Resmi Bilgi: GeForce GTX 460'ın güç tüketim değerleri

GeForce GTX 460'la ilgili resmi detayları yayınlamaya devam ediyoruz. 12 Temmuz'da lanse edilecek DirectX 11 destekli ekran kartının güç tüketim değerleri de elimize ulaştı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, 192-bit ve 256-bit olmak üzere iki farklı versiyona sahip olacak GeForce GTX 460, GF104 kodlu grafik yongasından güç alıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 460'ın 192-bit olan versiyonu 150 Watt, 256-bit versiyonu ise 160 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacak. Grafik işlem birimi 675MHz, paralel işlem birimleri 1350MHz ve bellekleri de 3600MHz'de görev yapacak olan GeForce GTX 460'ın doku doldurma performansı ise 37.8 milyar/saniye olacak.