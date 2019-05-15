Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı

Adobe Creative Cloud aboneleri, CC uygulamalarının eski sürümlerini kullanıyorlarsa, yasal sorunla karşılaşabilirler. Adobe, müşterilere eski uygulamaları kullanmaya devam etmelerinin onları "üçüncü şahısların olası ihlal talepleri riskine sokabileceği" konusunda uyardı.

Adobe konuyu net olarak açıklamıyor

https://appleinsider.com/articles/19/05/13/adobe-warning-of-legal-problems-if-users-keep-using-old-versions-of-creative-cloud-apps

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Şirket eski Adobe ürünlerini kullananlara,kullanmaya devam ettikleri takdirde telif haklarını ihlal edebileceklerini bildiren e-postalar gönderdi. Uyarıtarafından açılan bir dava ile ilgili olabilir, ancak aboneleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Adobe, geçen hafta blogunda abonelerin(yalnızca en yenisine sahip olan) dışındaki tüm CC uygulamalarının yalnızca en son iki sürümünü indirebileceklerini bildiren bir mesaj yayınlamıştı.Müşterilere gönderilen e-postalarda, eski sürümlerin kullanımınındurumunda, kullanıcıların artık bu yazılımları kullanma lisansına sahip olmayacakları belirtiliyor., "üçüncü taraf ihlali" ibaresinin anlama geldiğini açıklamıyor. Ancak Apple Insider'a göre, Adobe'nin lisans sözleşmesini ihlal ettiği için dava açmış durumda. Dolby, Adobe'nin, Dolby teknolojisini kullanarak,ürünler sattığını iddia ediyor. Bu ihlalin Creative Cloud abonelikleriyle ne ilgisi olduğubirlikte, uygulamaları ömür boyu kullanmak için ödeme yapaniçin adil görünmüyor.