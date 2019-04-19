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Renault, geleceğin ticari aracı EZ-FLEX'i görücüye çıkardı

Geleceğin ticari araçları üzerinde çalışan Renault, bu alandaki çalışmalarını daha gerçekçi veriler üzerinde yürütmek için EZ-FLEX isimli elektrikli aracını duyurdu. İşte Renault EZ-FLEX özellikleri:
1 ay
4,2b
2
15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault, geleceğin ticari aracı EZ-FLEX'i görücüye çıkardı
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Şehir içi taşımacılığın geleceğine odaklanan ve bu alanda çalışmalar yapan Renault, çalışmalarını daha gerçekçi verilerle sürdürmek için EZ-FLEX adını verdiği elektrikli konsept aracını tanıttı. Renault EZ-FLEX, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Fransa’da düzenlenen VIVA Teknoloji Fuarı’nda sergilenecek.

İki yıl boyunca veri toplayacak 

Renault, EZ-FLEX konseptini “deneysel bir araç” olarak tanımlıyor. Fransız üretici, bu elektrikli aracı 2 yıl boyunca Avrupa’daki belediyelerin ve şehir içi taşımacılık yapan şirketlerin kullanımına sunarak veri toplayacak. Bu süre zarfında menzil, konum, hız ve duraklamalar gibi pek çok bilgi bir havuzda toplanacak. Bu bilgiler araçtaki internet bağlantısı üzerinden gerçek zamanlı veya günde bir kez aktarılabilecek. Bu da Renault’un şehir içi taşımacılık için gerekli olan gerçek bilgiler ışığında doğru aracı üretmesini sağlayacak.

Renault EZ-FLEX özellikleri 

Renault EZ-FLEX’in genel yapısına baktığımızda, işlevsellik üzerine tasarlanan bir araç olduğunu görüyoruz. EZ-FLEX’in uzunluğu 3.86 metre, genişliği 1.65 metre, yüksekliği ise 1.88 metre olarak ölçülüyor. 3 metreküp yükleme hacmine sahip olan araç 4.5 metre dönüş çapına sahip. Henüz teknik detayları belli olmayan Renault EZ-FLEX’in yalnızca 150 km sürüş menziline sahip olduğu söyleniyor. Şehir içi teslimatların günlük ortalama 50 km menzile ihtiyaç duyduğunu belirten Renault, bu menzilin böyle bir araç için son derece yeterli olduğunun altını çiziyor.

Yukarıda da belirttiğim gibi Renault EZ-FLEX işlevsellik üzerine tasarlanmış bir araç. Bu nedenle kabin kısmı biraz küçük fakat sürücünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Aracın geniş açılan kapıları sayesinde kabine ulaşmak oldukça kolay. Sade bir tasarıma sahip kokpitte yatay bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ayrıca sürücünün yan tarafındaki koltuğun da katlanabilir olduğu göze çarpıyor. Aracın kargo bölümünün farklı konfigürasyonları destekleyecek şekilde tasarlandığı da verilen bilgiler arasında.


https://media.group.renault.com/global/en-gb/groupe-renault/media/pressreleases/21224544/renault-ez-flex-une-experimentation-innovante-pour-apprehender-la-livraison-urbaine-du-dernier-kilom Yorum Yaz
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hidrojennn 1 ay en beğenilen
anlamadığım bir şey var, neden bir araç elektrikli olunca iç dış tasarımınında bir gariplik utopiklik yapıyorlar. Elektrikli olupta şık araç yapan teslayı örnek alsınlar.
anlamadığım bir şey var, neden bir araç elektrikli olunca iç dış tasarımınında bir gariplik utopiklik yapıyorlar. Elektrikli olupta şık araç yapan teslayı örnek...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 3 hf.
Tipsizlik abidesi.. Bu kadar tipsiz ve şekilsiz bir araç olur mu
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Katalikitci 1 ay
Öndeki logoyu kaldırsan çok hoş araç.
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ozzzy222 1 ay
adam ticari araç demiş , hamallıkta kullanılacak, herkes tasarıma bakmış :D bence bu yüzden geri ülkemiz asdşilkasşld
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olağan_şüpheli 1 ay
Çok tipsiz ama niyeyse hoşuma gitti
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CoreXXX 1 ay
tipsizlik ile ödül alabilir. ayrıca ortalama şehir teslimatları 50km yazmış Renault. istanbula gelmedi sanırım. beylikdüzü gebze depo teslimatını baz almaları gerek. araba tır kadar olur pil yüzünden :)
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Lova 1 ay
Fiat Multipla 2
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teknokaptan 1 ay
Şoför kabini çok dar.
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tttahmettt 1 ay
deneme yanılma yamulma
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agent1453 1 ay
Dikdörgen olsa idi,arkada yük kapasitesi artardı,bide gıcık olmuş yahu.
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stalker(1979) 1 ay
Yani. Elektrikli diye illa ki acayip mi olmak zorunda :)
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renault, elektrikli araçlar ve
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