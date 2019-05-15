Adobe'den, Creative Cloud kullanıcılarına eski sürümleri kullanmayın uyarısı

Teknoloji Editörü
Adobe Creative Cloud aboneleri, CC uygulamalarının eski sürümlerini kullanıyorlarsa, yasal sorunla karşılaşabilirler. Adobe, müşterilere eski uygulamaları kullanmaya devam etmelerinin onları "üçüncü şahısların olası ihlal talepleri riskine sokabileceği" konusunda uyardı.
Adobe konuyu net olarak açıklamıyorŞirket eski Adobe ürünlerini kullananlara, eski sürümleri kullanmaya devam ettikleri takdirde telif haklarını ihlal edebileceklerini bildiren e-postalar gönderdi. Uyarı Dolby tarafından açılan bir dava ile ilgili olabilir, ancak aboneleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Adobe, geçen hafta blogunda abonelerin Acrobat (yalnızca en yenisine sahip olan) dışındaki tüm CC uygulamalarının yalnızca en son iki sürümünü indirebileceklerini bildiren bir mesaj yayınlamıştı.
Müşterilere gönderilen e-postalarda, eski sürümlerin kullanımının sonlandırılması durumunda, kullanıcıların artık bu yazılımları kullanma lisansına sahip olmayacakları belirtiliyor. Adobe, "üçüncü taraf ihlali" ibaresinin anlama geldiğini açıklamıyor. Ancak Apple Insider'a göre Dolby, Adobe'nin lisans sözleşmesini ihlal ettiği için dava açmış durumda. Dolby, Adobe'nin, Dolby teknolojisini kullanarak, telif ücreti ödemeden ürünler sattığını iddia ediyor. Bu ihlalin Creative Cloud abonelikleriyle ne ilgisi olduğu bilinmemekle birlikte, uygulamaları ömür boyu kullanmak için ödeme yapan müşteriler için adil görünmüyor.
https://appleinsider.com/articles/19/05/13/adobe-warning-of-legal-problems-if-users-keep-using-old-versions-of-creative-cloud-apps Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni sürüm kullanın her ay bana para ödeyin diyor.
Büyük âhlaksızlık.