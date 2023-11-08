Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2000 beygirlik süper otomobil Aspark Owl piyasaya çıkıyor: İki Guinness rekorunun sahibi!

    2000 beygir gücünde olan elektrikli süper otomobil Aspark Owl sahiplerine teslim edilmek üzere Japonya'ya yolculuğa çıkıyor. 2.9 milyon dolar fiyata sahip otomobil, 0'dan 100'e 1,91 sn'de çıkıyor.
    2000 beygirlik süper otomobil Aspark Owl piyasaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar üretilmiş en pahalı ve en hızlı elektrikli otomobillerden biri olan Aspark Owl üretildiği İtalya'dan Japonya'ya yolculuğa çıkıyor. Otomobil, milyon dolar seviyesindeki fiyatıyla zengin Japon müşterilerin beğenisine sunulacak.

    Aspark, 2005 yılında Osaka'da kurulan hiper otomobillerin yanında mühendislik konusunda da uzmanlaşmış bir Japon şirketi. 7 yıldan uzun süredir aracın üzerinde çalışan firma nihayet çalışmalarının meyvesini almak üzere.

    Dört elektrik motoru var

    Aspark Owl isimli sınırlı üretim süper spor otomobil firmanın açıklamasına göre şimdiye kadar üretilmiş dört elektrikli motora sahip en güçlü sahip otomobil. Bu dört motorun toplam gücü 1456 kW (1980 beygir), tork değeri ise 1920 Nm. Aracın menzili ise 400 km.

    Son hızı 413 km/h olan otomobilin 0-100 km/h hızlanması ise 1.91 saniye gibi inanılmaz bir değer. Aspark Owl geçtiğimiz yaz iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. Bunlardan ilki bir milin 8'de 1'ini ortalama 309 km/h hızla tamamlama, ikincisi ise çeyrek mili ortalama 319 km/h hızla tamamlama rekoru.

    2000 beygirlik süper otomobil Aspark Owl piyasaya çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Fiber gövdeli versiyonu 3.5 milyon dolar

    Aspark'ın verdiği bilgiye göre İtalya'da montajı yapılan aracın üretim versiyonu Japonya'ya gelmek üzere. 2,9 milyon euro başlangıç fiyatına sahip otomobilin, karbon fiber gövdeli 3.5 milyon euro fiyata sahip bir modeli daha bulunuyor.

    Aspark Owl üretime geçmeden önce dünyanın en pahalı elektrikli aracı ünvanına sahipti. Ancak Pininfarina'nın 4.4 milyon euro değerindeki Barchetta EV'si geçtiğimiz ağustos ayında bu ünvanı aldı.

    Aspark bu süper spor otomobilden 50 adet üretecek. Eğer otomobili sipariş etmek isterseniz teslim almak için 12 ay beklemeniz gerekecek. Bu arada otomobilin üretiminin İtalyan Manifattura Automobili Torino (MAT) tarafından gerçekleştirildiğini de aktaralım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaynak yüz yanmasına ne iyi gelir adblue iptali 10 günlük raporda hafta sonu sayılır mi normal polis trafik cezası yazabilir mi deniz harp okulu yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız