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Resmi duyuru öncesi yeni iPod'lar hakkında son bilgiler

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
13
iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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Resmi duyuru öncesi yeni iPod'lar hakkında son bilgiler
 
Apple'ın kısa zaman içerisinde resmi olarak duyurması beklenen yeni iPod modelleri hakkında biraz daha detaylı bilgiler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda iTunes 12.2 güncellemesi içerisinde "altın", "koyu mavi" ve "pembe" renkli yeni iPod Nano, iPod Touch ve iPod Shuffle versiyonları bulunmuş ve ardından çıkan haberler resmi duyuru tarihi olarak 14 Temmuz'a işaret etmişti. Son gelen bilgilere göre bugün duyurulması beklenen modeller hakkında bazı yeni teknik detaylar daha ortaya çıktı.
Apple'ın iPod Nano ve iPod Shuffle'a donanımı sabit tutarak sadece yeni renk seçenekleri getireceği, iPod Touch'ın ise önemli değişiklikler alacağı biliniyordu. 9to5Mac sitesinin son haberine göreyse bu değişikliklerin başında yeni 64-bit destekli işlemci geliyor. Daha yüksek performans ve oyun kalitesi vaat eden bu işlemci, cihazın iOS 9'a geçmesini de kolaylaştıracak. Aynı zamanda "M" yardımcı hareket işlemci birimiyle egzersiz takibi noktasında üst düzey sonuçlar sunabileceği belirtilen yeni iPod Touch, kamera tarafında ise 5MP'den 8MP çözünürlük seviyesine çıkacak.
iOS 8.4 yüklü olarak Apple Music ile gelmesi beklenen yeni iPod Touch, 128GB'lık versiyonunda 399$, 64GB için 299$, 16GB içinse 199$ fiyat etiketlerine sahip olacak.

Resmi duyuru öncesi yeni iPod'lar hakkında son bilgiler
 

http://9to5mac.com/2015/07/15/new-ipods/ Yorum Yaz
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meego 4 yıl en beğenilen
nanoya lafım yok ama diğerleri artık telefonlar karşısında işlevselliğini yitirdiğini düşünüyorum.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Çöplere gel vatandaş

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SudaEriyenAspirin 4 yıl
Fena değil diğer sitelerde daha uygun fiyata düşer. 4" 640p ekran. Pil ve ram bilgisi paylaşılmamış. Ram 2gb ise gayet alınabilir olmuş.
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0MG90 4 yıl
Satışa sunulmuş A8 çipset ile geliyor
apple.com/...
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Angel of the Lord 4 yıl
"M" harfini Apple buldu sonra Google çaldı ve Android'in yeni versiyonuna isim olarak koydu.
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nickbulamayanadam 4 yıl
arkadaşlar apple store'a girilemiyor galiba yeni ipodlar apple sitesine yükleniyor olabilir.
Edit:cihazlar eklendi .İpod touch'a a8 işlemci gelmiş
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silversmith 4 yıl
Dolarla maaş aldığımız için fiyatlar fena değilmiş gerçekten!
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Istanbullu Einstein 4 yıl
nano Apple Music desteği sunarsa şahane olur.
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moztass 4 yıl
Bu ipod meselesi yılan hikayesine döndü. Çıkacaksa çıksın artık.
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meego 4 yıl en beğenilen
nanoya lafım yok ama diğerleri artık telefonlar karşısında işlevselliğini yitirdiğini düşünüyorum.
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GoldPunch 4 yıl
Fiyatlar fena değil.
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This Is My Destiny 4 yıl GoldPunch
GoldPunch
Fiyatlar fena değil.

400 dolara (tr'de 1.400 olur o) ipod
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This Is My Destiny 4 yıl
Ekran buyumeyecekse gereksiz.Cok kucuk.4.7" olmalı.
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