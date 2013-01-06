Roccat'ten oyunculara özel mekanik klavye: Ryos MK Pro

Fare, fare altlığı, klavye, kulaklık ve dizüstü bilgisayar gibi ürünleriyle bilgisayar oyuncularının beğenisini kazanan Roccat, yeni mekanik klavyesi Ryos MK Pro ile karşımıza çıktı. Ryos MK Pro, Roccat tarafından en gelişmiş ve özelleştirme konusunda en zengin mekanik klavye olarak nitelendiriliyor. Mekanik klavye üzerindeki her bir tuşun mavi renkli LED aydınlatmasına müdahale edebildiğiniz gibi toplamda 112 tane tuşu isteğiniz doğrultusunda yeniden programlayabiliyorsunuz.



508 mm uzunluğunda, 234 mm genişliğinde tasarlanan Ryos MK Pro, çift 32-bit'lik ARM Cortex işlemciden güç alıyor ve 2 MB kapasiteli dahili flash bellekle geliyor. 2 MB'lık dahili flash belleğe 500'den fazla makro kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kahverengi, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekli Cherry MX mekanik anahtar teknolojisiyle donatılan mekanik klavye, 1000 Hz raporlama hızı ve sadece 1 ms tepki süresi sunuyor. Parmak izi tutmayan bir yüzeye sahip olan mekanik klavyenin, 50 milyon kez tıklanmaya dayanıklık gösteren tuşları, lazer işlemeli ve UV kaplamalı. Böylece uzun vadede tuşlarda oluşabilecek deformasyon problemlerinin önüne geçiliyor.



2 adet USB 2.0 portunu, kulaklık bağlantısını ve mikrofon bağlantısını bünyesinde barındıran mekanik klavyenin, örgülü kablosunun uzunluğu 1.8 metre. Hemen her oyuncu klavyesinde rastladığımız örgülü yapı sayesinde, kablo dolanmalarının önlenmesi amaçlanmış.

Ryos MK Pro'nun %19'luk vergi dahil olmak üzere 149.99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor. Ryos MK Pro'nun dışında Ryos MK Glow ve Ryos MK modellerine de kısaca değinmekte fayda var. Gördüğümüz kadarıyla Ryos MK Glow'da tek 32-bit'lik ARM Cortex işlemci yeterli görülmüş ve mavi renkli LED aydınlatma özelleştirilemiyor. Ryos MK'da ise Ryos MX Glow'la benzer şekilde tek 32-bit ARM Cortex işlemci var ancak mavi LED aydınlatmalı tuşlar yok. Ryos MK Glow, 129.99 Euro fiyat etiketiyle; Ryos MK ise 99.99 Euro fiyat etiketiyle satılacak. Bu fiyatlara da %19'luk vergi dahil.



Roccat'in yeni mekanik klavyelerini bu hafta Las Vegas'da düzenlenecek CES 2013 organizasyonunda sergilemesi bekleniyor. Şimdi sizleri Ryos MK Pro'nun tanıtım videosuyla ve Full HD çözünürlüğündeki görselleriyle baş başa bırakıyoruz.



http://www.roccat.org/Products/Gaming-Keyboards/ROCCAT-Ryos-MK-Pro/