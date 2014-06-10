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Roccat, modüler klavyesi Sova ile her noktada maksimum konfor sunuyor

4 yıl
1,4b
1
9
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Roccat, modüler klavyesi Sova ile her noktada maksimum konfor sunuyor
Geliştirdiği oyuncu donanımlarıyla tanınan Roccat, E3 kapsamında modüler klavyesi Sova'yı kullanıcıların beğenisine sundu.
Alimünyum bir gövde üzerine kurulan Roccat Sova, 74 adet Cherry MX anahtar barındıran mekanik klavye, buna uygun ergonomik bilek destek bölümü ve ayarlanabilir fare altlığını birleştiren bir oyun sehpası olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapısıyla özellikle büyük televizyonlarını oyun merkezi haline getiren kullanıcıları hedef alan ürün, dahili kanalları ile kabloları gizleyebiliyor ve alt tarafında yer alan yumuşak bacaklarıyla dizüstü kullanım için hem konfor hem de rahat bir hava akışı sağlayabiliyor. Üzerine akıllı telefon bağlanabilen ve böylece özel uygulaması temelinde birçok ayara hızlı erişim sunabilen Sova, Windows ile Android yanında Steam Machine desteğine de sahip. Kullanım amacı gereği kablosuz olarak çalışma gösteren bu ilginç ürün, özel aydınlatma sistemiyle de oyuncuların dikkatini çekecek bir görsellik sunuyor.
Roccat Sova'nın resmi satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ürünün kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Roccat, modüler klavyesi Sova ile her noktada maksimum konfor sunuyor

http://www.geeky-gadgets.com/roccat-sova-steam-machine-keyboard-unveiled-at-e3-10-06-2014/ Yorum Yaz
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Lazeran 4 yıl en beğenilen
bu esport işini çok abarttılar dünyanın en iyi oyuncusu olsan ne olacak sanki oyun eğlenmek kafa dağıtmak için yapacak hiç bir şey kalmadığında oynanmalı hayat amacı haline getirmeye çalışılıyor
bu esport işini çok abarttılar dünyanın en iyi oyuncusu olsan ne olacak sanki oyun eğlenmek kafa dağıtmak için yapacak hiç bir şey kalmadığında oynanmalı hayat ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 4 yıl
oyun oynamanın adı espor oldu şaka gibi.uzun süredir lol oynuyorum,oyunu dünyada 20 milyon oynuyor ise para kazanan bin kişi var mı belli değil.biz neyse de uafacık çocukları özendirdikleri şeye bak,tavsiye etmem kimseye.şirket karını düşünerek espor adına yiyor.bildiğin asosyal işi.
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major24 4 yıl
Kullandığım koltuğun rahatlığı , ayaklarımın yer,kollarımın vücudumla yaptığı açı , dirseklerimin temas ettiği yerler, kullandığım masanın yüksekliği gibi bir çok unsur söz konusu iken böyle bir ürün çok anlamsız olmuş. Hazırladıkları video daha da anlamsız...
Böyle bir şey hazırlayacaklarına Oyun ve çalışma ortamını bir arada sunabilecek, Farklı dizayna sahip masalar üretseler emin olun çok iyi satarlar.
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einhander 4 yıl
hepsı bır arada olmus
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xxxone 4 yıl
Pratikte hiç rahat olmaz. Hanginiz koltukta sandalye pozisyonunda saatlerce oturuyor ?
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The Times 4 yıl
tanıdım da süper gelecekte Mozart, Bach gibi müzisyenler LoL'den çıkacak böyle giderse.
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Krethuss 4 yıl
Fiyatı 200-400 arası düşünebilirim aslında fena değilmiş böyler
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Lazeran 4 yıl en beğenilen
bu esport işini çok abarttılar dünyanın en iyi oyuncusu olsan ne olacak sanki oyun eğlenmek kafa dağıtmak için yapacak hiç bir şey kalmadığında oynanmalı hayat amacı haline getirmeye çalışılıyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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mehmedaltair 4 yıl Lazeran
Lazeran

bu esport işini çok abarttılar dünyanın en iyi oyuncusu olsan ne olacak sanki oyun eğlenmek kafa dağıtmak için yapacak hiç bir şey kalmadığında oynanmalı hayat amacı haline getirmeye çalışılıyor

öyle deme benim de hoşuma gitmese de bu işten ciddi para kazanan oyuncular var
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