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Renkli ekrana sahip Mi Band 4'ün yeni görselleri ortaya çıktı

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni nesil fitness bilekliğinin görüntüleri yayınlandı. Mi Band 4 olarak adlandırılan bileklik renkli ekran ve Xiao AI adlı sanal asistan ile gelecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin, Mi Band 4 olarak adlandırılan yeni nesil fitness bilekliği üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şimdi ise bilekliğin yeni görselleri internete düştü. Slashleaks tarafından yayınlanan görüntüler Mi Band 4'ün renkli ekrana sahip olacağını doğruluyor.
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Ayrıca yakında piyasaya sürülecek bileklik şirketin 2018'de sahneye çıkardığı Xiao AI adlı sanal asistan ile birlikte sunulacak. Yapay zekalı asistan hava durumunu kullanıcıya bildireceği gibi evdeki akıllı ev aletlerini kontrol edebilecek.

Bluetooth 5.0 ile gelecek

Yayınlanan görseller aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Band 3'te bulunan fiziksel kapasitif tuşu ortadan kaldıracağını ortaya koydu. Bu da yeni nesil bilekliğin dokunmatik ekran desteği ile gelebileceğini gösteriyor.
Daha önceki sızıntılar Mi Band 3'te mevcut olan Bluetooth 4.2 teknolojisinin Mi Band 4 ile birlikte Bluetooth 5.0'a yükseltileceğini öne sürmüştü. Ayrıca yeni fitness bilekliğinin, kalp atış hızını ölçebilmesi için fotopletismografi (PPG) sensörüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.bgr.in/news/xiaomi-mi-band-4-leaked-renders-show-color-display-and-support-for-xiao-ai-voice-assistant/ Yorum Yaz
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pikalos 3 hf.
Bende kulanıyorum gayet memnunum.Havuza da giriyorum,sporda yapıyorum.Ne su kaçtı ne bileklik koptu.Nabzı doğru ölçebilmesi için adam kullanma kılavuzunda doğru pozisyonu göstermiş.Sen tutup antin kuntin takarsan o da nabzını antin kuntin ölçer.
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yusufd84 3 hf.
xiaomi ve ürünleri o kadar çok şişirildiki bunun sebebi çok ucuz mu olması yoksa saldırgan bir reklam stratejisi mi var bilemiyorum. mi band 3 deneyimlerim şöyle nabız atışları çok tutarsız boşuna eklenmiş bir özellik, adımlar tutarsız rastgele sayı gösteriyor, ekranı çok kısa sürede bozuldu, rakamlar okunuyor ama beyaz bir arkaplanı var artık, bırakın suya tere bile dayanmıyor her spor sonrası ekran kendine gelsin diye pirince yarım saat yatırmak gerekiyor, kayışları zaman içerisinde eriyor, kopuyor. ayrıca hayatımda deneyimlediğim en kötü müşteri hizmetlerine sahip. bundan önce jawbone kullanmıştım kesinlikle arada klite açısından uçurum var. hayatınızda kalite nedir bilmiyorsanız xiaomi ürünlerini beğenebilirsiniz.
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Iimjesus 3 hf. yeni yorumcu yusufd84
Ben ilk çıktığında ön sipariş ile aldım. Şuan hala kullanıyorum. Havuza, denize, duşa giriyorum sürekli kolumda. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım daha. Kalp atışlarını doğru ölçüyor. Adımları da öyle. Kalp atışını test ettik. Spor salonunda ki cihazlarla. Yani doğru ölçüyor. Ekranı da yeterli herhangi bir bozulma yok. Sizin kullanma şekliniz yüzünden olabilir arızalar.
Ben apple’cıyım. Ama xiaomi bileklik konusunda gayet güzel işler yapıyor.
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HAŞMETLİi 3 hf.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
yorumunuzu gördükten sonra hazır nöbetteyim bir deneyeyim dedim sonuç ortada yanlış ölçtüğü zamanlar illaki oluyor ama siz ne kadar doğru yapıyorsunuz bu işlemi yada bileklik ne kadar sabit kolunuzda onu kontrol edin
Bu arada üst taraf saturasyon alt kısım nabız
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labtek38 3 hf.
Bende 3 vardı. Spor salonunda afedersiniz kıçımdan solurken nabzımı 130 falan gösteriyordu. Aslında 180 civarı iken.
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BBHMMDH 3 hf. labtek38
180 nabızla ölürsün hocam naptın sen
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