RIM: BBX'li modeller Bold'a değil Playbook'a benzeyecek

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Research In Motion'ın Blackberry ile QNX platformlarını tek bir çatı altında toplayan ve firmanın geleceğini belirleyecek olan BBX'li ilk akıllı telefonların detayları yavaş da olsa belli oluyor.

PCMag'e konuşan RIM'in geliştirici ilişkileri ve ekosistem geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Alec Saunders'ın ifadelerine göre BBX'li ilk üyeler, Blackberry'nin popüler modeli Bold'a tasarım açısından benzemeyecek. Cihazın Blackberry PlayBook'un küçültülmüş modelini andıracağını söyleyen Saunders, ekranın ise 16:9 oranında 1024x600 piksellik (akıllı telefonlarda görmeye alışmadığımız bir çözünürlük) görüntü sunacağını belirtirken; BBX'li modellerin Blackberry Enterprise Serves (BES) desteği sunacağını da ifade etti.

Hatırlanacağı üzere bu yaz sonunda sızan bilgilere göre RIM'in Blackberry OS 7'li modellere olan düşük talepten dolayı BBX'li Colt'a yoğunlaşarak çalışmarına hız verdiği ve ayrıca BBX'li modeller için özel BES servisi üzerinden çalıştığı iddia edilmişti.