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Robotlar 2030 yılına kadar 20 milyon kişinin işini elinden alacak

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki 10 yıl içinde robotların başta düşük vasıflı olmak üzere 20 milyon çalışanın işini elinden alacağını ortaya koyuyor. İşte araştırmanın detayları.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yeni bir araştırma, robotların 2030 yılına kadar dünya çapında 20 milyondan fazla çalışanın işini elinden alacağını ve bunun sonucunda da sosyal eşitsizliğin kötüleşme eğilimi göstereceği belirtiliyor.

Tartışmaları beraberinde getirdi

Özel bir İngiliz merkezli araştırma ve danışmanlık firması olan Oxford Economics tarafından yapılan araştırmada, robotların yükselişinin, dünyadaki işten çıkarılma olaylarına etkisinin eşit olmayacağı da ifade ediliyor. Raporda belirtildiği üzere, günümüzde milyonlarca robot imalat işlerini devralmış durumda ve buna ek olarak konuşma tanıma ve makine öğreniminin gelişmesiyle beraber bu rakamın çalışanlar açısından endişe verici boyutlara ulaşması bekleniyor.
Düşük vasıflı çalışanlarda yaşanacak olan iş kayıplarının, aynı ülkedeki yüksek vasıflılardan iki kat daha fazla olacağına dikkat çekilirken bu durumun istihdama etkileri konusunda ise yoğun tartışmalar mevcut. Birçok çok analist ise otomasyonun, yok ettiğinden çok daha fazla iş alanı açacağını savunuyor. Dünya genelindeki robotlaşmanın yüzde 30 seviyelerinde artış göstermesinin, küresel gayri safi hasılaya katkısı ise 5 trilyon dolar olacak.

https://www.bbc.com/news/business-48760799 Yorum Yaz
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profecco 6 gün en beğenilen
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irish 6 gün
20 milyon bana çok iyimser geldi.
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irish 6 gün
20 milyon bana çok iyimser geldi.
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Son of Hades 6 gün
Kurumsal bir firmada robotik sistem dizaynı yapıyorum, tamamladığımız her projede, önceden manuel çalışan 3 vardiyada yaklaşık 120 işçi işten çıkarılıyor, her 6 ayda 1 proje derseniz, olayın boyutunu hesap edin. Bu işin mekanik tarafı, yazılımdaki otomasyon ve yapay zeka geliştirmelerinden bahsetmiyorum bile. Memur, işçi gibi rutin işlere sahip insanların meslekleri 30 yıla kadar yok olabilir.
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MonitörKertenkelesi 6 gün
Bence ilerde insanlar robot kostümü giyip robotları taklit ederek iş alacak.
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DH Misafiri 6 gün
Sonra diyorlarki Osmanlı yıllarca matbaayı ülkeye sokmadı.Zamanın robotları onlardı işte :)
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emrah7777 6 gün
Mesut Çevik yorumu ; ben demiştim abi, hepiniz işsizsiniz :)
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stalker(1979) 6 gün
İnsan nüfusu hızla artarken insanların yaptığı işleri robotla devralmaya devam ediyor. Bu işin sonu sosyal toplumsal patlama.Yani gelecekte hiç de iyi şeyler olmayacağını düşünebiliriz.
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Tugrul_512bit 6 gün
Alırlar tabi. Onları eğittikleri gibi bizi eğitiyorlar ama biz insanız daha iyi eğitime ihtiyacımız var ve torpilli mülakatların bitmesi lazım.
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profecco 6 gün en beğenilen
Mesut Çevik bunu beğendi :)
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