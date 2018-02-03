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Rezvani'nin yeni canavarı Beast Alpha X Blackbird tanıtıldı

Özel üretim süper arabalarıyla tanınan Rezvani, yeni canavarı Beast Alpha X Blackbird'ü tanıttı. Yalnızca 5 adet üretilecek aracın başlangıç fiyatı $225,000 olacak.
1 yıl
3,8b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rezvani'nin yeni canavarı Beast Alpha X Blackbird tanıtıldı
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Özel olarak ürettiği süper otomobillerle tanınan Rezvani, daha önce ürettiği Beast Alpha modelini bir adım öteye taşıyarak çok daha güçlü bir araçla karşımıza çıkıyor: Beast Alpha X Blackbird. Sahip olduğu gücü sürücüye tam anlamıyla hissettirecek bu süper arabadan yalnızca 5 adet üretileceği belirtildi.

Kapıları çok konuşulmuştu 

Rezvani tarafından daha önce üretilen ve Lotus Elise şasisi üzerine oturtulan Beast Alpha, 400hp güç üretebilen 900kg ağırlığında bir canavar olarak karşımıza çıkmıştı. Olabildiğince hafif olan bu canavarın sahip olduğu güç, 1.8 litre süperşarjlı dört silindir motor tarafından sağlanıyordu. 3.2 saniyelik 0-100km/s hızlanma süresiyle dikkat çeken aracın en çok konuşulan özelliklerinden biri ise tıpkı bir minibüs kapısı gibi ön tarafa kayarak açılan sıradışı kapıları olmuştu.

Şirket şimdi de bu canavarın çok daha güçlü bir versiyonuyla yeniden karşımıza çıktı. Genel itibariyle oldukça iddialı görünen bu oyuncak, adından da anlaşılacağı üzere sadece siyah renkte üretilecek.

Canavarın kalbi güçlendi 

Yeni modelde yapılan değişikliklerin merkezi kaputun altında yer alıyor. Blackbird modeli onu 700hp güce ulaştırabilen 2.5 litre süperşarjlı dört silindirli motor sayesinde nefes alıyor. Ulaştığı bu güç ise 100km/s hıza sadece 2.9 saniyede çıkmasına imkan veriyor. Tüm bu ekstralar aracın eskiye göre yalnızca 60kg daha ağır olmasına neden olurken, karbon fiber gövdeli Blackbird’in hızından bir şey kaybetmeyeceğinin de altını çiziyor.

Fiyatı rakiplerine göre yüksek

Rezvani Beast Alpha X Blackbird’e sahip olmanın bedeli ise $225,000 olacak. 6 ileri manuel şanzımanın standart olarak geleceği canavarda istek doğrultusunda $15,000’a 6 ileri otomatik F1 şanzıman tercih edilebiliyor. Ayrıca $2,500 karşılığında da Apple CarPlay destekli bir dokunmatik ekranı da içeren özel bir ses sistemi de donanıma dahil edilebiliyor.


http://www.motortrend.com/news/rezvani-beast-alpha-x-blackbird-coachbuilt-700-hp-lotus-elise/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
"Özel üretim süper arabalarıyla tanınan Rezvani"
Yoo valla ben tanımıyorum. İlk kez duydum.
Zaten fark etmezdi. İsim ofsayt. Rezil rüsvani gibi..
1 Yanıt Yanıtla +9
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CeyKalDa 1 yıl
hankı minibüsün kapısı ön tarafa kayarak açılıyor
benzetme ibretlik
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SchmeireZZ 1 yıl
2500 cc motora supercharger koymak saçmalık olmuş.
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OverClocK1ng 1 yıl en beğenilen
"Özel üretim süper arabalarıyla tanınan Rezvani"
Yoo valla ben tanımıyorum. İlk kez duydum.
Zaten fark etmezdi. İsim ofsayt. Rezil rüsvani gibi..
1 Yanıt Yanıtla +9
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sniper23 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Özel üretim süper arabalarıyla tanınan Rezvani"

Yoo valla ben tanımıyorum. İlk kez duydum.
Zaten fark etmezdi. İsim ofsayt. Rezil rüsvani gibi..

Firmaya ismini veren adam İranlı galiba.
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Psychotechnic 1 yıl
Arkası pek olmamış
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