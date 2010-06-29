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Resmi Bilgi: GeForce GTX 460'ın güç tüketim değerleri

8 yıl
17,3b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'la ilgili resmi detayları yayınlamaya devam ediyoruz. 12 Temmuz'da lanse edilecek DirectX 11 destekli ekran kartının güç tüketim değerleri de elimize ulaştı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, 192-bit ve 256-bit olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak GeForce GTX 460, GF104 kodlu grafik yongasından güç alıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 460'ın 192-bit olan versiyonu 150 Watt, 256-bit versiyonu ise 160 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacak. Grafik işlem birimi 675MHz, paralel işlem birimleri 1350MHz ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapacak olan GeForce GTX 460'ın doku doldurma performansı ise 37.8 milyar/saniye olacak.


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melyyh 8 yıl
ne saçma bi olaydır bu? aynı isimde 2 kart olacak ama özellikleri farklı. 192 bit olana GTX 450 falan deseydi bari. 'sende hangi kart var?' 'GTX460' '192 mi 256 mı?'
bi türlü anlam verebilmiş değilim.
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cyclonm 8 yıl
rop sayısı 336/24=14 çıkyor
1 ropta gf100 yongasında 32 cuda çekirdeği varken
gf104 yongasında 24 cuda çekirdeği var
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Process64 8 yıl

melyyh

ne saçma bi olaydır bu? aynı isimde 2 kart olacak ama özellikleri farklı. 192 bit olana GTX 450 falan deseydi bari. 'sende hangi kart var?' 'GTX460' '192 mi 256 mı?'
bi türlü anlam verebilmiş değilim.

Çok mantıklı.
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DH Misafiri 8 yıl
Kartda 56 texture unıts var.Ropu kaç bu kartın acaba?
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hrN1905 8 yıl
Nvidia kartların hızaşırtma olunca güç tüketimleri çok aşırı artıyor. Geçen incelemesini seyrettiğimiz GTX465 hızaşırtma ile neredeyse GTX480 kadar güç tüketiyor. Bu da haliyle almak isteyen kullanıcıyı düşündürüyor. Bu işe nVIDIA'nın biraz daha sıkı sarılıp güç tüketimini biraz daha aşağı seviyelere düşürmesi hem kendileri açısından hem de biz kullanıcılar açısından çok iyi olucaktır..
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maliahmet 8 yıl
arkadaşlar sorun bu kartların bu deyerleri gercekten tükettiğimi acaba bence tüketmiyor ama neyse
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DH Misafiri 8 yıl
merak etme, kadir abi bile inanmaz
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hapocod 8 yıl
110 wattlık 5770 den kötü olursa iyi olmaz
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Man From Atlantis 8 yıl
bugün DH çok resmi takılıyor


TDP değerleri 5830a göre güzel 5770e göre kötü.. nvidianın fermi ailesindeki tdp değerlendirmesi farklı olduğundan bu değerlerden daha fazla güç tüketeceğini anlayabiliriz.. gtx480nin 250w tükettiğine kim inanır? (tam esprilik oldu farkındayım)
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