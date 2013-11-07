Ricoh'dan K ve Q-Mount uyumlu iki yeni Pentax lens modeli

Sektörde uzun yıllardır aktif olarak bulunmasına rağmen Pentax'ı satın almasıyla çok daha sık konuşulmaya başlayan Ricoh, K-Mount HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED ve Q-Mount PENTAX-08 WIDE ZOOM model isimli iki yeni Pentax lensini duyurdu.





Tanıtılan modellerden PENTAX-08 WIDE ZOOM lens, 17.5 - 27mm aralığa ve F3.7-4 diyafram değerine sahip. Gövde özellikleri ile dünyanın en hafif ve ufak ultra geniş açı lensi olma özelliğini taşıyan ürün, otomatik netleme sistemiyle hızlı ve kararlı çalışma sağlayabiliyor. Dahili deklanşör mekanizması ve ND filtre ile gelen lens, Q-Mount bağlantı yapısına sahip fotoğraf makineleri ile kullanılabiliyor. HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED ise firmanın "Limited" serisi içerisine eklenen ilk zoom lens modeli olarak fark yaratıyor. Dahili otomatik netleme motoru barındıran lens, aynı zamanda suya karşı dayanıklı bir yapısıyla da Limited serisi içerisinde farkını ortaya koyuyor. Manzara, özel amaçlar ya da genel kullanım için uygun bir yapı ortaya koyabilen ve K-Mount bağlantı yapısına sahip fotoğraf makineleriyle kullanılabilen lens, PENTAX-08 WIDE ZOOM ile beraber üst seviye fotoğraf kalitesi için birçok özel optik kaplamaya ve anlık değişim sağlayan Quick-Shift Focus sistemine sahip.

Ricoh'un yeni lens modellerinden HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED, 1000$, PENTAX-08 WIDE ZOOM ise 500$ fiyat etiketleri ile Aralık ayında satışa çıkıyorlar.

http://photorumors.com/2013/11/06/two-new-pentax-lenses-announced/