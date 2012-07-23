RIM, BlackBerry 10 Dev Alpha cihazlarına sesli komut sistemi ekledi

Haber Editörü
Sesli komut sistemlerinin oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi kendi sesli komut sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Sesli komut sistemleri konusunda rakiplerinin gerisinde kalan RIM ise geliştirici cihazlarına yayınladığı güncelleme ile sesli komut sistemini geliştirmeye yönelik yeni bir adım attı.
Mevcut sesli komut sisteminin arama yapma, batarya durumu veya sinyal seviyesini kontrol etme gibi bazı işlevleri gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak bu sistem Apple, Google ve Microsoft'un sistemleriyle karşılaştırılacak seviyede değildi. BlackBerry 10 Dev Alpha üzerine gelen son güncellemeyle birlikte cihazın sesli komut sisteminde artık Çal/Duraklat butonuna bir süre basılı tutulduğunda evrensel arama fonksiyonuna erişilebilirken, bulunduğunuz şehirdeki hava durumu, Bing Haritalar destekli yol tarifleri ve takvim kayıtları oluşturma gibi işlevler yerine getirilebiliyor. Ayrıca CrackBerry sitesinden yapılan açıklamaya göre sesli komutlar telefonun müzik oynatıcısı üzerinde de çalışıyor.
RIM'in sesli komut sisteminin ilerleyen günlerde rakiplerine yetişebilmek adına ne gibi adımlar atacağını ise hep birlikte göreceğiz.
http://crackberry.com/rim-quietly-adds-siri-functionality-latest-blackberry-10-dev-alpha-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne demek wireless bağlanma? Blackberry de wireless'a bağlanabiliyorsunuz ve herşeyide yapabiliyorsunuz. Ayrıca bis olmadan da başka internet paketleriyle kullanabiliyorsunuz. Bilmeden yorum yapmayalım. Apple telefonlarına video özelliği koymadığı zamanlar kimse çıkıpta arkadaş o kadar para veriyoruz video özelliği bile yok demedi herkes aldı hiç de nal toplamadılar.
arkadas blackberry 10 dan onceki durumu soyluyor. Bu sene akillari basina geldi de bis i ancak kaldirdilar
mesele öyleyse apple'ın dahi bir çok patent ihlali var ona niye bir şey demiyorsunuz aynı şekilde
diğerlerinde de az da olsa var yani her şirkette var olması da normal kusursuz bir şey imkansız!
klavyesiz sonalrı olur demekten bu forumdadikler bi bıkamdı.yahu adamlar klavyeli modelde çıkarıcaz diye bağırıyorlar ama bizde ne araştırma var ne bişey , ancak laf atın uzaktan.
Bu cumleden ne cikacak merak ediyorum.
hiç bir alakası yok boş yorum yapıyorsunuz koskoca apple açtığı davaları kaybediyorsa sözde kopyalama dediğinden sen nasıl burada bu yorumu kesin yapabiliyorsun? teknolojide herkes devrim yapamaz. biri yapar diğerleri alır geliştirir ve ya kullanır bu böyledir.
Bence tavernac1 nic li arkadaş haklı, çünkü bir yerde koskaca alan tutmuş yüzlerce mühendis çalıştırıp yeni şeyler çıkarmaya çalışan Apple inc. diğer yerde bir sonraki ürününe aynı şeyi enjekte eden diğer şirketler..
not:s2 kullanıcısı
bunu samsung ya da apple yapınca taklit etmiş olmuyor da bu yapınca mı oluyor? geçiniz bu basit yorumları....
Onlarin yapmadigini savunan var mi bu kadar sığ ve suclayici dusunmek nasil bir ruh halinin eseridir. Hayret