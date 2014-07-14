Ritot akıllı saat projesi ile bileğiniz ekrana dönüşüyor





Son dönemde sayıları oldukça artan akıllı saatler pek çok açıdan artık birbirine benzerken, yenilikçi özellikler sunan ürünler ise tüketici tarafında daha fazla ilgi görüyor. Ritot akıllı saati bunlardan birisi.





Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Ritot akıllı saati fonksiyon olarak rakiplerinden ayrılmıyor. Bileklik tarzında tasarlanan Ritot; mobil cihazlar ile iletişim kurarak zamanı, arayanın ismini, metin mesajlarını, hatırlatıcıları, sosyal ağ güncellemelerini, hava durumu uyarılarını ve emailleri kullanıcılara bildirim olarak gösterebiliyor.





Ritot'un farklı olan tarafı ise bu bildirimleri bir ekranı olmadan göstermesi. Üründe yer alan piko projeksiyon modülü yönüne göre bileğin üst kısmında veya alt kısmına yansıtma yaparak bildirimleri bu alanda görüntülüyor.





Kullanıcı saate dokunduğunda veya salladığında ekran görüntüsü anında yansıtılıyor ve 10 saniye sürüyor. Ayrıca ürün içerisinde titreşimli uyarı sistemi de mevcut. Ürünün kaidesi kablosuz şarj imkanına sahip ve ayrıca alarm olarak kullanılabiliyor.





Sürekli bir ekran barındırmayışı cihazın pil ömrüne de olumlu katkı yapmış. Projeksiyon sürekli açık olarak cihaz 6 gün kullanım süresi sunarken, bekleme modunda da bir ay idare edebiliyor.





Ritot kampanya tamamlanmadan gerekli bağışın 3 kat fazlasını toplamış durumda ve 120$ karşılığında Şubat ayından itibaren destekçilere dağıtıma başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/ritot-the-first-projection-watch