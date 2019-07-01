Robotlar 2030 yılına kadar 20 milyon kişinin işini elinden alacak

Yeni bir araştırma, robotların 2030 yılına kadar dünya çapında 20 milyondan fazla çalışanın işini elinden alacağını ve bunun sonucunda da sosyal eşitsizliğin kötüleşme eğilimi göstereceği belirtiliyor.

Tartışmaları beraberinde getirdi

Özel bir İngiliz merkezli araştırma ve danışmanlık firması olan Oxford Economics tarafından yapılan araştırmada, robotların yükselişinin, dünyadaki işten çıkarılma olaylarına etkisinin eşit olmayacağı da ifade ediliyor. Raporda belirtildiği üzere, günümüzde milyonlarca robot imalat işlerini devralmış durumda ve buna ek olarak konuşma tanıma ve makine öğreniminin gelişmesiyle beraber bu rakamın çalışanlar açısından endişe verici boyutlara ulaşması bekleniyor.

https://www.bbc.com/news/business-48760799

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çalışanlarda yaşanacak olan iş kayıplarının, aynı ülkedeki yüksek vasıflılardandaha fazla olacağına dikkat çekilirken bu durumunetkileri konusunda ise yoğun tartışmalar mevcut. Birçok çok analist ise otomasyonun, yok ettiğinden çokaçacağını savunuyor. Dünya genelindeki robotlaşmanınseviyelerinde artış göstermesinin, küresel gayri safi hasılaya katkısı iseolacak.