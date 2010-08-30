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Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!

8 yıl
13b
1
106
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!
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AMD'nin tek marka stratejisi ile yola devam etme ve ATi markasını gündeminden düşürme ihtimaline daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. AMD'nin elimize ulaşan yeni dökümanları bu haberlerimizi doğruladı ve firmanın, yeni nesil ürünlerde ATi markasını kullanmayacağı kesinlik kazandı. 2006 yılında satın aldığı ATi'yi, yüksek marka değerinden ötürü bugüne kadar koruyan ve ATi logosunu kullanmaya devam eden AMD, Fusion jenerasyonuyla birlikte marka stratejisini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

AMD'nin dökümanlarına göre, ATi markası hali hazırda satılmakta olan tüm ürünlerde yerini koruyacak ancak yeni nesil ürünlerin hiç birinde yer almayacak. Radeon HD 6000 serisiyle birlikte ekran kartlarını, ATi Radeon yerine AMD Radeon şeklinde lanse etmeyi planlayan AMD, ATi markasını da rafa kaldıracak. Ekim ayında lanse edilecek Radeon HD 6000 serisinde ATi logosuna yer vermeyeceğini açıklayan firma, tek marka stratejisinin entegre grafik özellikli Fusion işlemci ailesinin tanıtım ve detaylandırılmasında önemli fırsatlar sunacağını düşünüyor.

AMD Radeon logolu ilk ürünler, yukarıda da belirttiğimiz gibi Radeon HD 6000 serisi altında sunulacak yeni nesil ekran kartları olacak. AMD'nin bu hamlesiyle birlikte endüstride bir dönemin daha sonuna geliniyor ve dünyanın en büyük iki ekran kartı üreticisinden biri olan ATi, en azından isim anlamında tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almaya başlıyor.

Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!
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Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!
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Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!
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Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar eğer Amd kullanıcılardan gerektiği kadar tepki alırsa o zaman bu stratejisinden vazgeçmek zorunda kalır mesela Amd müşterilerinin %10 kadarı ciddi tepki verirse Amd bu %10`luk müşteriyi kaybetmek istemeyeceğinden bu konuda geri adım atmak zorunda kalır bu yüzden Amd`nin bu hareketinden memnun olmayan arkadaşlar memnuniyetsizliğini bu e-mail adresinden bildirebilirler:

tech.support@amd.com
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darkaura 8 yıl
yaw sanki ucuza yuksek performans veren urunu uzerinde bozaci ahmet efendi yaziyor diye almiyacaksiniz.

italyan ayakkabi markasindan bahsetmiyoruz.
simdi ismini telefuz edemiyecegimiz bir cin markasi daha ucuza daha guclu bir model cikarsa hepsinden cok satmiyacakmi.

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mehmetgirgin 8 yıl
bence gereksiz.ne gerek var .ekran kartı isimleri on board gibi olacak intel hd grafik gibi amd radeon kulağa hoş gelmiyo :D
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M0rbid Desire 8 yıl
Bence yaptıkları ayıp..
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sdbz 8 yıl
Elveda ey RagePro'ları, Radeon 9000 serisinden itibaren krala kök söktürüp zaman zaman kralı devirnen asi çocuk, elveda.
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DH Misafiri 8 yıl
ah amd ah atiye çok güvenirdim ama darısı geforce ve nvıdıa nın başına
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zalman_2 8 yıl
ATI
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DH Misafiri 8 yıl
amd için isabetli bir karar.birçok kullanıcı hala bilgisayarının işlemcisi ne dediğinde amd cevabını alınca hmmm diyor.intel işlemcili bilgisayarlarda bile artık intel logosu yanında 'amd radeon' logosunu görme şamsımız var.büyüksün amd:DDDD
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oceqn 8 yıl
bunun üstüne nvidia-intel kardeşliği olursa
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kaansen32 8 yıl
aslında ATİ isminin gitmesine sevindim ama AMD olmasına üzüldüm keşke nViDİA dan daha havalı bi isimle revize etselerdi cpu gpu hepsi AMD kötü oldu
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FullDH 8 yıl
Bir yandan üzüldüm,bir yandan sevindim habere.ATI Radeon ismini sürekli duymaya alıştık AMD Radeon bi acayip geliyo ve ATI kulağa daha hoş gelen bir isim bence ama AMD için böylesi daha iyi olabilir o bakımdan sevindim fakat bilgisayar bileşenlerinden anlamayan bilinçsiz kullanıcılar ismi AMD olduğu için almazlarsa ne olacak ?
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Eskilerden bir nvidia mı kaldı şimdi
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Wilson Fisk 8 yıl
basliga forumdan girince 500 - Internal server error. hatasi veriyor anasayfadan girince oluyor nedir bir el atin.

su ilk sayfanin linki donanimhaber.com/...

su da ikinci sayfanin forum.donanimhaber.com/...

basligi ikinci sayfaya gecirdigime gore sorun kalmadi.
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
2. sayfaya girince oldu ama 1. sayfaya hala girmiyor.
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