Ricoh’tan görüntüleme dünyasına yeni armağanlar: Pentax KS-2, WG-5, HD 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE lens ve AF201FG flaş

Görüntüleme dünyasının sayılı isimlerinden Ricoh, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri gelen Pentax KS-2 DSLR fotoğraf makinesi, zorlu şartlara dayanıklı WG-5 kompkat fotoğraf makinesi, HD 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE lensi ve AF201FG flaş modellerini resmi olarak duyurdu.





Tanıttığı yeni ürünlerden Pentax KS-2 DSLR fotoğraf makinesini 2014’ün Ağustos ayında duyurduğu LED aydınlatma sistemine sahip Pentax KS-1 üzerine getiren Ricoh, KS-1'in aksine alışılagelmiş DSLR tasarımında hazırladığı yeni modelini 20.1 MP çözünürlüğünde AA filtresi (Çok daha keskin görüntüler suna OLPF -optik alçak geçiş filtresi-) olmayan APS-C CMOS sensör, güçlü PRIME III görüntü işlemcisi, 77 segmentli ölçüm sistemi, 9’u çapraz 11 noktalı SAFOX X otomatik netleme sistemi, 51,200 maksimumu ISO ve 1/6000 maksimum enstantane değeri gibi teknik detaylar ile karşımıza çıkarmış durumda. 100 noktadan yapılan yalıtım işlemiyle toza ve suya karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyan KS-2, titreşim önleme sistemini direkt olarak kendi içerisinde yerine getiriyor ve dahili Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı sistemiyle akıllı cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Saniyede 5.5 kare seri çekim hızıyla genel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilen model, %100 kapsama alanına sahip optik vizörü ve 3-inç'lik hareketli LCD ekranıyla da rahat bir görüş açısı sunuyor.





Ricoh’un yeni DSLR fotoğraf makinesi yanında duyurdu HD Pentax-DA 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE lens modeli ise kompakt yapısıyla dikkatlerine üzerine çekiyor. Sunduğu 18-50mm odak uzaklığı sayesinde genel kullanım için ideal bir seçenek oluşturan lens, HD kaplamasıyla minimum parlama sunarken, teknik olarak 8 grupta 11 element optik dizilim, DC motor, 9 noktadan suya karşı yalıtım, 0.30m minimum netleme mesafesi, 7 diyafram bıçağı ve 158 gram ağırlık gibi detaylarla geliyor. Dünyanın en kısa zoom lensi olarak lanse edilen HD Pentax-DA 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE, ayrı satış yanında Pentax K-2S yanında kit olarak da elde edilebiliyor.

Firmanın tanıttığı son ürün olan AF201FG tepe flaş modeli ise her türlü hava şartına dayanıklı kompakt gövdesiyle Pentax'ın ürün gamındaki birçok fotoğraf makinesine uyum sağlıyor. Üzerinde herhangi bir LCD ekran taşımayan ve kafası hareket edebilen AF201FG, gücünü iki adet kalem pilden alarak ISO 100 20m kılavuz numarasında P-TTL ölçüm de yapabiliyor. Zorlu şartlara dayanıklı fotoğraf makineleri arasına eklenen WG-5 ise 14 metre su altına inebilmesi, 2 ile 2.2 metreden oluşabilecek düşmelere dayanabilmesi ve -10 derece gibi soğuk havalarda çalışabilmesiyle öne çıkıyor. 16MP çözünürlüğünde BSI-CMOS sensör barındıran model, 25-100mm lensi, Full HD 30p video kapasitesi ve dahili GPS birimleriyle de teknik olarak standartlar çerçevesinde bir alternatif oluşturuyor. Mermaid moduyla deklanşöre basıldığı an hem flaşlı hem de flaşsız fotoğraf çekebilen model, ön kısmında yer alan 6 adet ışığıyla da makro çekimlerde kullanıcılarına yardımcı olabiliyor.





Ricoh’un ürün gamına eklediği yeni ürünlerden KS-2 DSLR fotoğraf makinesi kit olarak 800$, zorlu şartlara dayanıklı WG-5 kompakt fotoğraf makinesi 380$, HD Pentax-DA 18-50mm f/4-5.6 DC WR RE lens modeli 300$, AF201FG tepe flaş ise 150$ fiyat etiketleriyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/1436551246/ricoh-announces-pentax-k-s2-with-built-in-wi-fi-no-blinking-lights