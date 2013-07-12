Retina iPad Mini için tarih netleşiyor: 2014

Teknoloji severlerin Apple cephesinden merakla beklediği ürünlerin başında gelen retina ekranlı iPad Mini'nin satışa sunulmasının 2014 yılına sarktığı yönündeki haberlere bir yenisi daha eklendi.

Tayvanlı Economic Daily News gazetesinin haberine göre Apple, 2.nesil iPad'i retina ekran desteğiyle zenginleştirmekte kararlı. Fakat bu durum 2.nesil iPad'in satışa sunulma tarihinin belirlenmesinde kritik önem taşıyor. Kaynakların ifadelerine göre Apple, yeni iPad Mini'yi 2013'ün son döneminde yani tatil döneminden hemen önce satışa sunma planları yapmaktaydı. Ancak retina panel üretiminden yaşanan darlıktan ötürü Apple, bu tarihi 2014'ün başına kadar ötelemek zorunda kalmış durumda.

Bu bilgilerin yanı sıran EDN, Apple'ın 2.nesil iPad Mini'yi hem retina hem de mevcut çözünürlükte satışa sunma stratejisi üzerine de yoğunlaştığını belirtti. Gazetenin konuyla ilgili netlik kazanan bir durum olmadığına dikkat çekerken; Apple'ın bu stratejiyi benimsemesi halinde nasıl bir fiyat politikası izleyeceği ve ürünlerin panel dışında farklılıkları olup olmayacağı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.