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Roccat'ten oyunculara özel mekanik klavye: Ryos MK Pro

6 yıl
2,1b
1
19
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Roccat'ten oyunculara özel mekanik klavye: Ryos MK Pro
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Fare, fare altlığı, klavye, kulaklık ve dizüstü bilgisayar gibi ürünleriyle bilgisayar oyuncularının beğenisini kazanan Roccat, yeni mekanik klavyesi Ryos MK Pro ile karşımıza çıktı. Ryos MK Pro, Roccat tarafından en gelişmiş ve özelleştirme konusunda en zengin mekanik klavye olarak nitelendiriliyor. Mekanik klavye üzerindeki her bir tuşun mavi renkli LED aydınlatmasına müdahale edebildiğiniz gibi toplamda 112 tane tuşu isteğiniz doğrultusunda yeniden programlayabiliyorsunuz.
508 mm uzunluğunda, 234 mm genişliğinde tasarlanan Ryos MK Pro, çift 32-bit'lik ARM Cortex işlemciden güç alıyor ve 2 MB kapasiteli dahili flash bellekle geliyor. 2 MB'lık dahili flash belleğe 500'den fazla makro kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kahverengi, siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekli Cherry MX mekanik anahtar teknolojisiyle donatılan mekanik klavye, 1000 Hz raporlama hızı ve sadece 1 ms tepki süresi sunuyor. Parmak izi tutmayan bir yüzeye sahip olan mekanik klavyenin, 50 milyon kez tıklanmaya dayanıklık gösteren tuşları, lazer işlemeli ve UV kaplamalı. Böylece uzun vadede tuşlarda oluşabilecek deformasyon problemlerinin önüne geçiliyor.
2 adet USB 2.0 portunu, kulaklık bağlantısını ve mikrofon bağlantısını bünyesinde barındıran mekanik klavyenin, örgülü kablosunun uzunluğu 1.8 metre. Hemen her oyuncu klavyesinde rastladığımız örgülü yapı sayesinde, kablo dolanmalarının önlenmesi amaçlanmış. 
Ryos MK Pro'nun %19'luk vergi dahil olmak üzere 149.99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor. Ryos MK Pro'nun dışında Ryos MK Glow ve Ryos MK modellerine de kısaca değinmekte fayda var. Gördüğümüz kadarıyla Ryos MK Glow'da tek 32-bit'lik ARM Cortex işlemci yeterli görülmüş ve mavi renkli LED aydınlatma özelleştirilemiyor. Ryos MK'da ise Ryos MX Glow'la benzer şekilde tek 32-bit ARM Cortex işlemci var ancak mavi LED aydınlatmalı tuşlar yok. Ryos MK Glow, 129.99 Euro fiyat etiketiyle; Ryos MK ise 99.99 Euro fiyat etiketiyle satılacak. Bu fiyatlara da %19'luk vergi dahil.
Roccat'in yeni mekanik klavyelerini bu hafta Las Vegas'da düzenlenecek CES 2013 organizasyonunda sergilemesi bekleniyor. Şimdi sizleri Ryos MK Pro'nun tanıtım videosuyla ve Full HD çözünürlüğündeki görselleriyle baş başa bırakıyoruz.
Roccat'ten oyunculara özel mekanik klavye: Ryos MK Pro
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http://www.roccat.org/Products/Gaming-Keyboards/ROCCAT-Ryos-MK-Pro/ Yorum Yaz
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yunhao 5 yıl
Merhaba, çocuklar, karıştı, bu iyi ya da kötü? beni emin Hele olabilir? bkz: rmz.co/...
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ynal 6 yıl
Sudan ucuz.
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DigitalWorld 5 yıl
Satılan yer varsa ben alacağım da satan yok yahu.
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FERFEROS 6 yıl
Harika bir klavye olmuş. Uygun fiyatla bulursam almak isterim.
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Lovelorn Rhapsody 6 yıl
Çalışma hayatıma başlıyım ilk işim böyle bir keyboard, maus ikilisi bulunan bir bilgisayar toplamak olucak, daha okulum bitmedi laptoptan bıkkınlık geldi :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Tam istediğim tuş dizilimi. Gerek Enter gerek home,end,page up-down hepsi yerli yerinde...
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MxFxOx 6 yıl
Roccat tasarımları harbiden güzel oluyor mekanik moda oldu
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osmanefeozkan 6 yıl
Of be tam hacker işi (!)parmak izide tutmuyormuş :D
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Umutcan 6 yıl
Sonunda doğru düzgün tasarımlı bir mekanik klavye çıkmış en azından.
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alemburda34 6 yıl
İstediğim herşey var fakat bu fiyata almak yürek ister. Türkiye'ye getirmekte ayrı bir dert
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jakops. 6 yıl
Parası klavyeyi gereksiz kılıyor.
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Winter Is Coming 6 yıl
150 Euro'ya klavyemi alınır be.
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