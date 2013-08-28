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Ricoh, HZ15 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini, beş yeni Pentax "Limited" lens modelini ve iki yeni suya dayanıklı tepe flaşını duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dün Sony tarafından yapılan duyurular ile hareketlenen fotoğraf dünyası, güne fotoğraf dünyasının bir başka popüler isimlerinden Ricoh'un yaptığı HZ15 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini, beş yeni Pentax "Limited" lens modeli ve iki yeni suya dayanıklı tepe flaş duyuruları ile başladı.
Geçtiğimiz dönemde Pentax'ı satın alarak adından sıkça söz ettiren Ricoh'un kompakt fotoğraf makinesi pazarına kattığı HZ15 isimli model, teknik olarak 16MP sensöre, 15 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-360mm lense, dahili görüntü sabitleme teknolojisine, 3-inç 230 nokta LCD ekrana, kullanıcılara yardımcı olan 20 farklı özel çekim moduna, 1280 x 720 piksel 30FPS video çekim kapasitesine, Eye-Fi kablosuz aktarım sağlayan hafıza kartı desteğine ve firmanın söylediğine oldukça ergonomik bir gövde yapısına sahip. Tasarımsal olarak rakiplerinin gerisinde kaldığı söylenen Ricoh HZ15'nin Eylül ayında satışa çıkacağı belirtiliyor. Kompakt fotoğraf makinesinin fiyatı ise henüz belli değil.
 
Ricoh, HZ15 isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini, beş yeni Pentax
Pentax'ın üst seviye görüntü kalitesi sağlayan "Limited" serisine HD PENTAX DA 15mm F4 ED AL Limited (379$), HD PENTAX DA 21mm F3.2 AL Limited (379$), HD PENTAX DA 35mm F2.8 Macro Limited (994$), HD PENTAX DA 40mm F2.8 Limited (683$) ve HD PENTAX DA 70mm F2.4 Limited (994$) lens modellerini de ekleyen Ricoh, ayrıca suya dayanıklı yapılarıyla dikkatleri üzerine çeken AF540FGZ II (853$) ve AF360FGZ (621$) tepe flaş modellerini de tanıtmış durumda. Üzerlerinde video çekimleri için özel olarak hazırlanan LED ışık sistemi bulunan flaşlar, firmanın P-TTL adını verdiği otomatik çalışma özelliğini de destekliyorlar ve amatör ya da profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek bir yapı ortaya koyuyorlar.
Pentax'ın AF540FGZ II ve AF360FGZ isimli tep flaşlarının Eylül ayında satış çıkacağı söyleniyor.


http://www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/snap-to-it-with-new-ricoh-hz15-plus-5-lenses-and-a-pair-of-flashes-1176101?src=rss Yorum Yaz
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