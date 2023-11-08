2000 beygirlik süper otomobil Aspark Owl piyasaya çıkıyor: İki Guinness rekorunun sahibi!

Aspark, 2005 yılında Osaka'da kurulan hiper otomobillerin yanında mühendislik konusunda da uzmanlaşmış bir Japon şirketi. 7 yıldan uzun süredir aracın üzerinde çalışan firma nihayet çalışmalarının meyvesini almak üzere.
Dört elektrik motoru var
Aspark Owl isimli sınırlı üretim süper spor otomobil firmanın açıklamasına göre şimdiye kadar üretilmiş dört elektrikli motora sahip en güçlü sahip otomobil. Bu dört motorun toplam gücü 1456 kW (1980 beygir), tork değeri ise 1920 Nm. Aracın menzili ise 400 km.
Son hızı 413 km/h olan otomobilin 0-100 km/h hızlanması ise 1.91 saniye gibi inanılmaz bir değer. Aspark Owl geçtiğimiz yaz iki Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. Bunlardan ilki bir milin 8'de 1'ini ortalama 309 km/h hızla tamamlama, ikincisi ise çeyrek mili ortalama 319 km/h hızla tamamlama rekoru.
Fiber gövdeli versiyonu 3.5 milyon dolar
Aspark'ın verdiği bilgiye göre İtalya'da montajı yapılan aracın üretim versiyonu Japonya'ya gelmek üzere. 2,9 milyon euro başlangıç fiyatına sahip otomobilin, karbon fiber gövdeli 3.5 milyon euro fiyata sahip bir modeli daha bulunuyor.
Aspark Owl üretime geçmeden önce dünyanın en pahalı elektrikli aracı ünvanına sahipti. Ancak Pininfarina'nın 4.4 milyon euro değerindeki Barchetta EV'si geçtiğimiz ağustos ayında bu ünvanı aldı.
Aspark bu süper spor otomobilden 50 adet üretecek. Eğer otomobili sipariş etmek isterseniz teslim almak için 12 ay beklemeniz gerekecek. Bu arada otomobilin üretiminin İtalyan Manifattura Automobili Torino (MAT) tarafından gerçekleştirildiğini de aktaralım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.