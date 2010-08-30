Resmi: AMD, ATi markasına son veriyor - Bir dönem daha sona eriyor!

AMD'nin tek marka stratejisi ile yola devam etme ve ATi markasını gündeminden düşürme ihtimaline daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. AMD'nin elimize ulaşan yeni dökümanları bu haberlerimizi doğruladı ve firmanın, yeni nesil ürünlerde ATi markasını kullanmayacağı kesinlik kazandı. 2006 yılında satın aldığı ATi'yi, yüksek marka değerinden ötürü bugüne kadar koruyan ve ATi logosunu kullanmaya devam eden AMD, Fusion jenerasyonuyla birlikte marka stratejisini kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

AMD'nin dökümanlarına göre, ATi markası hali hazırda satılmakta olan tüm ürünlerde yerini koruyacak ancak yeni nesil ürünlerin hiç birinde yer almayacak. Radeon HD 6000 serisiyle birlikte ekran kartlarını, ATi Radeon yerine AMD Radeon şeklinde lanse etmeyi planlayan AMD, ATi markasını da rafa kaldıracak. Ekim ayında lanse edilecek Radeon HD 6000 serisinde ATi logosuna yer vermeyeceğini açıklayan firma, tek marka stratejisinin entegre grafik özellikli Fusion işlemci ailesinin tanıtım ve detaylandırılmasında önemli fırsatlar sunacağını düşünüyor.

AMD Radeon logolu ilk ürünler, yukarıda da belirttiğimiz gibi Radeon HD 6000 serisi altında sunulacak yeni nesil ekran kartları olacak. AMD'nin bu hamlesiyle birlikte endüstride bir dönemin daha sonuna geliniyor ve dünyanın en büyük iki ekran kartı üreticisinden biri olan ATi, en azından isim anlamında tarihin tozlu sayfalarındaki yerini almaya başlıyor.