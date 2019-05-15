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Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı

Dünyanın en popüler grafik ve video yazılımlarını geliştiren Adobe, kullanıcılarına ilginç bir e-posta gönderdi. Şirket telif hakları nedeniyle eski Adobe ürünlerinin kullanılmamasını istiyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Adobe Creative Cloud aboneleri, CC uygulamalarının eski sürümlerini kullanıyorlarsa, yasal sorunla karşılaşabilirler. Adobe, müşterilere eski uygulamaları kullanmaya devam etmelerinin onları "üçüncü şahısların olası ihlal talepleri riskine sokabileceği" konusunda uyardı.

Adobe konuyu net olarak açıklamıyor

Şirket eski Adobe ürünlerini kullananlara, eski sürümleri kullanmaya devam ettikleri takdirde telif haklarını ihlal edebileceklerini bildiren e-postalar gönderdi. Uyarı Dolby tarafından açılan bir dava ile ilgili olabilir, ancak aboneleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Adobe, geçen hafta blogunda abonelerin Acrobat (yalnızca en yenisine sahip olan) dışındaki tüm CC uygulamalarının yalnızca en son iki sürümünü indirebileceklerini bildiren bir mesaj yayınlamıştı.

Müşterilere gönderilen e-postalarda, eski sürümlerin kullanımının sonlandırılması durumunda, kullanıcıların artık bu yazılımları kullanma lisansına sahip olmayacakları belirtiliyor. Adobe, "üçüncü taraf ihlali" ibaresinin anlama geldiğini açıklamıyor. Ancak Apple Insider'a göre Dolby, Adobe'nin lisans sözleşmesini ihlal ettiği için dava açmış durumda. Dolby, Adobe'nin, Dolby teknolojisini kullanarak, telif ücreti ödemeden ürünler sattığını iddia ediyor. Bu ihlalin Creative Cloud abonelikleriyle ne ilgisi olduğu bilinmemekle birlikte, uygulamaları ömür boyu kullanmak için ödeme yapan müşteriler için adil görünmüyor.

https://appleinsider.com/articles/19/05/13/adobe-warning-of-legal-problems-if-users-keep-using-old-versions-of-creative-cloud-apps Yorum Yaz
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MustafaC53 3 hf. en beğenilen
Yani şunu diyor, eski sürüm programlarımızı tek sefer ücret ödediniz, hâlâ beleşten kullanıyorsunuz.
Yeni sürüm kullanın her ay bana para ödeyin diyor.
Büyük âhlaksızlık.
Yani şunu diyor, eski sürüm programlarımızı tek sefer ücret ödediniz, hâlâ beleşten kullanıyorsunuz.Yeni sürüm kullanın her ay bana para ödeyin diyor....
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alemburda34 3 hf.
Duydukki onları cracklemişsiniz siz en iyisi son sürümü deneyin 😂
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MustafaC53 3 hf. en beğenilen
Yani şunu diyor, eski sürüm programlarımızı tek sefer ücret ödediniz, hâlâ beleşten kullanıyorsunuz.
Yeni sürüm kullanın her ay bana para ödeyin diyor.
Büyük âhlaksızlık.
1 Yanıt Yanıtla +8
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pUnduli 3 hf. MustafaC53
Hayır , CS6 ve benzeri olanlar için değil, Adobe sözleşmesine göre son versiyondan en fazla 2 eski versiyon kullanılabilirmiş. Hakim pozisyonu kötüye kullanma var ama CS6 ları değiştirin denmiyor.
Bazı programların alternatifleri sıkıntılı ama Affinity programlarını göz önünde bulundurmak lazım
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