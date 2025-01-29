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Renault, Volvo Trucks ve Fransız lojistik firması CMA CGM ortaklığında kurulan Flexis markası, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli ticari araçlarını tanıttı. 350 milyon euroluk bir yatırımın parçası olan yeni modeller, paylaşımlı platform üzerine inşa edildi.

Flexis, tanıttığı ticari araçlarda kullanılan platformun yüksekliğinin minimum değerde tutularak sürücü kabini ve kargo alanı için en yüksek faydayı sağlamak üzere tasarlandığını dile getirdi. Üç araç da 200 beygirlik elektrik motoruna sahip ve şehir içinde 450 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Şarj gücü henüz açıklanmadı fakat %10-80 şarj süresinin 20 dakika olduğu belirtiliyor.

Paylaşılan fotoğrafın solunda yer alan araç, Kangoo modelinin ayak izine sahip olmasına rağmen Trafic modelinin yüksekliğine sahip. Araca hızlıca girip çıkmayı sağlayan alçak zemini ve kayar kapılarıyla kargo dağıtım şirketleri için iyi bir seçenek olarak görülüyor ki zaten bu tür araçların özellikle yurt dışında dağıtım şirketleri tarafından kullanıldığını görüyoruz.

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Flexis modellerinin üretimi 2026 yılında Renault'nun Fransa'daki Sandouville fabrikasında başlayacak. Söz konusu fabrikada Trafic ve Nissan Primestar modelleri üretiliyor. Üretimin çoğundan sorumlu olan Renault ve Volvo Trucks, markanın yüzde 90 hissesine (45:45) sahipken geriye kalan %10 hisse de CMA CGM firmasına ait.

Renault, Flexis markasına fazlasıyla güveniyor. Şirket, bu markanın "ticari araçların Tesla'sı" olmayı hedeflediğini dile getirdi.

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Renault ve Volvo Trucks yeni elektrikli ticari araçlarını tanıttı