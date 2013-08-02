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Retinasız, A6 işlemcili yeni iPad Mini, iOS 7 Beta 4’de yakalandı

5 yıl
1,2b
1
51
iPad
Shady
Haber Editörü
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Retinasız, A6 işlemcili yeni iPad Mini, iOS 7 Beta 4’de yakalandı

İlk nesili büyük başarıya ulaşan ve teknoloji severlerden tam not alan iPad Mini’nin ikinci nesili üzerindeki belirsizlik hala sürüyor. Retina olacak mı yoksa olmayacak mı sorusu bir türlü netlik kazanmış olmamakla birlikte iOS 7 beta 4’de elde edilen yeni iPad Mini’nin kod numaraları, retinasız yeni bir iPad Mini’e işaret ediyor.

iOS 7 Beta 4 içeisinde yer alan ve sisteme destek veren iCihazların teknik bilgilerinin yer aldığı dosyada üç farklı iPad Mini kod numarası bulunuyor. 1.nesil iPad Mini’nin üç faklı modelinin (Wi-Fi, Wi-Fi + GSM Hücresel, Wi-Fi + CDMA Hücresel) iPad 2,5 / 2,6 / 2,7 olarak ifade edildiği sistemde yeni iPad Mini ise iPad 2,8 / 2,9 / 2,10 olarak numaralandırılmış. Buradan hareketle: 

  • Sistemdeki yeni iPad Mini de tıpkı 1.nesil gibi 3 farklı alt model ile gelecek.
  • Kodların virgülden sonrasındaki numaraların değişmesi donanımsal iyileştirme anlamına geliyor.
  • Ancak virgülden önceki rakamın aynı olması, majör yani önemli revizyonun olmadığının habercisi. Diğer bir deyişle yeni iPad Mini, temelde 1.nesil iPad Mini ile büyük benzerlik taşıyor. (Apple, majör değişikliklerde cihaz kodlarında virgülden önce yer alan rakamı değiştirmekte)

Elbette ulaşılan bilgiler bununla sınırlı değil. Sistemde yer alan bilgilerde bahsi geçen iPad Mini’nin işlemcisi "s5l8950x" olarak görülüyor ki bilmeyenler için hemen belirtelim; bu iPhone 5’de kullanılan A6 çözümü ile aynı. Dolayısıyla mevcut modeldeki A5 işlemcisine kıyasla yeni iPad Mini, A6 işlemcisiyle donanım anlamında önemli bir performans artışı sağlıyor. Uzun lafın kısası, iOS 7 Beta 4’de A6 işlemcili ancak 1.nesil ile temelde büyük benzerlik taşıyan yeni bir iPad Mini söz konusu.

Bu gelişmeden sonra 2.nesil iPad Mini’de Retina ekran bekleyen okuyucularımız hemen “tüh” demesinler. Çünkü her ne kadar sistemde böyle bir yeni iPad Mini gözüküyor olsa da bunun Apple çalışanları tarafından kullanılan, prototip bir model olma ihtimali %50’den az değil. Dolasıyla yine en doğru bilgi için eylül ayındaki lansmanı beklemekten başka bir çare bulunmuyor.


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mateacher 5 yıl en beğenilen
Retina olmadıkça kimse A6 için geçmez.
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qwerty94 5 yıl
LodosFelonica
iPad mininin en önemli özelliği ucuz olması değil mi? Adamlar zaten geri kalan ürünlere ziyade düşük bir kar ile satıyorlar. Retina koymak maliyeti artırır. Fiyatın 320 dolar seviyesinde kalması için retina koymazlar. Boşuna beklemeyin bence.

nexus 7 2 full hd ekran. $229 bunu açıklayın atayizler
LodosFelonicaiPad mininin en önemli özelliği ucuz olması değil mi? Adamlar zaten geri kalan ürünlere ziyade düşük bir kar ile satıyorlar. Reti...
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oup59 5 yıl Barthemana
Baran.
Retina + A6 olursa ipad 3 gibi oyun problemi olur.Ya A6+1024x768 olacak yada A6X+Retina olacak.Diger turlu pek hayirli olmaz.

Neyseki arada fanliktan uzak ve anlamli.yorumlar geliyor
Baran.Retina + A6 olursa ipad 3 gibi oyun problemi olur.Ya A6+1024x768 olacak yada A6X+Retina olacak.Diger turlu pek hayirli olmaz....
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JakSocket 5 yıl
Retinasız mı
Ona para vereceğime ilk çıkan iPad Mini'yi alır, kalan parayı çatır çutur yerim daha iyi.
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e_capkan 5 yıl JakSocket
JakSocket

Retinasız mı
Ona para vereceğime ilk çıkan iPad Mini'yi alır, kalan parayı çatır çutur yerim daha iyi.

aynı para olur .fiyatlar değişmiyor genelde.
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foreveriphone 5 yıl
Nexus 7 2 229 dolar demıs bırısı onun uzerındekı ısletım sıstemıni teknolojı dergilerı linux gibi promosyon olarak verıyor iPad tekının fıyatı Windows 8 ile eşdeğer
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killnOd 5 yıl foreveriphone
doctor5045

Nexus 7 2 229 dolar demıs bırısı onun uzerındekı ısletım sıstemıni teknolojı dergilerı linux gibi promosyon olarak verıyor iPad tekının fıyatı Windows 8 ile eşdeğer


Nexus piyasaya cikan ilk retina ekranli hem 10" hemde 7" lik tablet olma ozelligine sahip.Halada bildigim kadariyla piyasada baska retina ekranli tablet yok.

Hepinizin RAMAZAN BAYRAMI MUBAREK Olsun.
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HeilStewie 5 yıl
qwerty94
LodosFelonica iPad mininin en önemli özelliği ucuz olması değil mi? Adamlar zaten geri kalan ürünlere ziyade düşük bir kar ile satıyorlar. Retina koymak maliyeti artırır. Fiyatın 320 dolar seviyesinde kalması için retina koymazlar. Boşuna beklemeyin bence.
nexus 7 2 full hd ekran. $229 bunu açıklayın atayizler

hocam yalnız retina dediğimiz olay farklı bir şey. Apple çözünürlüğü 768x1024'de bırakmaz yükseltir ama retina dediğim gibi farklı bir şey.
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cengizhan1903 5 yıl
Ooo retina olsa direk alcam 4 cok buyuk geliyor ahh apple ahh
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carter 5 yıl
Bizim mini yalan oldu.
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killnOd 5 yıl
Oyle bir yazilmiski sanki normal ipad retina ekranmis gibi.Piyasadaki butun ipadler normal ekrana sahiptir.10" ve daha kucuk ekranlar icin 300ppi nin alti ekranlar retina olarak kabul edilmiyor.Zaten bu retina ekran olayini cikartan apple ve bunu 300ppi ustu ekranlar icin kullaniyor ama hala retina ekran olmayan ipade retina ekran diyor.Anlasilan bu sene minisi buyugu yine butun ipadler retina ekran olmayacaklar.
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Steve Paul Jobs 5 yıl killnOd
killnOd

Oyle bir yazilmiski sanki normal ipad retina ekranmis gibi.Piyasadaki butun ipadler normal ekrana sahiptir.10" ve daha kucuk ekranlar icin 300ppi nin alti ekranlar retina olarak kabul edilmiyor.Zaten bu retina ekran olayini cikartan apple ve bunu 300ppi ustu ekranlar icin kullaniyor ama hala retina ekran olmayan ipade retina ekran diyor.Anlasilan bu sene minisi buyugu yine butun ipadler retina ekran olmayacaklar.


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gduman 5 yıl killnOd
killnOd
Oyle bir yazilmiski sanki normal ipad retina ekranmis gibi.Piyasadaki butun ipadler normal ekrana sahiptir.10" ve daha kucuk ekranlar icin 300ppi nin alti ekranlar retina olarak kabul edilmiyor.Zaten bu retina ekran olayini cikartan apple ve bunu 300ppi ustu ekranlar icin kullaniyor ama hala retina ekran olmayan ipade retina ekran diyor.Anlasilan bu sene minisi buyugu yine butun ipadler retina ekran olmayacaklar.

Degil mi ya, retina ekran teknolojisi apple'in elinde, kullanim hakki apple'in elinde ama karari siz veriyorsunuz. Neden? Cunku apple yanlis biliyor ama dogrusunu siz biliyorsunuz

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Smile75 5 yıl
iPad mini retinalı olursa iPad'lerin satışı düşer. Şahsen ben direk iPad mini alırım.
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ozeceze 5 yıl
iPad mini kullanıısıyım. Şahsen retinasız yeni bir mini almam. A5 çok ideal iş görüyor şuan. A6x retina olursa yani iPad4'ün minisi olursa olur bence. A6 için kimse değiştirmez diye düşünüyorum.
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senersongur 5 yıl
Retina ekranin maliyeti zaten her gecen gün düşüyor. Yeni mini en azindan full hd olmali.
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jasonn123 5 yıl
Hıc,retına fılam bakmam guclendırılmıs ıpad mıno gelırse düşünmeden alırım.zaten onu bekliyorum.buyuk ıhtımal 2014 ıcındede retinalı ıpad mını gelır zaten sındı çıkarsalar retinalıyı ipad 5i bildiğin baltalar.en güzeli Bi,ara model basıp ipad5 İ Bi guzel satıp sonrada retinalı satarlar.guzel satış politikası
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DaRKFoRCeS 5 yıl
aklımda 3g yada 4g li modeli var ipad mininin.retina olacaksa ipad minidede olmalı idi.kaliteli birşey ucuz olmaz.ipad minin uygun fiyatlı ürün olarak tanıtıldığını sanmıyorum.
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