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Resmi: iPad Mini 23 Ekim'de lanse ediliyor

6 yıl
4,6b
1
93
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tarafında beklenen gelişme oldu ve iPad Mini'nin 23 Ekim'de lanse edileceği kesinlik kazandı. Cupertino merkezli şirket etkinliğin ne olacağı hakkında bilgi vermezken, davetiyetlerde yazan "size göstereceğimiz bir kaç şeyimiz daha var" ifadesi ile ilk ipuçları verilmiş oldu. Endüstri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aynı etkinlik çerçevesinde Apple, iPad Mini ile birlikte yenilenmiş Mac Mini ve retina ekranlı yeni 13-inç MacBook Pro'yu da duyurabilir. Peki yeni iPad Mini hangi özelliklere sahip olacak ?
Apple tarafından yapılmış resmi herhangi bir doğrulama olmamakla birlikte, John Gruber gibi sektör uzmanlarının verdiği bilgilere göre, yeni iPad 7.85-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Amazon Kindle ve Google Nexus 7 gibi cihazlarıne elde ettiği yüksek satış başarısı, düşük maliyetli 7-inç tabletlere olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Kaldı ki genel olarak iPad'i beğenip boyut olarak taşınabilir bulmayan bir kullanıcı kesimi olduğu da biliniyor. Zira iPad hareket halindeyken, örneğin otobüste uzun süreli tek el kullanımına uygun bulunmuyor. Bazı bilgilere göre iPad Mini'nin ekranı IPS tabanlı olmayabilir. Öte taraftan çözünürlük aynı orjinal iPad'de olduğu gibi  1024 x 768 olarak gelecek ve piksel yoğunluk değeri tıpkı retina ekran öncesi iPhone modellerinde olduğu gibi 163ppi olarak karşımıza çıkabilir. 
Yeni iPad için bir diğer merak konusu detay ise kullanılacak işlemci. The New iPad olarak bilinen iPad 3'deki yüksek performanslı A5X işlemcisinin iPad Mini'de kullanılması beklenmiyor. Üzerinde hemfikir olunmasa da yeni tablete büyük bir ihtimalle, iPad 2,4 olarak bilinen iPad 2'nin son versiyonundaki 32nm A5 işlemcisi güç verecek. İlk defa iPhone 5'te karşımıza çıkan yeni konnektörü tasarımı Lightning'e sahip olacak iPad  Mini, aynı zamanda hem ön hem de arka kamera ile gelecek ve kasası ultra-ince profilli olacak.  Daha önce Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirilen bir habere göre Apple, iPad Mini için dördüncü çeyrek olarak 10 milyon adetlik üretim siparişi vermiş olabilir. Bu iddialı bir rakam ancak mevcut iPad modelinden ucuz olacak mini modelinin fiyat anlamında da daha ucuz olacağı kesin ancak hangi seviyede yer alacağı netlik kazanmış değil. 

Resmi: iPad Mini 23 Ekim'de lanse ediliyor
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
kim ne derse desin apple
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bird-hunter 6 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan


çaylak98

V-Immortal

Colossal
Mr.Skywalker
*GameOver* kim ne derse desin apple
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bird-hunter 6 yıl
gereksiz bir ürün bence neredesin Steve Reyiz
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Loading 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


samsung listede yok
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KinZhull 6 yıl
Yazılım güncellemesi gelirmi acaba
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zekii 6 yıl
Simdi bu is nasil oldu biliyor musunuz ipad,ipad miniye,ipad mini,iphone,iphone,ipod a sonra hepsi birden ipoda :)) o degilde a5x islemci ve retina ekran koymazsa ayagina sıkmıs olur siz ne diyorsunuz
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E_Aydin35 6 yıl
Bence çıkması gayet iyi oldu.. iPad Mini düşüncelerime göre kesinlikle patlama bir satış yapıcak, Apple'ın iPad Mini atağı olmasaydı belki, Nexus 7, Kındle Fire, Iconıa Tab gibi orta segment fiyatlandırma ve konfigürasyona ait tabletlere sadece New iPad ile başa çıkmasına ihtimal bile yok. :) Ancak iPad Mini ile kullanıcılar belkide biraz daha üst seviye olmayan tabletlere bakdıklarında orada "Apple" isimi, tasarımı ve donanımı altında üretilen uygun fiyatı ve boyutu ile kesinlikle dikkat çekicekdir ve bu şekilde iPad Mini'ye olan ilgi artıcakdır..
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aslane5 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Bence çıkması gayet iyi oldu.. iPad Mini düşüncelerime göre kesinlikle patlama bir satış yapıcak, Apple'ın iPad Mini atağı olmasaydı belki, Nexus 7, Kındle Fire, Iconıa Tab gibi orta segment fiyatlandırma ve konfigürasyona ait tabletlere sadece New iPad ile başa çıkmasına ihtimal bile yok. :) Ancak iPad Mini ile kullanıcılar belkide biraz daha üst seviye olmayan tabletlere bakdıklarında orada "Apple" isimi, tasarımı ve donanımı altında üretilen uygun fiyatı ve boyutu ile kesinlikle dikkat çekicekdir ve bu şekilde iPad Mini'ye olan ilgi artıcakdır..

Katılıyorum. Fakat fiyatı makûl bir seviyede olmalı ki nexus 7 yerine bunu alayım.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Yakında özel dikim tablet yapılacak ya :)
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EXios 6 yıl
Millet ipod touch alacağına gider bir mini ipad alır.Çıkarsın bakalım hayırlısıyla ama alıcısı yine üst seviye olucaktır dış ülkelerde.İpod touch lar yakında 1500-2000tlyi bulur.İphone falan artık 5000-6000 xD önemli olan fiyatı sabitleyip güzel cihazlar çıkarmak.(Bu nasıl fikir anlayışı diyen olursa bilmiyorum ama böyle birşey yapmaları lazım yoksa teknolojik cihazlar çok geçmeden ev fiyatını bulur,sonuçta cihazlarla birlikte bizimde maaşımızda artıcak değilya)
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speedman 6 yıl
:)) gelsin bakalim.ihtiyaci olan alir kullanir
3.nesil ipadden yaziyorum bu yorumu..memnun muyum? Fazlasiyla ;)
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Aeronautical Engineer 6 yıl
gereksiz amaçsız bir şey
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retey 6 yıl
hem ekrandan hem de performanstan kısacaklarsa çıkmasın daha iyi.
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Valla yalan yok ipad mini çıkmasını en çok istiyenlerden biriyimdir.Cünku ipad elime biraz buyuk kalıyor.tek rahat tutulamıyor.En güzelide böyle soguk kış akşamlarında sıcak yatağımda otururum youtube,dh,facebook ta takılması bi hayli zevkli olur..
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nahege270 6 yıl
Retina ekran olmazsa satışları da o kadar fazla olmaz.
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TheMarjinaLs 6 yıl
İyi o zaman iPad 2'ler düşer biraz daha , alırım yine bir adet
Bu sefer beyaz alcam
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Cihan 6 yıl nahege270
nahege270

Retina ekran olmazsa satışları da o kadar fazla olmaz.

olmaz o ipad mini 2 de olur


alıştıra alıştıra
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myhotyro 6 yıl
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*GameOver* kim ne derse desin apple
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Apple: İlk yazana bir + verene kadar böyle abuk subuk şekilde forumu kirletecek kadar boş adamların fanatiği olduğu firma.
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Smile75 6 yıl
Eğer donanım olarak aynı ise Yeni iPad ile takas ederim, çok ciddiyim.
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