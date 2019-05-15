Renkli ekrana sahip Mi Band 4'ün yeni görselleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin, Mi Band 4 olarak adlandırılan yeni nesil fitness bilekliği üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şimdi ise bilekliğin yeni görselleri internete düştü. Slashleaks tarafından yayınlanan görüntüler Mi Band 4'ün renkli ekrana sahip olacağını doğruluyor.

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Ayrıca yakında piyasaya sürülecek bileklik şirketin 2018'de sahneye çıkardığı Xiao AI adlı sanal asistan ile birlikte sunulacak. Yapay zekalı asistan hava durumunu kullanıcıya bildireceği gibi evdeki akıllı ev aletlerini kontrol edebilecek.

Bluetooth 5.0 ile gelecek

Yayınlanan görseller aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Band 3'te bulunan fiziksel kapasitif tuşu ortadan kaldıracağını ortaya koydu. Bu da yeni nesil bilekliğin dokunmatik ekran desteği ile gelebileceğini gösteriyor.

Daha önceki sızıntılar Mi Band 3'te mevcut olan Bluetooth 4.2 teknolojisinin Mi Band 4 ile birlikte Bluetooth 5.0'a yükseltileceğini öne sürmüştü. Ayrıca yeni fitness bilekliğinin, kalp atış hızını ölçebilmesi için fotopletismografi (PPG) sensörüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.bgr.in/news/xiaomi-mi-band-4-leaked-renders-show-color-display-and-support-for-xiao-ai-voice-assistant/