Retina ekran, iPad Mini'nin bileşen maliyetini ne kadar yükseltecek?

Retina ekran ile iPhone, iPad ve dizüstü Mac bilgisayarlarında kullanıcılara yüksek görüntüleme deneyimi sunan Apple'ın, Eylül-Ekim 2013 döneminde lanse edileceği konuşulan gelecek nesil iPad Mini'de de Retina ekrana yer vermesi birçok kullanıcı tarafından bekleniyor. Peki Apple'ın bu beklentiye cevap vermesi iPad Mini'nin bileşen maliyetlerine ne derecede etki yapacak?

Bu sorumuza cevap Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes'ın sektör içerisindeki uzmanlarından geliyor. Uzmanlara göre Apple'ın iPad Mini'nin çözünürlüğünü, uygulama uyumluluğunu geriye dönük bozmaması için, 2048 x 1536 piksele yükseltmesi firmaya +12 dolar masraf çıkaracak.

Tabi retina ekranın maliyete etkisi bununla sınırlı değil. Piksel yoğunluğunun artmasına bağlı olarak 2.nesil iPad Mini, daha güçlü aydınlatma birimlerine, daha güçlü grafik yongası ve daha yüksek kapasiteli pile ihtiyaç duyacak. Tüm bu kriterler göz önüne alındığında, kısacası, şu anda 9.7 inçlik iPad'lerdeki 2048 x 1536 piksellik retina ekran yeni iPad Mini'nin bileşen maliyetini yaklaşık %30 oranında arttıracak. Bu, diğer bir deyişle, şu anki modelde 188 dolar olan bileşen maliyetinin (giriş modeli için) 200 dolar üzerine çıkması anlamına geliyor.

Özellikle son dönemde Apple'ın, kar marjının düşmesine sebep olan iPad Mini'nin bir sonraki jenerasyonunda ne gibi kararlar alacağını ve bunun firmaya etkisinin ne olacağın hep birlikte göreceğiz.