon simidi ve Android Auto ve Apple CarPlay destekli yeni bir multimedya sistemi olan MediaNav 4.0 karşılıyor.

Renault Logan Stepway varyantına bağlı olarak özellikle Rusya iklimi düşünülerek geliştirilmiş uzaktan çalıştırma sistemi sunacak. Bu da motorun ve kabinin yolculuğa başlamadan önce ısıtılabilmesini sağlıyor. Aynı şey ısıtmalı ön cam, ısıtmalı ön koltuklar, dış dikiz aynaları ve arka park sensörleri için de geçerli.

Moskova Otomobil Fuarı'nda örtüsü kaldırılacak

Renault Logan Stepway, 1.5 litrelik dCi dizel ve 1.6 litrelik benzinli olmak üzere iki motor seçeneği ile sunuluyor. Benzinli motorun 82 beygir güç 134 Nm tork, 102 beygir güç 145 Nm tork ve 113 beygir güç 152 Nm tork üretebilen üç farklı versiyonu var. Renault, 113 beygirli versiyonda X-Tronic CVT seçeneği sunarken diğer varyantlar 5 ileri manuel şanzıman ile satın alınabilecek.

Renault Logan Stepway'i Togliatti'deki AVTOVAZ tesisinin üreteceği belirtildi. Yeni Renault Logan modeli ilk olarak bu ayın sonunda 2018 Moskova Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Tabii ki, Logan artık Türkiye'de satılmadığından bu modeli yakın zamanda ülkemizin yollarında görmeyi beklemiyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dacia bu modeli Türkiye'ye de getirmeli mi?

https://www.carscoops.com/2018/08/renault-logan-stepway-high-riding-sedan-thats-natural-fit-russias-roads/