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Retina iPad Mini için tarih netleşiyor: 2014

5 yıl
573
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21
iPad
Shady
Haber Editörü
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Retina iPad Mini için tarih netleşiyor: 2014
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Teknoloji severlerin Apple cephesinden merakla beklediği ürünlerin başında gelen retina ekranlı iPad Mini'nin satışa sunulmasının 2014 yılına sarktığı yönündeki haberlere bir yenisi daha eklendi.

Tayvanlı Economic Daily News gazetesinin haberine göre Apple, 2.nesil iPad'i retina ekran desteğiyle zenginleştirmekte kararlı. Fakat bu durum 2.nesil iPad'in satışa sunulma tarihinin belirlenmesinde kritik önem taşıyor. Kaynakların ifadelerine göre Apple, yeni iPad Mini'yi 2013'ün son döneminde yani tatil döneminden hemen önce satışa sunma planları yapmaktaydı. Ancak retina panel üretiminden yaşanan darlıktan ötürü Apple, bu tarihi 2014'ün başına kadar ötelemek zorunda kalmış durumda.

Bu bilgilerin yanı sıran EDN, Apple'ın 2.nesil iPad Mini'yi hem retina hem de mevcut çözünürlükte satışa sunma stratejisi üzerine de yoğunlaştığını belirtti. Gazetenin konuyla ilgili netlik kazanan bir durum olmadığına dikkat çekerken; Apple'ın bu stratejiyi benimsemesi halinde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği ve ürünlerin panel dışında farklılıkları olup olmayacağı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.


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MegaWolt38 5 yıl
IceRulez
bence ipad mini appleın en kötü ürünü.o ekran kalitesini ve çözünürlüğünü hiç bir zaman yakıştıramadım o cihaza

iPad mini kullandın mı da böyle yorum yapıyorsun? Adam ekrandan gördüğüyle, sağdan soldan okuduğuyla yorum yapıyor. Sorsan fiziki olarak bile görmemiştir iPad mini yi.
Önce al kullan ondan sonra yorum yap, ergenlerin bu tarz yorumlarından usandık artık.
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OnlyChaos 5 yıl
iPad mini'nin en büyük dezavantajı ekranı kesinlikle. İlk başlarda 10" tabletin altında olan tabletlere ön yargılı yaklaşıyordum ama bu cihaz gerek inceliği gerekse hafiffliği sebebiyle asıl tabletim oldu.Şu anda bu yorumu da iPad mini'den yazıyorum zaten.
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AlphaCentauri 5 yıl
sinoka
Yeni nexus 7 büyük ihtimalle bu ay çıkıyor ve 1900x1200 çözünürlükte olacağı söyleniyor. Bu sene appleın şansı yok demek oluyor.

Saka misin? :)
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canobeg 5 yıl
rizeli-alcatraz
ios un seriliğine hastayım ama neden bır android olamıyor...

ha ha ha :D
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Secteria 5 yıl
ios un seriliğine hastayım ama neden bır android olamıyor...
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kungfukid 5 yıl Secteria
rizeli-alcatraz
ios un seriliğine hastayım ama neden bır android olamıyor...


önce kahkaha attım sonra bastım eksiyi
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GylR? 5 yıl
Retina ekranlı iPad mini satışlarını arttırır.
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Krauser ll 5 yıl
çöp
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gahst 5 yıl
IGZO paneller retina ekranın kalın yapısının önüne geçecek deniyordu.
İhtmalle Apple iPad miniyi ince ve hafif tutabilmek için IGZO panelleri bekliyor. Retina MacBook Pro içinde aynı panelin hacimli üretimini bekliyordu Apple.

donanimhaber.com/...

iPad 5 ile tanıtırlar artık. Sonbaharda ürün yağmuru sözü vermişti Tim Amca ama sanırım 2014 sene başına kalacak.
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okanner48 5 yıl
2014'de kesin geliyormuş.
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qeza42 5 yıl
apple - ipad mini ve macbook air - 2014 de retina olacaktır bence
macbook air de bu yıl retina olmadı - ipad minide olmaz galiba -
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IceRulez 5 yıl
bence ipad mini apple'ın en kötü ürünü.
o ekran kalitesini ve çözünürlüğünü hiç bir zaman yakıştıramadım o cihaza
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carter 5 yıl
Bir bakıma tabletin çıkış tarihinin geriye atılması iyi olmuş. Haliyle tablet çıktığı günün koşullarına uygun bir şekilde üretilecek ve farklı özellikleri de bünyesinde barındıracaktır.
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