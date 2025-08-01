ÖTV Togg'u vurdu! Togg T10X zamlı fiyatları resmen açıklandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesi sonrası sessizliğini koruyan Togg sonunda yeni fiyat listesini açıkladı. ÖTV diliminden kaynaklı artışın yanı sıra Togg'un da zam yaptığı Togg T10X fiyatları 1.862.000 TL'den başlıyor.

Togg T10X yeni fiyat listesi 💸(Ağustos 2025) Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL 1.862.000 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL 2.172.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL 2.363.000 TL

ÖTV düzenlemesi öncesine göre Togg T10X'in başlangıç fiyatında 400 bin lirayı aşan artış görmekteyiz. En pahalı versiyon olan V2 RWD Uzun Menzil seçeneğinde ise 500 bin liranın üzerinde artış yaşandı. Fiyat artışından yapılan hesaplamaya göre, ÖTV dilimindeki artışın yanı sıra T10X'in vergisiz fiyatına da yüzde 13,8 oranında zam yapıldı.

Trumore uygulamasındaki sipariş sayfasında, V2 RWD Uzun Menzil versiyonun bugünkü anahtar teslim fiyatının 2.428.000 TL olduğu görülüyor. Bu da %25 olan yeni ÖTV diliminin üst sınırına (2.475.000 TL) oldukça yakın. Eğer söz konusu versiyonu Meridian Premium Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan ile tercih etmek isterseniz fiyat 3.1 milyon liranın üzerine çıkıyor.

Togg'da Ağustos ayına özel kredi kampanyası

Togg, ağustos ayında bireysel kullanıcılara T10X V2 için 1 milyon 500 bin TL krediye 48 ay vadeli, kurumsal kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediye 48 ay vadeli seçenekler sunuyor. Bu kapsamda T10X V2 modeline sahip olmak isteyen bireysel kullanıcılar;

250 bin TL kredi için %0 faizli, 12 ay vadeli , aylık 20 bin 883 TL taksitli,

, 1 milyon 500 bin TL kredi için %2,99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69.439 TL taksitli ,

, 1 milyon TL kredi için ise %2,89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45.280 TL taksitli seçeneklerden faydalanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise ağustos ayı boyunca T10X V2 modeline, 1 milyon 750 bin TL krediye %3,09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72.419 TL taksitli seçenekle sahip olabiliyor. Kurumsal kullanıcılar da dilerlerse tıpkı bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli 12 ay vadeli 250 bin TL krediden yararlanabiliyor.

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ÖTV Togg'u vurdu! Togg T10X zamlı fiyatları resmen açıklandı

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