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Ritot akıllı saat projesi ile bileğiniz ekrana dönüşüyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ritot akıllı saat projesi ile bileğiniz ekrana dönüşüyor

Son dönemde sayıları oldukça artan akıllı saatler pek çok açıdan artık birbirine benzerken, yenilikçi özellikler sunan ürünler ise tüketici tarafında daha fazla ilgi görüyor. Ritot akıllı saati bunlardan birisi. 

Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Ritot akıllı saati fonksiyon olarak rakiplerinden ayrılmıyor. Bileklik tarzında tasarlanan Ritot; mobil cihazlar ile iletişim kurarak zamanı, arayanın ismini, metin mesajlarını, hatırlatıcıları, sosyal ağ güncellemelerini, hava durumu uyarılarını ve emailleri kullanıcılara bildirim olarak gösterebiliyor. 

Ritot'un farklı olan tarafı ise bu bildirimleri bir ekranı olmadan göstermesi. Üründe yer alan piko projeksiyon modülü yönüne göre bileğin üst kısmında veya alt kısmına yansıtma yaparak bildirimleri bu alanda görüntülüyor.

Kullanıcı saate dokunduğunda veya salladığında ekran görüntüsü anında yansıtılıyor ve 10 saniye sürüyor. Ayrıca ürün içerisinde titreşimli uyarı sistemi de mevcut. Ürünün kaidesi kablosuz şarj imkanına sahip ve ayrıca alarm olarak kullanılabiliyor. 

Sürekli bir ekran barındırmayışı cihazın pil ömrüne de olumlu katkı yapmış. Projeksiyon sürekli açık olarak cihaz 6 gün kullanım süresi sunarken, bekleme modunda da bir ay idare edebiliyor. 

Ritot kampanya tamamlanmadan gerekli bağışın 3 kat fazlasını toplamış durumda ve 120$ karşılığında Şubat ayından itibaren destekçilere dağıtıma başlayacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/ritot-the-first-projection-watch Yorum Yaz
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alito 4 yıl en beğenilen
Tutar bu. Telefon üreticileri niye böyle şeyler düşünemez anlamak mümkün değil.

Bu arada şöyle bir cihazmış, oldukça etkilendim.





Tutar bu. Telefon üreticileri niye böyle şeyler düşünemez anlamak mümkün değil.Bu arada şöyle bir cihazmış, oldukça etkilendim....
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shaq t 4 yıl
In Time filmi geldi aklıma :)
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NFY 4 yıl
Zamanında gümrüğe takılır diye almadık şimdi 190 USD olmuş fiyatı, bu cihazı alan var mı acaba? Türkiye'de satan bir yer varsa almak isterim.
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major24 4 yıl
Sunduğu özellikler ele alındığında gene aşırı pahalı bir ürün olmuş
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navolta 4 yıl
Süper cihaz.
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hhdk 4 yıl
Ya inceledim de bütün görüntüler ya 3boyutlu ya oynanmış fotoğraflar efektler falan, bi gerçek görüntü, video yok. O kadar insan da sipariş etmiş. Çin işi gibi yarım yamalak gözüken buram buram pikselli bişey çıkmasın :D
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okan_cehapelioglu 4 yıl
vay be adamlar dünya devlerinin yapamadığını yapmış
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Meakka 4 yıl
Riot zannedip LoL ile alakalı sandım :D
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blackzeros 4 yıl
en azindan ortada bir prototip olaydi sadece photshoptan ibaret.gunduz gozukecek mi o bile soru isareti
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shadowtr 4 yıl
Gün ışığında nasıl performans sağlıyor belli değil. Görsel olarak ilgi çekici ama kullanışlı olacağını sanmıyorum.
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shaq t 4 yıl
In Time filmi geldi aklıma :)
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Recharged 4 yıl
Pek güzel gelmedi bana açıkçası.
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crazywinner3 4 yıl
120$ biraz pahalı sanki report ritot
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C-AyaR 4 yıl
3 vakte kadar çin yapımı benzer modeller çıkar, hatta bazıları orjinalinden daha fazla özellik sunar, bize de o zamana kadar beklemek düşer.
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