Robotlar 2030 yılına kadar 20 milyon kişinin işini elinden alacak

Teknoloji Editörü
Yeni bir araştırma, robotların 2030 yılına kadar dünya çapında 20 milyondan fazla çalışanın işini elinden alacağını ve bunun sonucunda da sosyal eşitsizliğin kötüleşme eğilimi göstereceği belirtiliyor.
Tartışmaları beraberinde getirdi
Özel bir İngiliz merkezli araştırma ve danışmanlık firması olan Oxford Economics tarafından yapılan araştırmada, robotların yükselişinin, dünyadaki işten çıkarılma olaylarına etkisinin eşit olmayacağı da ifade ediliyor. Raporda belirtildiği üzere, günümüzde milyonlarca robot imalat işlerini devralmış durumda ve buna ek olarak konuşma tanıma ve makine öğreniminin gelişmesiyle beraber bu rakamın çalışanlar açısından endişe verici boyutlara ulaşması bekleniyor.Düşük vasıflı çalışanlarda yaşanacak olan iş kayıplarının, aynı ülkedeki yüksek vasıflılardan iki kat daha fazla olacağına dikkat çekilirken bu durumun istihdama etkileri konusunda ise yoğun tartışmalar mevcut. Birçok çok analist ise otomasyonun, yok ettiğinden çok daha fazla iş alanı açacağını savunuyor. Dünya genelindeki robotlaşmanın yüzde 30 seviyelerinde artış göstermesinin, küresel gayri safi hasılaya katkısı ise 5 trilyon dolar olacak.
https://www.bbc.com/news/business-48760799 Yorum Yaz Paylaş Tweetle