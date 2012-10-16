Resmi: iPad Mini 23 Ekim'de lanse ediliyor

Apple tarafında beklenen gelişme oldu ve iPad Mini'nin 23 Ekim'de lanse edileceği kesinlik kazandı. Cupertino merkezli şirket etkinliğin ne olacağı hakkında bilgi vermezken, davetiyetlerde yazan "size göstereceğimiz bir kaç şeyimiz daha var" ifadesi ile ilk ipuçları verilmiş oldu. Endüstri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aynı etkinlik çerçevesinde Apple, iPad Mini ile birlikte yenilenmiş Mac Mini ve retina ekranlı yeni 13-inç MacBook Pro'yu da duyurabilir. Peki yeni iPad Mini hangi özelliklere sahip olacak ?

Apple tarafından yapılmış resmi herhangi bir doğrulama olmamakla birlikte, John Gruber gibi sektör uzmanlarının verdiği bilgilere göre, yeni iPad 7.85-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Amazon Kindle ve Google Nexus 7 gibi cihazlarıne elde ettiği yüksek satış başarısı, düşük maliyetli 7-inç tabletlere olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Kaldı ki genel olarak iPad'i beğenip boyut olarak taşınabilir bulmayan bir kullanıcı kesimi olduğu da biliniyor. Zira iPad hareket halindeyken, örneğin otobüste uzun süreli tek el kullanımına uygun bulunmuyor. Bazı bilgilere göre iPad Mini'nin ekranı IPS tabanlı olmayabilir. Öte taraftan çözünürlük aynı orjinal iPad'de olduğu gibi 1024 x 768 olarak gelecek ve piksel yoğunluk değeri tıpkı retina ekran öncesi iPhone modellerinde olduğu gibi 163ppi olarak karşımıza çıkabilir.

Yeni iPad için bir diğer merak konusu detay ise kullanılacak işlemci. The New iPad olarak bilinen iPad 3'deki yüksek performanslı A5X işlemcisinin iPad Mini'de kullanılması beklenmiyor. Üzerinde hemfikir olunmasa da yeni tablete büyük bir ihtimalle, iPad 2,4 olarak bilinen iPad 2'nin son versiyonundaki 32nm A5 işlemcisi güç verecek. İlk defa iPhone 5'te karşımıza çıkan yeni konnektörü tasarımı Lightning'e sahip olacak iPad Mini, aynı zamanda hem ön hem de arka kamera ile gelecek ve kasası ultra-ince profilli olacak. Daha önce Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirilen bir habere göre Apple, iPad Mini için dördüncü çeyrek olarak 10 milyon adetlik üretim siparişi vermiş olabilir. Bu iddialı bir rakam ancak mevcut iPad modelinden ucuz olacak mini modelinin fiyat anlamında da daha ucuz olacağı kesin ancak hangi seviyede yer alacağı netlik kazanmış değil.



