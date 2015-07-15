Resmi duyuru öncesi yeni iPod'lar hakkında son bilgiler

Apple'ın kısa zaman içerisinde resmi olarak duyurması beklenen yeni iPod modelleri hakkında biraz daha detaylı bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli yeni iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle versiyonları bulunmuş ve ardından çıkan haberler resmi duyuru tarihi olarak 14 Temmuz'a işaret etmişti. Son gelen bilgilere göre bugün duyurulması beklenen modeller hakkında bazı yeni teknik detaylar daha ortaya çıktı.

Apple'ın iPod Nano ve iPod Shuffle'a donanımı sabit tutarak sadece yeni renk seçenekleri getireceği, iPod Touch'ın ise önemli değişiklikler alacağı biliniyordu. 9to5Mac sitesinin son haberine göreyse bu değişikliklerin başında yeni 64-bit destekli işlemci geliyor. Daha yüksek performans ve oyun kalitesi vaat eden bu işlemci, cihazın iOS 9'a geçmesini de kolaylaştıracak. Aynı zamanda "M" yardımcı hareket işlemci birimiyle egzersiz takibi noktasında üst düzey sonuçlar sunabileceği belirtilen yeni iPod Touch, kamera tarafında ise 5MP'den 8MP çözünürlük seviyesine çıkacak.

iOS 8.4 yüklü olarak Apple Music ile gelmesi beklenen yeni iPod Touch, 128GB'lık versiyonunda 399$, 64GB için 299$, 16GB içinse 199$ fiyat etiketlerine sahip olacak.





http://9to5mac.com/2015/07/15/new-ipods/