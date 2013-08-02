Retinasız, A6 işlemcili yeni iPad Mini, iOS 7 Beta 4’de yakalandı

İlk nesili büyük başarıya ulaşan ve teknoloji severlerden tam not alan iPad Mini’nin ikinci nesili üzerindeki belirsizlik hala sürüyor. Retina olacak mı yoksa olmayacak mı sorusu bir türlü netlik kazanmış olmamakla birlikte iOS 7 beta 4’de elde edilen yeni iPad Mini’nin kod numaraları, retinasız yeni bir iPad Mini’e işaret ediyor.

iOS 7 Beta 4 içeisinde yer alan ve sisteme destek veren iCihazların teknik bilgilerinin yer aldığı dosyada üç farklı iPad Mini kod numarası bulunuyor. 1.nesil iPad Mini’nin üç faklı modelinin (Wi-Fi, Wi-Fi + GSM Hücresel, Wi-Fi + CDMA Hücresel) iPad 2,5 / 2,6 / 2,7 olarak ifade edildiği sistemde yeni iPad Mini ise iPad 2,8 / 2,9 / 2,10 olarak numaralandırılmış. Buradan hareketle:

Sistemdeki yeni iPad Mini de tıpkı 1.nesil gibi 3 farklı alt model ile gelecek.

Kodların virgülden sonrasındaki numaraların değişmesi donanımsal iyileştirme anlamına geliyor.

Ancak virgülden önceki rakamın aynı olması, majör yani önemli revizyonun olmadığının habercisi. Diğer bir deyişle yeni iPad Mini, temelde 1.nesil iPad Mini ile büyük benzerlik taşıyor. (Apple, majör değişikliklerde cihaz kodlarında virgülden önce yer alan rakamı değiştirmekte)

Elbette ulaşılan bilgiler bununla sınırlı değil. Sistemde yer alan bilgilerde bahsi geçen iPad Mini’nin işlemcisi "s5l8950x" olarak görülüyor ki bilmeyenler için hemen belirtelim; bu iPhone 5’de kullanılan A6 çözümü ile aynı. Dolayısıyla mevcut modeldeki A5 işlemcisine kıyasla yeni iPad Mini, A6 işlemcisiyle donanım anlamında önemli bir performans artışı sağlıyor. Uzun lafın kısası, iOS 7 Beta 4’de A6 işlemcili ancak 1.nesil ile temelde büyük benzerlik taşıyan yeni bir iPad Mini söz konusu.

Bu gelişmeden sonra 2.nesil iPad Mini’de Retina ekran bekleyen okuyucularımız hemen “tüh” demesinler. Çünkü her ne kadar sistemde böyle bir yeni iPad Mini gözüküyor olsa da bunun Apple çalışanları tarafından kullanılan, prototip bir model olma ihtimali %50’den az değil. Dolasıyla yine en doğru bilgi için eylül ayındaki lansmanı beklemekten başka bir çare bulunmuyor.