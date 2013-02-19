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Retina ekran, iPad Mini'nin bileşen maliyetini ne kadar yükseltecek?

6 yıl
957
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18
iPad
Shady
Haber Editörü
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Retina ekran, iPad Mini'nin bileşen maliyetini ne kadar yükseltecek?
Retina ekran ile iPhone, iPad ve dizüstü Mac bilgisayarlarında kullanıcılara yüksek görüntüleme deneyimi sunan Apple'ın, Eylül-Ekim 2013 döneminde lanse edileceği konuşulan gelecek nesil iPad Mini'de de Retina ekrana yer vermesi birçok kullanıcı tarafından bekleniyor. Peki Apple'ın bu beklentiye cevap vermesi iPad Mini'nin bileşen maliyetlerine ne derecede etki yapacak?
Bu sorumuza cevap Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes'ın sektör içerisindeki uzmanlarından geliyor. Uzmanlara göre Apple'ın iPad Mini'nin çözünürlüğünü, uygulama uyumluluğunu geriye dönük bozmaması için, 2048 x 1536 piksele yükseltmesi firmaya +12 dolar masraf çıkaracak.
Tabi retina ekranın maliyete etkisi bununla sınırlı değil. Piksel yoğunluğunun artmasına bağlı olarak 2.nesil iPad Mini, daha güçlü aydınlatma birimlerine, daha güçlü grafik yongası ve daha yüksek kapasiteli pile ihtiyaç duyacak. Tüm bu kriterler göz önüne alındığında, kısacası, şu anda 9.7 inçlik iPad'lerdeki 2048 x 1536 piksellik retina ekran yeni iPad Mini'nin bileşen maliyetini yaklaşık %30 oranında arttıracak. Bu, diğer bir deyişle, şu anki modelde 188 dolar olan bileşen maliyetinin (giriş modeli için) 200 dolar üzerine çıkması anlamına geliyor.
Özellikle son dönemde Apple'ın, kar marjının düşmesine sebep olan iPad Mini'nin bir sonraki jenerasyonunda ne gibi kararlar alacağını ve bunun firmaya etkisinin ne olacağın hep birlikte göreceğiz.

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Jül Sezar 6 yıl en beğenilen engurlu
engurlu

"...yaklaşık %30 oranında arttıracak. Bu, diğer bir deyişle, şu anki modelde 188 dolar olan bileşen maliyetinin (giriş modeli için) 200 dolar üzerine çıkması anlamına geliyor..."

Rakamlari iyimser gostermenin luzumu yok..Giris modeli bilesen maliyeti 245 $ olacak..

Sende olmasan kim hesaplayacak bunları
engurlu"...yaklaşık %30 oranında arttıracak. Bu, diğer bir deyişle, şu anki modelde 188 dolar olan bileşen maliyetinin (giriş modeli içi...
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emrahgk 6 yıl
Nasış iteleyecekler çevirip çevirip yoksa
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mehmetfahriguven 6 yıl
Düşünen Biri
O 12 dolar tüketiciye kaç dolar olarak yansıyacak acaba?

Apple, ne zaman ürünlerin fiyatlarını değiştirdi?
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Batuist 6 yıl
şu anki fiyatında bir değişiklik yapmadan sattığında da yine kar edecektir.
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
o artış kimbilir bize nasıl yansayacak...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
O 12 dolar tüketiciye kaç dolar olarak yansıyacak acaba?
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Onur__ 6 yıl

Eylul Ekim de nereden cikti, Mart Nisan denilmiyor muydu?
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teramit 6 yıl
retina ekran gelirse ciddi şlemci gücü ve grafik gücü gerekecek buna girmesine gerek yok diye düşünür şimdi ipad gibi standart ekranla bir iki nesil daha idare ettirir milleti.
bu sefer olmasa bile sonraki sunumda retina gelebilir.aceleye gerek yok.
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engurlu 6 yıl
"...yaklaşık %30 oranında arttıracak. Bu, diğer bir deyişle, şu anki modelde 188 dolar olan bileşen maliyetinin (giriş modeli için) 200 dolar üzerine çıkması anlamına geliyor..."

Rakamlari iyimser gostermenin luzumu yok..Giris modeli bilesen maliyeti 245 $ olacak..
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Jül Sezar 6 yıl engurlu
engurlu

"...yaklaşık %30 oranında arttıracak. Bu, diğer bir deyişle, şu anki modelde 188 dolar olan bileşen maliyetinin (giriş modeli için) 200 dolar üzerine çıkması anlamına geliyor..."

Rakamlari iyimser gostermenin luzumu yok..Giris modeli bilesen maliyeti 245 $ olacak..

Sende olmasan kim hesaplayacak bunları
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myfranco 6 yıl
Esas sorun boyutunun ve agirliginin artmasi. Miniye retina ekran gelirse o kadar hafif kalmasi imkansiz. Acikcasi, retina geldigi surece, ben de yola miniyle devam ederim
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3DMystic 6 yıl myfranco
myfranco

Esas sorun boyutunun ve agirliginin artmasi. Miniye retina ekran gelirse o kadar hafif kalmasi imkansiz. Acikcasi, retina geldigi surece, ben de yola miniyle devam ederim

ne alaka ağırlığıyla retina ekran
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Grand_Alexander 6 yıl
boyut olarak en ideal form olarak gördüğüm bu cihazda retina display'e bağlı olarak değişen bileşenler ısı artışı olarakta geri dönebilir asıl rahatsız edici konu bu olabilir A7 de nm'rik küçülme şart gibi
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