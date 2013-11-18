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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Retina iPad Mini hakkında ilk yorumlar: Beklediğimiz Mini bu, fiyatlar hariç...

5 yıl
4,6b
1
25
iPad
Shady
Haber Editörü
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Retina iPad Mini hakkında ilk yorumlar: Beklediğimiz Mini bu, fiyatlar hariç...
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Ülkemizde satışa sunulmasına kısa süre kalan Retina iPad Mini, geçtiğimiz hafta bazı ülkelerde satışa sunulmuştu. O günden bu yana cihazı ayrıntılı deneyimleme fırsatı yakalayan dünyanın önde gelen teknoloji eksperleri, deneyimlerini teknoloji severlerle paylaştı. Ortak görüş Retina iPad Mini, ekranı ve donanımıyla boyundan büyük işlerin altından başarıyla kalkıyor; ancak değerlendirmenin içine fiyatlar girince işler karışıyor.

İşte Retina iPad Mini ile vakit geçiren isimlerden ilk yorumlar:

Cnet

Artılar: Yeni iPad Mini, sahip olduğu yüksek çözünürlük muazzam ekranıyla iPad Air'ın en önemli rakibi. Açık ara hızlı A7 işlemcisi, daha hızlı data transferi anlamına gelen gelişmiş Wi-Fi ve LTE bağlanabilirlik yetenekleri, cihazın önemli artılarından. Ayrıca tüm bu iyileştirmelere rağmen pil süresi, selefiyle aynı ya da daha iyi.

Eksiler: 399 dolarlık başlangıç fiyatı, küçük ekranlı tablet pazarında en büyük dezavantaj. Hele ki konu hücresel ya da daha yüksek kapasiteli modeller olunca bu fiyat çok daha yükseliyor. Ayrıca iPhone 5s'in önemli özelliklerinden olan Touch ID'ye sahip olmaması cihazın eksilerinden.

Sonuç: Yeni iPad Mini, iPad Air'ın yeteneklerinden herhangi bir şey kaybetmeden daha küçülmüş, küçük forma bürünmüş hali. Geçen seneye göre fiyatı daha pahalı ancak bu harika küçük bir tablet olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Gizmodo

Bu yılın iPad Mini'si, biraz vakit geçirdikten sonra, mükemmel bir resim ortaya koyuyor.

Evet. Hepsi bu. Yeni iPad Mini, sonunda Android'li tabletlerle yarışacak mükemmel ekrana kavuştu.

Hoparlör yerleşimi, özellikle yatay çalışma modunda, gerçekten sıkıntı yaratıyor. Eliniz maalesef yatay konumda hoparlörleri kapatıyor ve sese darbe vuruyor. Bu konuda yapacak bir şey yok.

16GB için 400 dolar. Bu fiyat gerçekten moral bozuyor, özellikle de son derece kaliteli ekranlara sahip olup fiyatları da 150 dolar daha ucuz olan rakiplerini görünce. 400 dolar çok para, hele ki bu yüksek fiyat, tabletin sahip olması gerekenler arasında ilk sırada yer alan kaliteli bir ekrandan kaynaklanıyorsa.

TechRadar

Birçoğumuz 1.nesil iPad Mini'nin performansından ve sunduklarından memnun olmuştu, ancak cihazda görmek istediğimiz daha güçlü özellikler de yok değildi. Apple sesimizi duymuş olacak ki beklentilerimizle donattığı Retina iPad Mini ile daha etkileyici bir çözüm ortaya koydu.

Daha hızlı, daha fazla özelliğe sahip yeni iPad Mini, olmasını umduğumuz gibi bir çözüm olmuş.

Fiyatlar her zamanki gibi yüksek. Ama Apple, Amazon ya da Google'ın benimsediği düşük kar marjıyla satış felsefesine çok uzak olduğu için fiyatlar bu seviyede. Her şeye rağmen ilk deneyimlerimizle şunu söyleyebiliriz ki Apple, birkez daha bu sınıfta kendi yerini sağlamlaştırdı.

Wired

Hepimizin beklediği iPad Mini işte bu.

1.nesil iPad Mini, dehşet verici bir üründü. Apple'ın küçük ekranlı tablet arenasına ilk adımı olan iPad Mini, pazardaki geleneklerin aksine farklı olmayı seçti. 7,9 inçlik ekranı, 7 inçlik rakiplerine kıyasla, son kullanımda tüketici deneyimine çok olumlu yansıdı; sunduğu pil performansıyla aradaki farkı daha da açtı. Ancak 1024x768 piksellik ekranı, hızla çoğalan HD ekranlı Android'li tabletlerle yarışta iPad Mini'nin arkada kalmasına neden oluyordu.

Yeni iPad Mini ise, eksiksiz şekilde, Apple'dan beklediğimiz bir cihaz olmuş. Baş döndürücü bir ekran; yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde pikselleri saymanız için elinize bir büyüteç almak zorundasınız; ve eşi benzeri olmayan performans. Karşımızda duran bu cihaz, geçen sene satışa sunulmalıydı. Ama dedikleri gibi geç olsun, güç olmasın.

The Verge

Yeni iPad'lerle ilgili konuştuğum insanlar iki farklı yorum altında ayrışıyor: bazıları daha taşınabilir bir cihaz istedikleri için Mini'yi öne çıkardı, diğerleri daha büyük ekran için Air'ı. Bazıları fiyat odaklı, bazıları ağırlık, bazıları ise daha az yer kaplamasını önemsiyor.

Bu insanlara insanlara söyleyebileceğim tek şey gidin ve alın. Ben tercihimi iPad Mini'den yana kullandım çünkü çantamda çok fazla yer kaplamayan, hatta tıklım tıklım olan metroda dahi kullanabileceğim şeyleri seviyorum. Mini, artık çok daha güzel ve kimsenin bakmaktan uzak kalmayı istemeyeceği bir ekrana sahipken; Air ise nadiren masaya bırakacağınız, son derece portatif ve kullanılabilirliği yüksek bir cihaz. Normalde Mini, tablete çok fazla fiyat vermek istemeyenlere ya da 9.7 inçlik iPad'in sunduklarının daha azına tamam diyenler için bir modeldi geçen sene. Bu sene ise farklı; iPad Mini, iPad Air'ın daha az yer kaplayan modelinden başka bir şey değil.

Yeni Retina iPad Mini, 27 Kasım'da itibaren Apple Online Store TR ve Apple'ın resmi satış ortakları aracılığıyla ülkemizde satışa sunulacak. Hızlıca fiyatları hatırlayalım (iPad Air'ın da);

Retina iPad Mini hakkında ilk yorumlar: Beklediğimiz Mini bu, fiyatlar hariç...
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e_capkan 5 yıl en beğenilen
16gb lık modelleri olmamalıydı.
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matador_mirkhan 5 yıl
Beyler geçen sene yılbaşı haftasında ipad 4 ve ipad mini türkiye piyasasında daha çok yeni olmalarına rağmen hemen indirime girmişlerdi. Mesela ben ipad 4'ü çıktığı ilk hafta almıstım aralık 15'inde 1800 tl'ye bimeksin sitesinden. Tabi 32 gb ve hücresel özellikli olanı. Yılbası haftası 1650 tl'ye düştü. Bence acele etmeyin. Yılbaşına kadar sabredin kesin kar edersiniz!!
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warcraftx 5 yıl
Ipad mininin 32GB olanını almak isterdim. Başlangıç 32GB ve 999TL olsaydı.
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M..T 5 yıl
amerika fiyarı 399 dolar. yani yukarda da yazılmış 850 tl ye geliyor. 149 tl fark diğer yurtdışı ürünleri ile kıyaslayınca az gibi geldi bana. genelde vergisi bilmemnesi yurtdışı fiyatının 2 katı olurdu. 16gb wifi 1000 tl ile hem yurtdışı fiyatına en yakını hem de en alınabilir olanı bu anlamda. ama kartlı olanların fiyatları konusunda haklısınız oldukça pahalı.

sanırım apple ın kendi mağazası dışında belki biraz daha düşük olur.
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Erasmus78 5 yıl
senersongur
Yorumlar haklı. Bu tabletin ederi 400-500 TL aralığıdır. Basit bir tablet sonuçta.

Sana 600 TL vereyim tablet başına. Yapıversene aynısını. ;)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
zamanla mininin fiyatı düşer yada ikinci ele yönelcez
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senersongur 5 yıl
Yorumlar haklı.

Bu tabletin ederi 400-500 TL aralığıdır.

Basit bir tablet sonuçta.
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agestis 5 yıl
Gerçekten apple başarılı cihazlar yapsada fiyat konusunda çok abarttığını düşünmekteyim.
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TuVNeRa 5 yıl agestis
agestis

Gerçekten apple başarılı cihazlar yapsada fiyat konusunda çok abarttığını düşünmekteyim.

Andorid tablet kullansaydın Apple' ın neden fiyat abarttığını anlardın
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TempleJoker 5 yıl
seneyede 2000 liraya (sözde psikolojik sınır) tablet almaya başlarız
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JohnRambo55 5 yıl
Bir tablet alacak olsam bu mutlaka ipad olurdu ama kimse kusura bakmasın sırf apple burnu havadalık yapıp alırsan ekime diyor diye bir tablete 2 bin lira vermem. Vermemeliyim.
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sniko1 5 yıl
Tamam çok iyi, kaliteli ama harbi çok pahalı bu nedir yaa..
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e_capkan 5 yıl
16gb lık modelleri olmamalıydı.
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12 Angry Men 5 yıl
Bende ipad air 64 gb hücreeesel veri ağı olanı modelde gözüm var fiyat bence normal, bir telefona 2500 civarı verenler varken 2000 tl ipad için çok iyi.
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Peregrino 5 yıl
İlk ciktiginda Mini de oldukca pahaliydi. Ayrica fiyatini haketmeyen bir donanimi vardi. 7inc tabletlerde en iyi tasarimi ve donanimi sunuyor. Fiyati oldukca makul.
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Life Loading DH 5 yıl
Mini retina 16gb 999tl fazla gibi geldi bana,850tl iyidir...
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WaywardSon 5 yıl
27 kasım'da online store'dan sipariş vermeyi düşünüyorum, ama fiyat biraz yüksek açıksası. 32gb hücresel 1599TL
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