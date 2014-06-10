Roccat, modüler klavyesi Sova ile her noktada maksimum konfor sunuyor

Geliştirdiği oyuncu donanımlarıyla tanınan Roccat, E3 kapsamında modüler klavyesi Sova'yı kullanıcıların beğenisine sundu.

Alimünyum bir gövde üzerine kurulan Roccat Sova, 74 adet Cherry MX anahtar barındıran mekanik klavye, buna uygun ergonomik bilek destek bölümü ve ayarlanabilir fare altlığını birleştiren bir oyun sehpası olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapısıyla özellikle büyük televizyonlarını oyun merkezi haline getiren kullanıcıları hedef alan ürün, dahili kanalları ile kabloları gizleyebiliyor ve alt tarafında yer alan yumuşak bacaklarıyla dizüstü kullanım için hem konfor hem de rahat bir hava akışı sağlayabiliyor. Üzerine akıllı telefon bağlanabilen ve böylece özel uygulaması temelinde birçok ayara hızlı erişim sunabilen Sova, Windows ile Android yanında Steam Machine desteğine de sahip. Kullanım amacı gereği kablosuz olarak çalışma gösteren bu ilginç ürün, özel aydınlatma sistemiyle de oyuncuların dikkatini çekecek bir görsellik sunuyor.

Roccat Sova'nın resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürünün kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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http://www.geeky-gadgets.com/roccat-sova-steam-machine-keyboard-unveiled-at-e3-10-06-2014/