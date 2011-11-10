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RIM: BBX'li modeller Bold'a değil Playbook'a benzeyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Research In Motion'ın Blackberry ile QNX platformlarını tek bir çatı altında toplayan ve firmanın geleceğini belirleyecek olan BBX'li ilk akıllı telefonların detayları yavaş da olsa belli oluyor.

PCMag'e konuşan RIM'in geliştirici ilişkileri ve ekosistem geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alec Saunders'ın ifadelerine göre BBX'li ilk üyeler, Blackberry'nin popüler modeli Bold'a tasarım açısından benzemeyecek. Cihazın Blackberry PlayBook'un küçültülmüş modelini andıracağını söyleyen Saunders, ekranın ise 16:9 oranında 1024x600 piksellik (akıllı telefonlarda görmeye alışmadığımız bir çözünürlük) görüntü sunacağını belirtirken; BBX'li modellerin Blackberry Enterprise Serves (BES) desteği sunacağını da ifade etti.

Hatırlanacağı üzere bu yaz sonunda sızan bilgilere göre RIM'in Blackberry OS 7'li modellere olan düşük talepten dolayı BBX'li Colt'a yoğunlaşarak çalışmarına hız verdiği ve ayrıca BBX'li modeller için özel BES servisi üzerinden çalıştığı iddia edilmişti.


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Stanislas Xavier 8 yıl
BBX En sabırsızlık ile beklediğim işletim sistemi. Playbook un ne kadar güzel çalıştığını görünce heyecanım daha da arttı..RIM işletim sistemi nasıl olur bilen bir firma ama artık rakipleri gibi multimedya ayağına önem vermeli..ONX ile çok büyük işler başarabilir ve umarım başarır ancak artık biraz hızlanması lazım ...Ayrıca Playbook taki arayüz mükemmel pratik ve güzel..1024*600 çözünürlük şimdilik yeterli olacaktır ancak artık büyük ekranlı bir Blackberry istiyoruz..Söylentiler BBX li ilk BB nin 4.3 inç ve çift çekirdek olacağı yönünde umarım doğru çıkar..İOS gibi sistemi fazla yormadan iyi performans veren bir işletim sistemi vardı playbook ta ayrıca WP7 de benzer şekilde düşük donanımda dahi iyi performans veriyor zaten doğru olan da bu ancak MS kısıtlamaları WP7yi gölge de bırakıyor bu yüzden benim için en iyi sistem BBX kalıyor heyecanla bekliyorum..
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BarGoS 8 yıl
playbook u 5 ay kullanmış biri olarak ve her platformu yoğun kullanmış biri olarak söleyebilirimki qnx kadar stabil ve seri çalışan tek sistem ios. ama ios bile qnx ile karşılaştırılamaz bence. bb nin yeni modellerinden çok fazla umtluyum umarım gerçekten qnx i telefona iyi adapte edip stabiliteyi bozmazlar.
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cartographer 8 yıl BarGoS
BarGoS
playbook u 5 ay kullanmış biri olarak ve her platformu yoğun kullanmış biri olarak söleyebilirimki qnx kadar stabil ve seri çalışan tek sistem ios. ama ios bile qnx ile karşılaştırılamaz bence. bb nin yeni modellerinden çok fazla umtluyum umarım gerçekten qnx i telefona iyi adapte edip stabiliteyi bozmazlar.

BlackBerry yapar, ben guveniyorum. Tasarimi benim icin cok onemli degil ama umarim PlayBook kadar koseli olmaz telefonda yuvarlatilmis hatlar daha iyi oluyor bence. Bu arada BBX'li cihazlar kesin ne zaman tanitilacak belli oldu mu artik? Cok geciktirmemesi gerekir bence 2012'nin ilk ceyregi bitmeden satisa sunulsa cok iyi olur.
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| OMG! | 8 yıl
şimdi bu gelişme bb'nin yeni telefonlarında dokunmatik ekrana daha fazla ağırlık vereceği anlamına mı geliyor?
şahsen anlamak istediğim gibi anladım sanırım,dokunmatik ekranlı telefonlar için zaten kullanışlı olan arayüzleri üzerine biraz da estetik açıdan çalışsalar çok güzel bi sistem çıkar ortaya,qnx sisteminin çok stabil bi sistem olduğunu okumuştum.
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yildiray35 8 yıl
colt un resmi olmayan fotoları piyasada umarım yeni seneyle birlikte bbx telefonları görürürüz.
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