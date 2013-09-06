Ricoh'dan 360 derece küresel fotoğraf çekimine imkan tanıyan kamera: THETA









Geçtiğimizi dönemde Pentax'ı satın alması ile adından sıkça söz ettiren fotoğraf makinesi üreticisi Ricoh, kullanıcılara 360 derece küresel fotoğraf çekme imkanı sağlayan THETA isimli yeni kamera modelini duyurdu.

IFA 2013 fuarı kapsamında yapılan duyuru kapsamında görücüye çıkartılan Ricoh THETA, önüne ve arkasına yerleştirilmiş iki adet balık gözü lensi ile tam yuvarlak küresel çekimler yapabiliyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde çektiği görüntüleri iOS 6.0 (Android yıl sonunda) üzeri iPhone 4S / 5 akıllı telefon modellerine yüklenen ücretsiz uygulamaya aktarabilen ve üzerinde deklanşör ile güç tuşu haricinde buton barındırmaması nedeniyle hazırlanan bu uygulamayla kontrol edilebilen kamera, 4GB dahili hafızasında ortalama 1200 fotoğraf depolayabiliyor. Teknik olarak ISO 100-1600 aralığı ve 1/7.5 - 1/8000 enstantane değerleriyle çekim yapabilen, micro USB üzerinden şarj edilebilen / veri aktarımı yapabilen ve 95 gram ağırlığı yanında 42 x 129 x 17.4 mm boyutuyla rahatça taşınabilen THETA, farklı fotoğrafların birleştirilmesi ile panoramik görüntüler de oluşturabiliyor.

Ricoh tarafından hazırlanan ve sunduğu küresel fotoğraf desteğiyle dikkat çeken THETA, 399$ fiyat etiketiyle Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika merkezli olarak bu ay içerisinde satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/09/05/ricoh-theta-360-degree-camera/?utm_medium=feed&utm_source=feedly