RIM, BlackBerry 10 Dev Alpha cihazlarına sesli komut sistemi ekledi





Sesli komut sistemlerinin oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi kendi sesli komut sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Sesli komut sistemleri konusunda rakiplerinin gerisinde kalan RIM ise geliştirici cihazlarına yayınladığı güncelleme ile sesli komut sistemini geliştirmeye yönelik yeni bir adım attı.





Mevcut sesli komut sisteminin arama yapma, batarya durumu veya sinyal seviyesini kontrol etme gibi bazı işlevleri gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak bu sistem Apple, Google ve Microsoft'un sistemleriyle karşılaştırılacak seviyede değildi. BlackBerry 10 Dev Alpha üzerine gelen son güncellemeyle birlikte cihazın sesli komut sisteminde artık Çal/Duraklat butonuna bir süre basılı tutulduğunda evrensel arama fonksiyonuna erişilebilirken, bulunduğunuz şehirdeki hava durumu, Bing Haritalar destekli yol tarifleri ve takvim kayıtları oluşturma gibi işlevler yerine getirilebiliyor. Ayrıca CrackBerry sitesinden yapılan açıklamaya göre sesli komutlar telefonun müzik oynatıcısı üzerinde de çalışıyor.





RIM'in sesli komut sisteminin ilerleyen günlerde rakiplerine yetişebilmek adına ne gibi adımlar atacağını ise hep birlikte göreceğiz.

http://crackberry.com/rim-quietly-adds-siri-functionality-latest-blackberry-10-dev-alpha-update