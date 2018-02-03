2018 Mercedes-Benz A Serisi resmi olarak tanıtıldı

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Yeni 2018 Mercedes A-Class sonunda resmi olarak tanıtıldı. Genel hatlarıyla A-Class’ın mirasçısı olduğunu belli eden araç yeni şekli, motor seçenekleri ve iç tasarımıyla adeta yürek hoplattı.

A-Class’ın bir önceki nesli Avrupa pazarında büyük bir talep görürken, İngiltere’de ise 2017 yılında markanın en çok satan modeli olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 2018 A-Class da selefinin yakaladığı başarıyı yakalayabilecek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Düşük hacimli ve daha güçlü motorlar

Eski A serisinin güçsüz benzinli motorları artık mazide kaldı. Motor yelpazesi tamamen yenilenen seride küçük kapasiteli turbo motorlar ilk partiyi oluşturacak. 1.2 litre turbo gibi motorlar da gelecekte bu serideki yerini alacak.

İlk olarak A200 modeline baktığımızda M282 koduna sahip ve Renault-Nissan birliği ile eş olarak geliştirilen 163hp 1.4 litre benzinli motora sahip olduğunu görüyoruz. Bu motorla birlikte yedi ileri DCT şanzıman sunulacak. Altı ileri manuel şanzıman ise yılın sonlarında doğru eklenecek. Aracın DCT şanzıman ile 0-100km/s hızlanması 8 saniye olacak.

Daha güçlü olan A250 modelinde ise 224hp 2.0 litre benzinli motor sadece DCT şanzıman işbirliği ile sunulacak. Dizel seçeneği ise şimdilik yalnızca 115hp 1.5 litre motora sahip A180d modelinde DCT şanzıman ile birlikte yer alacak.

A200

Motor 1.4 litre turbo benzinli 163hp güç 250Nm tork

Performans DCT ile 0-100 değeri 8 saniye, manuel ile 8.2 saniye, maksimum hız 225km/s

A250

Motor 2.0 litre turbo benzinli, 224hp güç 250Nm tork

Performans 0-100 değeri 6.2 saniye, maksimum hız 250km/s

A180d

Motor 1.5 litre turbo dizel, 115hp güç, 260Nm tork

Performans 0-100 değeri 10.5 saniye, maksimum hız 200km/s

Dahası da var. AMG logolu A35 ve A45 versiyonları da daha sonra A serisindeki yerini alacak. A35 modeli 300hp güç ile rakibi Golf R modelini endişelendirirken, Mercedes’in ilk olarak yeni CLS ve E-Class 53 modellerinde gördüğümüz yeni EQ Boost hafif hibrit teknolojisini kullanacak. En büyük silah olan A45 modelinin ise 400hp motoruyla 2019’da çıkışını yapacağı düşünülüyor.

İç tarafta S-Class havası esiyor

A serisinin iç tarafına eklenen yeni teknolojiler, daha geniş alan ve kaliteli malzemeler ile tam bir S-Class havası yaratılmış. Üst seviye donanım paketlerinde iç kabin 10.25 inç büyüklüğünde iki yatay ekran ile desteklenmiş. Aynı tasarıma ve düğme düzenine sahip direksiyon bile S serisinden alınan detaylar arasında kendine yer edinmiş.

Daha önce modası geçmiş döner anahtarlarla sağlanan klima kontrollerinin yerini oldukça şık ve sade duran yatay tuşlar almış. Isıtma, soğutma ve masaj özelliği bulunan farklı koltuk seçeneklerine yer verilirken, aks mesafesi de 30mm uzatılarak daha ferah bir ortam yaratılmış.

Tüm A Serisi modellerde otomatik klima, iki ayrı 7 inç ekrana sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi, otomatik farlar ve silecekler, anahtarsız çalıştırma ve Mercedes’in Dynamic Select sürüş modu sistemi standart olarak bulunacak.

Style ve Progressive versiyonlar kendine özel tasarım farklılıklarına ve spor koltuk yerine konfor koltuklara sahip olacak. AMG versiyonu ise kendi gövde kitine, 18 inç AMG jantlara, alçaltılmış süspansiyona ve içerisinde daha spor detaylara ev sahipliği yapacak. Gece Paketi ise opsiyonel olarak yer alacak.

Sürücü dostu bilgi-eğlence sistemi MBUX

A Serisinde kullanılan yeni bilgi-eğlence sistemi MBUX, dokunmaya duyarlı bir sistem. A Serisinde bu sisteme dahil bir dokunmatik ekran, bir touchpad, bir de direksiyon üzerindeki tuşlar yer alıyor. Mercedes’e göre bu yeni sistem sürücünün dikkatini daha az dağıtacak şekilde tasarlandı.

Mercedes’in iddiasına göre, A Serisinin bilgi-eğlence ekranı gösterilen bilgi yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösteren modlara ve mükemmel efektlere sahip olacak. Gösterge paneli ise asistanı, yolculuğu veya navigasyonu göstermek için kullanılacak.

https://www.carmagazine.co.uk/car-news/first-official-pictures/mercedes-benz/new-2018-mercedes-a-class-first-official-pictures-and-specs/